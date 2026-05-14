Новости Операция США против Ирана
1 033 11

В США заявили о прогрессе в переговорах с Ираном

Вице-президент США комментирует диалог с Тегераном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о определенном прогрессе в переговорах с Ираном о прекращении войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.

Переговоры продвигаются, но результат под вопросом

По словам Вэнса, дипломатические контакты между сторонами продолжаются и уже дали первые результаты. В то же время он подчеркнул, что пока рано говорить об окончательном успехе.

Вице-президент отметил, что находится на постоянной связи с американскими представителями, ведущими переговоры, а также проводит консультации с партнерами в регионе.

Главным вопросом остается гарантия того, что Иран не сможет получить ядерное оружие. Именно это, по словам Вэнса, является ключевым условием для достижения договоренностей.

Читайте также: В Конгрессе США собрали необходимые подписи для принудительного рассмотрения помощи Украине

Давление растет, а позиции сторон остаются жесткими

На фоне переговоров президент США Дональд Трамп выразил недовольство их ходом. В Вашингтоне не исключают вариант возвращения к активным боевым действиям.

"Иран не может иметь ядерного оружия", — заявил Трамп.

Причиной напряженности остается ситуация вокруг Ормузского пролива, а также отсутствие единой позиции внутри иранского руководства.

В США считают, что предложения Тегерана не соответствуют ожиданиям и не гарантируют достижение ключевой цели переговоров.

Читайте: Операцию США против Ирана могут назвать "Кувалда", — СМИ

Топ комментарии
14.05.2026 01:07 Ответить
14.05.2026 01:07 Ответить
Домовились продовжувати домовлятись .
14.05.2026 01:15 Ответить
Венс заявив про певний прогрес у переговорах із Іраном щодо припинення війни для того, щоб полегшити Трампу вести переговори із Сі в Китаї.
14.05.2026 01:21 Ответить
BBC

Трамп, напевно, спробує переконати Китай купувати більше нафти і газу в США - найбільшому в світі виробнику енергоресурсів, на шкоду нинішнім закупівлям в Ірані та Росії.

Якщо Китай не візьме на себе жорстких зобов'язань купувати американський скраплений газ, але при цьому укладе газовий контракт з путіним, Трамп може засмутитися, і все знову піде не так в американсько-китайських відносинах.
14.05.2026 02:05 Ответить
Світ йде до того, що на засмучення Трампа кладеться великий металевий виріб з різьбою.
14.05.2026 05:31 Ответить
Це вже якийсь несмішний анекдот, і вражає що його і далі крутять...
14.05.2026 02:05 Ответить
На ціх гойдалках "укладаємо-не укладаємо" в Америці хтось дуже добре заробив.
14.05.2026 05:29 Ответить
США за Трампа стали посміховиськом
14.05.2026 08:57 Ответить
Україна цілий рік слухала побрехеньки про "прогрес у переговорах", тепер черга Ірану
14.05.2026 09:08 Ответить
....руками маше як Чумак
14.05.2026 12:43 Ответить
Перси послали не нах, а в сраку.
14.05.2026 23:01 Ответить
 
 