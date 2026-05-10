СМИ: Иран передал США ответ на мирные предложения

Иран заявил, что может выйти из режима прекращения огня

Тегеран направил Соединенным Штатам официальный ответ на последние американские предложения по мирному урегулированию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на анонимный источник.

По данным издания, Иран передал свою позицию через Пакистан. Детали ответа официально не раскрываются.

Переговоры сосредоточены на прекращении боевых действий

Анонимный собеседник отметил, что нынешний этап контактов между сторонами касается прежде всего возможного прекращения боевых действий в регионе. Конкретные условия и предложения не уточняются.

Также сообщается, что США и Иран могут в ближайшее время возобновить переговоры.

"Текущая фаза переговоров сосредоточена исключительно на прекращении боевых действий в регионе", - пишет издание.

По данным западных СМИ, новая встреча может состояться в Исламабаде.

Обсуждение ядерных вопросов и возможные договоренности

В США заявляют, что стороны приблизились к согласованию базового документа, который определит рамки дальнейших переговоров по ядерной программе Ирана.

Речь идет о кратком меморандуме, который должен стать основой для более детальных договоренностей в будущем.

Официального подтверждения всех деталей от сторон пока нет.

  • Ранее мы сообщали, что в Майами прошли переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника Белого дома Стива Виткоффа и премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль-Тани. Стороны обсудили возможные пути прекращения войны в Иране, а также перспективы дальнейшего переговорного процесса между участниками конфликта.

Trampax об'єднав іранський народ.
10.05.2026 20:04 Ответить
В каком месте? Убив 30 тыс. молодых протестующих людей? Казнив десятки, включительно девушек? А может лишив иран любой возможности экспорта нефти? Или может инфляцией в 70%?
Совсем кукухой поехал?
Единственные, которых сплотили сша это террористов из КСИР.
10.05.2026 20:51 Ответить
Трамп уже пливе приймати капітуляцію аятол.

10.05.2026 20:07 Ответить
Який зміст відповіді?
США, #уй - вам!
😂
10.05.2026 20:39 Ответить
Посмотрим, как полотенцеголовые будут продавать свою нефть.
Я сильно смеялся, когда они закрыли пролив и гопничали деньги за проходы танкеров. Теперь думают как бы наладить жд сообщения с китаем, куда они продают 90% своей нефти.
Понты как у срусских.
Больше всего удивляет уровень поддержки среди украинцев этим исламонутым. Лишь бы досадить трампу?
10.05.2026 21:03 Ответить
Да, потому что этот тупорылый извращенец, дабы прикрыть свою дупу весь мир поставил раком по требованию х-ла.
10.05.2026 21:49 Ответить
"пасмотрим...", "просто нада подождать..."
10.05.2026 21:50 Ответить
А хто їм завадить? Ізраїль? Трамп обісрався і США, щоб втримати позиції в регіоні, зіллють нетаньяхів. США багата країна, бо американці вміють рахувати. Між дружбою з проблемними приживалами, які безпоровортно і нахаляву видоїли з США більше 300 млрд, чи нафтовими магнатами Уолт-стріт проголосує за шейхів, а дружба з персами відкриє для США ширші можливості і шикарні бариші. Перший дзвіночок, що пора для вибору настала -

07.‎05.‎2026

Саудівська Аравія призупинила право американських військових використовувати саудівську базу ВПС (база принца Султана ( PSAB , араб . قاعدة الأمير سلطان الجوية , IATA : AKH [ 3 ] , ICAO : **** ) в Ель-Хардж і заборонила прольоти військових літаків США через територію країни.‎
10.05.2026 22:50 Ответить
Там намного больше чем 300 млрд. Вы кидаете в кучу современные доллары и те из 40х,50х, которые стоили чуть ли не грам золота каждый, не считаете потенциальный пост капитала и так же расходы на соседей Израиля что бы вели себя хорошо. Также войны, вторая война с Ираком, как минимум, эти 2 с Ираном. Счета там на 10+ триллионов должны быть, по миллиону с каждого ой-вейя.
Пол Бразилии можно было купить вместе с местными обезьянами
10.05.2026 23:12 Ответить
 
 