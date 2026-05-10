США и Катар обсудили возможное прекращение войны в Иране, - Axios

В Майами прошли переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио, специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа и премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль-Тани. Стороны обсудили возможные пути прекращения войны в Иране, а также перспективы дальнейшего переговорного процесса между участниками конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, США и Иран готовят краткий меморандум о прекращении войны, который должен стать основой для последующих, более предметных переговоров. Важную роль в дипломатическом процессе играет Катар, выступающий одним из главных посредников между сторонами.

"Хотя Пакистан является официальным посредником между США и Ираном с начала войны, Катар действует преимущественно за кулисами. По словам американских чиновников, Белый дом считает катарцев особенно эффективными в переговорах с Ираном", - говорится в сообщении.

По информации одного из собеседников, основной темой встречи стало обсуждение возможных механизмов для достижения меморандума о взаимопонимании относительно завершения войны.

"Посредники призывают обе стороны к деэскалации и сосредоточению на достижении договоренности", - отметил источник.

