Китай заверил, что не будет поставлять Ирану оружие, – Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет отреагировал на сообщения о том, что Китай планирует поставить оружие Ирану, заявив, что США получили заверения в том, что этого не произойдет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Президент Трамп имеет очень прочные и прямые отношения с (лидером Китая Си Цзиньпином), и они обсудили этот вопрос. Китай заверил нас, что этого не произойдет", — заявил Хегсет на пресс-конференции.

Читайте также: Блокировка Ормузского пролива: МИД Китая призывает Иран обеспечить безопасность судоходства

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обменялся с китайским лидером Си Цзиньпином "письмами".

"Он ответил на письмо, которое я написал, потому что слышал, что Китай поставляет оружие Ирану. Я написал ему письмо с просьбой не делать этого, а он написал мне письмо, в котором сказал, что по сути он этого не делает", – сказал Трамп.

Читайте: РФ и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН относительно Ормузского пролива

Что предшествовало

  • Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщал, что Китай готовится передать Ирану новые системы противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель.
  • Разведка считает, что Иран может использовать прекращение огня как возможность для пополнения определенных систем вооружения с помощью ключевых иностранных партнеров.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что у Китая будут "большие проблемы", если он будет поставлять оружие Ирану.
  • В свою очередь, в МИД Китая назвали "полностью сфабрикованными" обвинения в оказании военной помощи Ирану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран тайно использует китайский спутник для военной разведки, – расследование FT

Невже такий наївний? Та ще запевнення від кого, від китайозів?
16.04.2026
ОФ КОРС)))) А ще вони не копіюють технології)
16.04.2026
трамп і ко нагадують лучника -дурня, що стріляє куди попало, а потім навколо стріл малює мішені
16.04.2026
16.04.2026
ОФ КОРС)))) А ще вони не копіюють технології)
16.04.2026
Це якби Міндіч запевнив, що не крастиме, якщо повернеться в Україну, чи якби лисиця аообіцяла, що ніколи в житті не їстиме курятинку. Цікаво, Гегсет такий наївний, чи такий лукавий? 🤔
16.04.2026
Як і вся команда - придуркуватий.
16.04.2026
рисоїдні китайози запевняли,що не поставляють зброю куйлу вже давно, а на ділі рашисти відкрили в Китаї фірми.котрі збирають рашистам дрони і бпла
16.04.2026
а то до цього в китая була необхідність поставляти зброю!? він "збери сам" проставить - шо ірану шо рососії, но там же чінгачгук цей рудомордий, причинно наслідкових взаємодій не бачить ... порода...
16.04.2026
16.04.2026
16.04.2026
Уми хлопцям можна вірити, комуніст сказав зробив. Не переживайте пане гєксєд партнер не підведе. Недаром же трумп аж всцикається так хоче щоб дядько комуняка обняв його та поцілував в лобіка. Тут і не в таке повіриш.
16.04.2026
а Іран запевняв що не постачав зброю Раші ****** обое!
16.04.2026
Трампісти куколди
16.04.2026
 
 