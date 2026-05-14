У США заявили про прогрес у переговорах з Іраном
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про певний прогрес у переговорах із Іраном щодо припинення війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Associated Press.
Переговори просуваються але результат під питанням
За словами Венса, дипломатичні контакти між сторонами тривають і вже дали перші результати. Водночас він підкреслив, що наразі рано говорити про остаточний успіх.
Віцепрезидент зазначив, що перебуває на постійному зв’язку з американськими представниками, які ведуть переговори, а також проводить консультації з партнерами в регіоні.
Головним питанням залишається гарантія того, що Іран не зможе отримати ядерну зброю. Саме це, за словами Венса, є ключовою умовою для досягнення домовленостей.
Тиск зростає а позиції сторін залишаються жорсткими
На тлі переговорів президент США Дональд Трамп висловив незадоволення їхнім перебігом. У Вашингтоні не виключають варіант повернення до активних бойових дій.
"Іран не може мати ядерної зброї", – заявив Трамп.
Причиною напруження залишається ситуація навколо Ормузької протоки, а також відсутність єдиної позиції всередині іранського керівництва.
У США вважають, що пропозиції Тегерана не відповідають очікуванням і не гарантують досягнення ключової мети переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп, напевно, спробує переконати Китай купувати більше нафти і газу в США - найбільшому в світі виробнику енергоресурсів, на шкоду нинішнім закупівлям в Ірані та Росії.
Якщо Китай не візьме на себе жорстких зобов'язань купувати американський скраплений газ, але при цьому укладе газовий контракт з путіним, Трамп може засмутитися, і все знову піде не так в американсько-китайських відносинах.