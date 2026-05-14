У США заявили про прогрес у переговорах з Іраном

Віцепрезидент США коментує діалог із Тегераном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про певний прогрес у переговорах із Іраном щодо припинення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Associated Press.

Переговори просуваються але результат під питанням

За словами Венса, дипломатичні контакти між сторонами тривають і вже дали перші результати. Водночас він підкреслив, що наразі рано говорити про остаточний успіх.

Віцепрезидент зазначив, що перебуває на постійному зв’язку з американськими представниками, які ведуть переговори, а також проводить консультації з партнерами в регіоні.

Головним питанням залишається гарантія того, що Іран не зможе отримати ядерну зброю. Саме це, за словами Венса, є ключовою умовою для досягнення домовленостей.

Тиск зростає а позиції сторін залишаються жорсткими

На тлі переговорів президент США Дональд Трамп висловив незадоволення їхнім перебігом. У Вашингтоні не виключають варіант повернення до активних бойових дій.

"Іран не може мати ядерної зброї", – заявив Трамп.

Причиною напруження залишається ситуація навколо Ормузької протоки, а також відсутність єдиної позиції всередині іранського керівництва.

У США вважають, що пропозиції Тегерана не відповідають очікуванням і не гарантують досягнення ключової мети переговорів.

14.05.2026 01:07 Відповісти
14.05.2026 01:07 Відповісти
Домовились продовжувати домовлятись .
14.05.2026 01:15 Відповісти
Венс заявив про певний прогрес у переговорах із Іраном щодо припинення війни для того, щоб полегшити Трампу вести переговори із Сі в Китаї.
14.05.2026 01:21 Відповісти
BBC

Трамп, напевно, спробує переконати Китай купувати більше нафти і газу в США - найбільшому в світі виробнику енергоресурсів, на шкоду нинішнім закупівлям в Ірані та Росії.

Якщо Китай не візьме на себе жорстких зобов'язань купувати американський скраплений газ, але при цьому укладе газовий контракт з путіним, Трамп може засмутитися, і все знову піде не так в американсько-китайських відносинах.
14.05.2026 02:05 Відповісти
Світ йде до того, що на засмучення Трампа кладеться великий металевий виріб з різьбою.
14.05.2026 05:31 Відповісти
Це вже якийсь несмішний анекдот, і вражає що його і далі крутять...
14.05.2026 02:05 Відповісти
На ціх гойдалках "укладаємо-не укладаємо" в Америці хтось дуже добре заробив.
14.05.2026 05:29 Відповісти
США за Трампа стали посміховиськом
14.05.2026 08:57 Відповісти
Україна цілий рік слухала побрехеньки про "прогрес у переговорах", тепер черга Ірану
14.05.2026 09:08 Відповісти
....руками маше як Чумак
14.05.2026 12:43 Відповісти
Перси послали не нах, а в сраку.
14.05.2026 23:01 Відповісти
 
 