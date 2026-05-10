США и Катар обсудили возможное прекращение войны в Иране, - Axios

WSJ: Переговоры между США и Ираном о перемирии зашли в тупик

В Майами прошли переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио, специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа и премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль-Тани. Стороны обсудили возможные пути прекращения войны в Иране, а также перспективы дальнейшего переговорного процесса между участниками конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на информированные источники.

Детали

По данным издания, США и Иран готовят краткий меморандум о прекращении войны, который должен стать основой для последующих, более предметных переговоров. Важную роль в дипломатическом процессе играет Катар, выступающий одним из главных посредников между сторонами.

"Хотя Пакистан является официальным посредником между США и Ираном с начала войны, Катар действует преимущественно за кулисами. По словам американских чиновников, Белый дом считает катарцев особенно эффективными в переговорах с Ираном", - говорится в сообщении.

По информации одного из собеседников, основной темой встречи стало обсуждение возможных механизмов для достижения меморандума о взаимопонимании относительно завершения войны.

"Посредники призывают обе стороны к деэскалации и сосредоточению на достижении договоренности", - отметил источник.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. Штаты развернули систему защиты морского судоходства.
  • Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.
  • Госсекретарь США Рубио заявил, что военная операция США против Ирана завершена.

Войны уже давно нет, американские пушки молчат,аятоллы в бункерах,пролив для иранской нефти закрыт,ксировская экономика подыхает - все хорошо.
10.05.2026 08:08 Ответить
Прекращайте атомную программу, и мы вам поможем вдруг чего, гарантий дадим, вот как в Украине все классно.
10.05.2026 08:18 Ответить
Угу ( З одної сторони Іран - кончені ублюдки. З іншої - я їх розумію. Тому я звичано підтримую США і бажаю їм перемоги, але правда тут на боці Ірана.
10.05.2026 08:25 Ответить
А іранці знають??))Точно як з Україною : все порішали про Україну без України і москалів.
10.05.2026 08:35 Ответить
Іранцям катарці заплатили за прохід такера з газом, то чому б з американцями "за мир" не потриндіти, все одно не вони про оку контролюють
10.05.2026 09:39 Ответить
Рішають щоб через Катар персам сплачувати репарації і за прохід протокою, напряму побєдітєлям трохи невдобно.
10.05.2026 14:25 Ответить
США і Катар воюють?
10.05.2026 18:11 Ответить
 
 