Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
США установили "красно-бело-синий купол" над Ормузским проливом, — Пентагон

Пентагон объявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. США развернули систему защиты морского судоходства.

Об этом на брифинге заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Цензор.НЕТ.

"В качестве прямого подарка от Соединенных Штатов миру мы установили мощный красно-бело-синий купол над проливом. Американские эсминцы находятся на стоянке, поддерживаются сотнями истребителей, вертолетов, беспилотников и самолетов наблюдения, обеспечивая круглосуточное наблюдение за мирными коммерческими судами, кроме, конечно, иранских, именно поэтому наша железная блокада также остается в полной силе", — сказал глава Минобороны США.

  • Он пояснил, что целью операции является обеспечение безопасности международного коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

США не хотят эскалации

Хегсет заявил, что операция носит оборонительный и временный характер и направлена на защиту торговых маршрутов от возможных угроз.

Он также подчеркнул, что США не планируют входить в территориальные воды Ирана и не намерены эскалировать конфликт. В то же время в Пентагоне обвинили Иран в попытках влиять на судоходство в регионе и создавать препятствия для международной торговли.

Режим прекращения огня остается в силе, однако ситуация находится под постоянным контролем США, добавил высокопоставленный чиновник.

Топ комментарии
Подарунок світові? А можна забрати нахєр свій подарунок і повернути все як було, бо до «подарунків» протока була відкрита.
05.05.2026 19:16 Ответить
Ще забули перейменувати на затоку Трампа
05.05.2026 19:15 Ответить
+16
Тобто, Тромб витративши 1,5трильйона доларів, просравши все на світі в тому числі і репутацію арміх сша, прийшов до ситуації яка була при Байдені про відкриттю Омбурської протоки? Тільки при Байдені не була нафта по 120 баксів і не потрібно було аятол в дупу цілувати за дозвіл пройти через протоку. Оце то рижий шизоїд мнагахадовачнік. Зразу видно кремлівську школу
05.05.2026 19:28 Ответить
Неправильний "порядок кольорів"... Встановив-би, уже, "біло-синьо-червоний"...
05.05.2026 19:19 Ответить
Зажали Іран? - аятоли згодні?
05.05.2026 19:20 Ответить
вряд ли их интересуют сейчас дела земные ...
05.05.2026 21:08 Ответить
Тобто, Тромб витративши 1,5трильйона доларів, просравши все на світі в тому числі і репутацію арміх сша, прийшов до ситуації яка була при Байдені про відкриттю Омбурської протоки? Тільки при Байдені не була нафта по 120 баксів і не потрібно було аятол в дупу цілувати за дозвіл пройти через протоку. Оце то рижий шизоїд мнагахадовачнік. Зразу видно кремлівську школу
05.05.2026 19:28 Ответить
Невже Тромб і його американські нашіптувачі не розуміють що кожен день такого приниження забиває сша в таку багнюку з якої потім прийдеться пів століття наступним президентам сша вилазити. Якщо звісно Тромб за останні роки своєї каденції не розвалить сша зовсім, що є абсолютно ймовірним, зважаючи скільки Тромб за рік примудрився зробити
05.05.2026 19:32 Ответить
А ти все не вгамуешся, так? Розвалили він США не може ніяк. По друге, приниження бачать лише антиамериканісти які просто обожнюють кидати петарди в купа гівна і доводять всім що США в Ірані обісралися, правда коли починаегб від них вимагати більш конкретну відповідь вони лише очима кліпають.
05.05.2026 19:37 Ответить
Трамп заклав могутні важелі які звалять США з постаменту. Виправити це вже неможливо! Навіть якщо деменція приберуть або застрелять до нового року...
05.05.2026 20:42 Ответить
Сходи полікуйся. Нічого він не заклав.
05.05.2026 22:34 Ответить
Спостерігай.
06.05.2026 01:11 Ответить
Так і спостерігаю за дебілами які відкопали старі совкові методички про "крах США".
06.05.2026 01:51 Ответить
Спостерігай не за тими, кого вважаєш дебілами, а за тим що вже сталося, що відбувається і як ці події впливають на майбутнє.
06.05.2026 02:28 Ответить
Та ні, за дебілами типу тебе набагато корисніше спостерігати.
06.05.2026 02:34 Ответить
Хм... можу тільки позаздрити вашому "оптимізму і сліпій вірі в невразливість США.
06.05.2026 02:45 Ответить
Я нічого не казав про "не вразливість" США.

А стоп, демагогія і словоблудство це не до мене.
06.05.2026 06:26 Ответить
При Байдені рушники ядерку готували і фінансували всіляку мерзоту типу хамаса.

А ще я добре пам'ятаю як мудрий нарід буквально вимагав від світу змести Іран після того як вони и стали кацапам шахеди давати. Але ж мудрому народу не вгодиш ніяк.
05.05.2026 19:34 Ответить
Так і при Тромбі полотенцеголові теж ядерку і ракети будують. Я нів'якому разі не проти того що сша розбирає аятол, а в тому що сша і Тром самі нінащо не здатні зате посралисб з Європою і заблокували всю допомогу Україні яка зробила більше ніж вся армія сша і НАТО разом взяті, при цьому за копійки які Тромб не може ніяк простити Байдену
05.05.2026 19:50 Ответить
Нічого вони зараз не будують. Ви винесли стільки об'єкти ядерної інфраструктури що на іх відновлення підуть роки. І не треба тут ******* що в них все під землею було. Було, але не все.

