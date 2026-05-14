В США заявили о прогрессе в переговорах с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о определенном прогрессе в переговорах с Ираном о прекращении войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.
Переговоры продвигаются, но результат под вопросом
По словам Вэнса, дипломатические контакты между сторонами продолжаются и уже дали первые результаты. В то же время он подчеркнул, что пока рано говорить об окончательном успехе.
Вице-президент отметил, что находится на постоянной связи с американскими представителями, ведущими переговоры, а также проводит консультации с партнерами в регионе.
Главным вопросом остается гарантия того, что Иран не сможет получить ядерное оружие. Именно это, по словам Вэнса, является ключевым условием для достижения договоренностей.
Давление растет, а позиции сторон остаются жесткими
На фоне переговоров президент США Дональд Трамп выразил недовольство их ходом. В Вашингтоне не исключают вариант возвращения к активным боевым действиям.
"Иран не может иметь ядерного оружия", — заявил Трамп.
Причиной напряженности остается ситуация вокруг Ормузского пролива, а также отсутствие единой позиции внутри иранского руководства.
В США считают, что предложения Тегерана не соответствуют ожиданиям и не гарантируют достижение ключевой цели переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трамп, напевно, спробує переконати Китай купувати більше нафти і газу в США - найбільшому в світі виробнику енергоресурсів, на шкоду нинішнім закупівлям в Ірані та Росії.
Якщо Китай не візьме на себе жорстких зобов'язань купувати американський скраплений газ, але при цьому укладе газовий контракт з путіним, Трамп може засмутитися, і все знову піде не так в американсько-китайських відносинах.