У США заявили про прогрес у переговорах з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про певний прогрес у переговорах із Іраном щодо припинення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Associated Press.

Переговори просуваються але результат під питанням

За словами Венса, дипломатичні контакти між сторонами тривають і вже дали перші результати. Водночас він підкреслив, що наразі рано говорити про остаточний успіх.

Віцепрезидент зазначив, що перебуває на постійному зв’язку з американськими представниками, які ведуть переговори, а також проводить консультації з партнерами в регіоні.

Головним питанням залишається гарантія того, що Іран не зможе отримати ядерну зброю. Саме це, за словами Венса, є ключовою умовою для досягнення домовленостей.

Тиск зростає а позиції сторін залишаються жорсткими

На тлі переговорів президент США Дональд Трамп висловив незадоволення їхнім перебігом. У Вашингтоні не виключають варіант повернення до активних бойових дій.

"Іран не може мати ядерної зброї", – заявив Трамп.

Причиною напруження залишається ситуація навколо Ормузької протоки, а також відсутність єдиної позиції всередині іранського керівництва.

У США вважають, що пропозиції Тегерана не відповідають очікуванням і не гарантують досягнення ключової мети переговорів.

