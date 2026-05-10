Новости Операция США против Ирана
США не приняли условия Тегерана относительно переговоров

Трамп о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на предложение Вашингтона "совершенно неприемлемым".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в собственной социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, он не уточнил детали позиции Ирана. В то же время, по данным западных СМИ, ключевым вопросом в переговорах остается ядерная программа.

Что предлагают США и Иран

США предлагают Ирану фактически заморозить ядерную программу на 20 лет. Речь идет об отказе от создания ядерного оружия, демонтаже части объектов и прекращении обогащения урана.

В ответ Тегеран выдвинул свои условия. Иран предлагает сначала прекратить боевые действия и провести 30-дневные переговоры по ядерному вопросу.

Кроме того, иранская сторона заявила о готовности частично вывезти запасы высокообогащенного урана в третью страну. Также Тегеран допускает постепенное открытие Ормузского пролива в обмен на смягчение ограничений.

  • Ранее сообщалось, что Тегеран передал Соединенным Штатам официальный ответ на последние американские предложения по мирному урегулированию. Детали документа официально не раскрываются.

Читайте также: РФ и Иран используют Каспийское море как скрытый логистический маршрут для торговли и военных поставок, - NYT

Топ комментарии
+3
Невдовзі Трамп третій раз переможе Іран і все буде добре.
10.05.2026 23:56 Ответить
+2
Безусловная победа. И будет еще не раз).
10.05.2026 23:55 Ответить
+2
BBC
Тим часом продовжують надходити повідомлення про удари, які Іран завдає по кораблях та країнах регіону, що співпрацюють із США.

У неділю Британський центр морських торгових операцій (UKMTO), який відстежує міжнародні судноплавні маршрути, повідомив, що приблизно за 43 кілометри на північний схід від Дохи «невідомий снаряд поцілив» у суховантаж. На борту виникла невелика пожежа, проте постраждалих не було. Пізніше агентство Fars із посиланням на неназване джерело повідомило, що судно «йшло під американським прапором і належало США».

Крім того, у неділю Кувейт заявив, що в його повітряний простір увійшли безпілотники, і військові країни «вирішили проблему».

Через кілька годин ОАЕ повідомили, що їхні системи ППО перехопили два безпілотники, що прилетіли з боку Ірану.
11.05.2026 00:06 Ответить
Іран поклав на Трампа великий і товстий.... шматок збагаченого урану.
11.05.2026 00:25 Ответить
CNN

Нетаньягу у неділю ввечері спілкувався з Трампом, за словами ізраїльського чиновника та ізраїльського джерела, знайомого з цією розмовою, коли Іран подав свою відповідь на останню пропозицію США щодо припинення вогню.

Трамп і Нетаньяху перебувають у постійному контакті, оскільки США намагаються просунути переговори про припинення вогню з Іраном.
У інтерв'ю для CBS '60 Minutes', яке має вийти в ефір у неділю, Нетаньяху сказав, що над Іраном «є ще робота, яку потрібно виконати».
11.05.2026 00:03 Ответить
6 травня Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що якщо Іран не погодиться на угоду, «почнуться бомбардування - і, на жаль, вони будуть набагато масштабнішими та інтенсивнішими, ніж раніше».
11.05.2026 00:11 Ответить
Аятоли з Трампом продовжують качати біржу і "трошки" на тому заробляти
11.05.2026 00:06 Ответить
Для тих, хто не має бажання довго читати, відповідь Тегерана, в двох словах : "Fuck Youself", що в літературному перекладі означає: «Ідіть лісом», або «Їдьте на заправку». Коротше, $6 за галон. Думай-те.
11.05.2026 00:14 Ответить
а що таке це ж чудова угода ?
11.05.2026 00:19 Ответить
Нема карт. Так склалось
11.05.2026 00:47 Ответить
По теліку розказують що Іран має купу міні підводних лодок і гамерикани бояться що вони можуть підібратись до їхніх корит і потопити торпедами.
11.05.2026 01:10 Ответить
 
 