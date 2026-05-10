США не приняли условия Тегерана относительно переговоров

Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на предложение Вашингтона "совершенно неприемлемым".

Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на предложение Вашингтона "совершенно неприемлемым".

По словам американского лидера, он не уточнил детали позиции Ирана. В то же время, по данным западных СМИ, ключевым вопросом в переговорах остается ядерная программа.

Что предлагают США и Иран

США предлагают Ирану фактически заморозить ядерную программу на 20 лет. Речь идет об отказе от создания ядерного оружия, демонтаже части объектов и прекращении обогащения урана.

В ответ Тегеран выдвинул свои условия. Иран предлагает сначала прекратить боевые действия и провести 30-дневные переговоры по ядерному вопросу.

Кроме того, иранская сторона заявила о готовности частично вывезти запасы высокообогащенного урана в третью страну. Также Тегеран допускает постепенное открытие Ормузского пролива в обмен на смягчение ограничений.

Ранее сообщалось, что Тегеран передал Соединенным Штатам официальный ответ на последние американские предложения по мирному урегулированию. Детали документа официально не раскрываются.

