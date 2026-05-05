США установили "красно-бело-синий купол" над Ормузским проливом, — Пентагон
Пентагон объявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. США развернули систему защиты морского судоходства.
Об этом на брифинге заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В качестве прямого подарка от Соединенных Штатов миру мы установили мощный красно-бело-синий купол над проливом. Американские эсминцы находятся на стоянке, поддерживаются сотнями истребителей, вертолетов, беспилотников и самолетов наблюдения, обеспечивая круглосуточное наблюдение за мирными коммерческими судами, кроме, конечно, иранских, именно поэтому наша железная блокада также остается в полной силе", — сказал глава Минобороны США.
- Он пояснил, что целью операции является обеспечение безопасности международного коммерческого судоходства в Ормузском проливе.
США не хотят эскалации
Хегсет заявил, что операция носит оборонительный и временный характер и направлена на защиту торговых маршрутов от возможных угроз.
Он также подчеркнул, что США не планируют входить в территориальные воды Ирана и не намерены эскалировать конфликт. В то же время в Пентагоне обвинили Иран в попытках влиять на судоходство в регионе и создавать препятствия для международной торговли.
Режим прекращения огня остается в силе, однако ситуация находится под постоянным контролем США, добавил высокопоставленный чиновник.
А стоп, демагогія і словоблудство це не до мене.
А ще я добре пам'ятаю як мудрий нарід буквально вимагав від світу змести Іран після того як вони и стали кацапам шахеди давати. Але ж мудрому народу не вгодиш ніяк.
В Ірані питна вода закінчується, а ще грошики від нафти більше на капают. Іх зараз це більше хвилює ніж ядерна бомба.
Мабуть конфіскат зі складів закритих російських консульств у США.
Красно - бело - синий цвета голландского флага
Здається найвеличнішого переплюнули косплеєм, бо тепер є найНАЙвеличніший лідор племені...