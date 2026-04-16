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Китай запевнив, що не постачатиме Ірану зброю, - Гегсет
Глава Пентагону Піт Гегсет відреагував на повідомлення про те, що Китай планує поставити зброю Ірану, заявивши, що США отримали запевнення, що цього не станеться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
"Президент Трамп має дуже міцні та прямі стосунки з (лідером Китаю Сі Цзіньпіном), і вони обговорили це питання. Китай запевнив нас, що цього не станеться", – заявив Гегсет на пресконференції.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що обмінявся із китайським лідером Сі Цзіньпіном "листами".
"Він відповів на лист, який я написав, бо чув, що Китай постачає зброю Ірану. Я написав йому листа з проханням не робити цього, а він написав мені листа, в якому сказав, що по суті він цього не робить", - сказав Трамп.
Що передувало
- Напередодні телеканал CNN з посиланням на джерела в розвідці США повідомляв, що Китай готується передати Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом наступних кількох тижнів.
- Розвідка вважає, що Іран може використовувати припинення вогню як можливість для поповнення певних систем озброєння за допомогою ключових іноземних партнерів.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай матиме "великі проблеми", якщо постачатиме зброю Ірану.
- Своєю чергою у МЗС Китаю назвали "повністю сфабрикованими" звинувачення щодо військової допомоги Ірану.
Топ коментарі
+5 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар16.04.2026 18:36 Відповісти Посилання
+4 Грицько Добрий
показати весь коментар16.04.2026 18:27 Відповісти Посилання
+4 Михайло Иляш
показати весь коментар16.04.2026 18:36 Відповісти Посилання
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