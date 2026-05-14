В США заявили о прогрессе в переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о определенном прогрессе в переговорах с Ираном о прекращении войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.

Переговоры продвигаются, но результат под вопросом

По словам Вэнса, дипломатические контакты между сторонами продолжаются и уже дали первые результаты. В то же время он подчеркнул, что пока рано говорить об окончательном успехе.

Вице-президент отметил, что находится на постоянной связи с американскими представителями, ведущими переговоры, а также проводит консультации с партнерами в регионе.

Главным вопросом остается гарантия того, что Иран не сможет получить ядерное оружие. Именно это, по словам Вэнса, является ключевым условием для достижения договоренностей.

Давление растет, а позиции сторон остаются жесткими

На фоне переговоров президент США Дональд Трамп выразил недовольство их ходом. В Вашингтоне не исключают вариант возвращения к активным боевым действиям.

"Иран не может иметь ядерного оружия", — заявил Трамп.

Причиной напряженности остается ситуация вокруг Ормузского пролива, а также отсутствие единой позиции внутри иранского руководства.

В США считают, что предложения Тегерана не соответствуют ожиданиям и не гарантируют достижение ключевой цели переговоров.

