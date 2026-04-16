Китай заверил, что не будет поставлять Ирану оружие, – Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет отреагировал на сообщения о том, что Китай планирует поставить оружие Ирану, заявив, что США получили заверения в том, что этого не произойдет.

"Президент Трамп имеет очень прочные и прямые отношения с (лидером Китая Си Цзиньпином), и они обсудили этот вопрос. Китай заверил нас, что этого не произойдет", — заявил Хегсет на пресс-конференции.

Читайте также: Блокировка Ормузского пролива: МИД Китая призывает Иран обеспечить безопасность судоходства

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обменялся с китайским лидером Си Цзиньпином "письмами".

"Он ответил на письмо, которое я написал, потому что слышал, что Китай поставляет оружие Ирану. Я написал ему письмо с просьбой не делать этого, а он написал мне письмо, в котором сказал, что по сути он этого не делает", – сказал Трамп.

Читайте: РФ и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН относительно Ормузского пролива

Что предшествовало

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщал, что Китай готовится передать Ирану новые системы противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель.

Разведка считает, что Иран может использовать прекращение огня как возможность для пополнения определенных систем вооружения с помощью ключевых иностранных партнеров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Китая будут "большие проблемы", если он будет поставлять оружие Ирану.

В свою очередь, в МИД Китая назвали "полностью сфабрикованными" обвинения в оказании военной помощи Ирану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран тайно использует китайский спутник для военной разведки, – расследование FT