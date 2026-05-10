СМИ: Иран передал США ответ на мирные предложения
Тегеран направил Соединенным Штатам официальный ответ на последние американские предложения по мирному урегулированию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на анонимный источник.
По данным издания, Иран передал свою позицию через Пакистан. Детали ответа официально не раскрываются.
Переговоры сосредоточены на прекращении боевых действий
Анонимный собеседник отметил, что нынешний этап контактов между сторонами касается прежде всего возможного прекращения боевых действий в регионе. Конкретные условия и предложения не уточняются.
Также сообщается, что США и Иран могут в ближайшее время возобновить переговоры.
"Текущая фаза переговоров сосредоточена исключительно на прекращении боевых действий в регионе", - пишет издание.
По данным западных СМИ, новая встреча может состояться в Исламабаде.
Обсуждение ядерных вопросов и возможные договоренности
В США заявляют, что стороны приблизились к согласованию базового документа, который определит рамки дальнейших переговоров по ядерной программе Ирана.
Речь идет о кратком меморандуме, который должен стать основой для более детальных договоренностей в будущем.
Официального подтверждения всех деталей от сторон пока нет.
- Ранее мы сообщали, что в Майами прошли переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника Белого дома Стива Виткоффа и премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль-Тани. Стороны обсудили возможные пути прекращения войны в Иране, а также перспективы дальнейшего переговорного процесса между участниками конфликта.
Я сильно смеялся, когда они закрыли пролив и гопничали деньги за проходы танкеров. Теперь думают как бы наладить жд сообщения с китаем, куда они продают 90% своей нефти.
Больше всего удивляет уровень поддержки среди украинцев этим исламонутым. Лишь бы досадить трампу?
07.05.2026
Саудівська Аравія призупинила право американських військових використовувати саудівську базу ВПС (база принца Султана ( PSAB , араб . قاعدة الأمير سلطان الجوية , IATA : AKH [ 3 ] , ICAO : **** ) в Ель-Хардж і заборонила прольоти військових літаків США через територію країни.
