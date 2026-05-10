США не приняли условия Тегерана относительно переговоров
Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на предложение Вашингтона "совершенно неприемлемым".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в собственной социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, он не уточнил детали позиции Ирана. В то же время, по данным западных СМИ, ключевым вопросом в переговорах остается ядерная программа.
Что предлагают США и Иран
США предлагают Ирану фактически заморозить ядерную программу на 20 лет. Речь идет об отказе от создания ядерного оружия, демонтаже части объектов и прекращении обогащения урана.
В ответ Тегеран выдвинул свои условия. Иран предлагает сначала прекратить боевые действия и провести 30-дневные переговоры по ядерному вопросу.
Кроме того, иранская сторона заявила о готовности частично вывезти запасы высокообогащенного урана в третью страну. Также Тегеран допускает постепенное открытие Ормузского пролива в обмен на смягчение ограничений.
- Ранее сообщалось, что Тегеран передал Соединенным Штатам официальный ответ на последние американские предложения по мирному урегулированию. Детали документа официально не раскрываются.
Нетаньягу у неділю ввечері спілкувався з Трампом, за словами ізраїльського чиновника та ізраїльського джерела, знайомого з цією розмовою, коли Іран подав свою відповідь на останню пропозицію США щодо припинення вогню.
Трамп і Нетаньяху перебувають у постійному контакті, оскільки США намагаються просунути переговори про припинення вогню з Іраном.
У інтерв'ю для CBS '60 Minutes', яке має вийти в ефір у неділю, Нетаньяху сказав, що над Іраном «є ще робота, яку потрібно виконати».
Тим часом продовжують надходити повідомлення про удари, які Іран завдає по кораблях та країнах регіону, що співпрацюють із США.
У неділю Британський центр морських торгових операцій (UKMTO), який відстежує міжнародні судноплавні маршрути, повідомив, що приблизно за 43 кілометри на північний схід від Дохи «невідомий снаряд поцілив» у суховантаж. На борту виникла невелика пожежа, проте постраждалих не було. Пізніше агентство Fars із посиланням на неназване джерело повідомило, що судно «йшло під американським прапором і належало США».
Крім того, у неділю Кувейт заявив, що в його повітряний простір увійшли безпілотники, і військові країни «вирішили проблему».
Через кілька годин ОАЕ повідомили, що їхні системи ППО перехопили два безпілотники, що прилетіли з боку Ірану.