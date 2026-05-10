США и Катар обсудили возможное прекращение войны в Иране, - Axios
В Майами прошли переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио, специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа и премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль-Тани. Стороны обсудили возможные пути прекращения войны в Иране, а также перспективы дальнейшего переговорного процесса между участниками конфликта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на информированные источники.
Детали
По данным издания, США и Иран готовят краткий меморандум о прекращении войны, который должен стать основой для последующих, более предметных переговоров. Важную роль в дипломатическом процессе играет Катар, выступающий одним из главных посредников между сторонами.
"Хотя Пакистан является официальным посредником между США и Ираном с начала войны, Катар действует преимущественно за кулисами. По словам американских чиновников, Белый дом считает катарцев особенно эффективными в переговорах с Ираном", - говорится в сообщении.
По информации одного из собеседников, основной темой встречи стало обсуждение возможных механизмов для достижения меморандума о взаимопонимании относительно завершения войны.
"Посредники призывают обе стороны к деэскалации и сосредоточению на достижении договоренности", - отметил источник.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. Штаты развернули систему защиты морского судоходства.
- Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.
- Госсекретарь США Рубио заявил, что военная операция США против Ирана завершена.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль