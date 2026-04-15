Іран таємно використовує китайський супутник для військової розвідки, – розслідування FT

Іран у таємний спосіб придбав китайський супутник-розвідник, який під час нещодавнього конфлікту надав Ісламській республіці нові можливості для ураження військових об’єктів США на Близькому Сході.

Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.

Супутник під назвою TEE-01B був отриманий Повітряно-космічними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) наприкінці 2024 року після його запуску з території Китаю.

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Згідно з даними, що містять координати з часовими позначками, супутникові знімки та орбітальний аналіз, іранське військове командування згодом використовувало апарат для спостереження за ключовими американськими військовими об’єктами. Зафіксовані зображення були зроблені в березні – до та після ударів безпілотників і ракет по цих цілях.

Супутник здійснював зйомку авіабази Принца Султана в Саудівській Аравії 13, 14 та 15 березня. 14 березня президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські літаки, розміщені на базі, зазнали ураження. П’ять літаків-заправників ВПС США були пошкоджені.

Також супутник вів спостереження за авіабазою Муваффак Салті в Йорданії, районами поблизу військово-морської бази П’ятого флоту США в Манамі (Бахрейн) та аеропортом Ербіль в Іраку – приблизно в період атак КВІР на ці об’єкти.

Супутник TEE-01B був виготовлений і запущений китайською компанією Earth Eye Co, яка просуває модель "доставки на орбіту" – формат експорту, за якого супутники після запуску передаються іноземним замовникам безпосередньо на орбіті.

Відповідно до угоди, КВІР отримав доступ до комерційних наземних станцій компанії Emposat, пекінського оператора супутникового зв’язку з глобальною мережею в Азії, Латинській Америці та інших регіонах.

Використання Іраном китайського супутника у військових операціях на тлі атак на сусідні країни ракетами та безпілотниками може викликати значну напругу в регіоні, з огляду на те, що Китай є ключовим торговельним партнером країн Перської затоки та головним імпортером їхньої нафти.

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"Цей супутник явно використовується у військових цілях, оскільки він експлуатується Повітряно-космічними силами КВІР, а не цивільною космічною програмою Ірану", – зазначила Ніколь Граєвскі, експертка з питань Ірану в Університеті Sciences Po.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що звинувачення щодо нібито військової підтримки Ірану є "повністю сфабрикованими". Також речник відомства пригрозив США "контрзаходами" у відповідь на можливі тарифні обмеження.

Раніше телеканал CNN, посилаючись на джерела в американській розвідці, повідомив, що Китай нібито готується передати Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом найближчих тижнів. За оцінками розвідки, Іран може використати режим припинення вогню для відновлення запасів озброєння за допомогою ключових іноземних партнерів.