В Ірані питна вода закінчується, а ще грошики від нафти більше на капают. Іх зараз це більше хвилює ніж ядерна бомба.
05.05.2026 20:06 Ответить
Ну да было такое про шахеды . Но вот с заблокированным Ормузом следствием которого стало повышение цены на нефть донни неслабо так удружил путину и раше.И спасает от этого только регулярные дроновые атаки наших бпла на нефтезаводы раши
05.05.2026 20:00 Ответить
Да себе он удружил. США сейчас бабло рубит на продаже нефти и газа.
05.05.2026 20:03 Ответить
Это да .Но и раше тоже .Хотя я и не удивлюсь,что эти наши дроновые удары и нефтяной инфраструктуре и по танкерам нефтяного флота раши скоординированны со штатами и делаются специально для того , чтобы вытолкать рашен нефть и газ с энергетического рынка Европы и заменить их своей нефтью и сжиженным газом
05.05.2026 20:14 Ответить
Неа, послаблення санкцій стосувалося лише тіеї нафти що була на танкерах. І це не вплинуло взагалі ні на що, щоб це витягнуло економічний стан рашки це послаблення мало би діяти декілька років.
06.05.2026 01:54 Ответить
Ты представляешь что такое 1,5 триллиона баксов? Это практически 2 оборонных бюджета США. Насчет того что трамп просрал репутацию армии США - это тоже бред. Потерять 2 самолета совершив пару десятков тысяч самолетовылетов, потерять при этом 13 человек погибшими - это неимоверно, это просто фантастика. Никакая другая армия мира - кроме армии США и Цахал - на это не способны в принципе. И операцию по обеспечению безопасноти в проливет они тоже могли бы провести сразу же с началом воздушной операции - но они этого не сделали, зато очень активно продавали американскую нефть по возросшим ценам - но это вопрос не к армии и не к флоту. А вот то что Трамп просрал репутацию США в политическом и экономическом плане - это бесспорно. Тот кто придет после него - охереет от того как ему придется вертеться чтобы вернуть доверие союзников.
05.05.2026 19:37 Ответить
На мою думку, ти "трішки не правий"... Трамп, і армія, може, і виграли у військовій операції... Але чи виграли вони ВІЙНУ? У мене саме таке уявлення, що Трамп діяв "по лекалах" "Киев - за три дня!". Ні планів, ні перспективи, ні точно визначених цілей... Ув'язався у конфлікт, а тепер реагує, в залежності від поточної ситуації... Та й там - по-дурному... І армію змушує так діять...
05.05.2026 19:46 Ответить
Ну а я в общем то и не утверждал что в целом операция успешна. С точки зрения военной силы она великолепна - авиации Ирана не существует, флота Ирана не существует, огромное количество военных объектов и промышленности - в кирпичи. Отправить население Ирана в каменный век - 2 дня делов по необходимости. Ядерная программа скорее всего отброшена назад на годы - если не на десятилетия, во многом это касается и ракетной программы. Здесь только одна проблема - что начав операцию никак не смогли нейтрализовать - а может и не пытались - то единственное оружие которое мог бы использовать Иран - это пролив. Если бы не это - сейчас бы весь мир носил Трампа на руках - ведь все понимали что Иран в его текущем виде должен быть или уничтожен - либо приведен в такое состояние когда он никому по соседству угрожать не может. И если бы это было сделано без того что весь мир платит за такую операцию высокой ценой на нефть - все были только рады. С другой стороны надо понимать - в частности повторилась история 1973 года, когда страны Ближнего Востока решили оставить всех без нефти - но в итоге выстрелили себе в ногу, цивилизация резко сократила потребление нефти за счет новых технологий - и ОПЭК получил падение цен на нефть в 1980 годы. Сейчас то же самое - во первых все нефтедобывающие страны региона начнут активно строить альтернативные маршруты экспорта, а во вторых мировая экономика еще более активно перестраиваться на альтернативные источники энергии. А Иран как и рф - это страна в которой кроме нефти и газа ничего нет, они эспортируют только это - ну и хаос конечно.
05.05.2026 20:02 Ответить
Так, я представляю. При Байдені оборонний бюджет сша був 750млрд баксів. При Тромбі на наступний рік оборонний бюджет виріс до 1,5трлн. баксів при тому що Тромб не дав Україні жодної копійки а все просрав на війну з іраном де все просрав. І ще ця рижа мавпа буде розказувати що Байден дав Україні забагато і невиправдано грошей? Да якби Байден не дав Україні ті копійки, то зараз би Сосія і іран з Китаєм і північною кореєю розбирали б по цеглинах не тільки ізраїль, і американські авіаносці а і Європу і самі сша.
05.05.2026 19:46 Ответить
Все аналитики утверждают что прямые военные расходы на эту операцию США составляют порядка 50 миллиардов баксов. Это немного отличается от 1,5 трлн - не находишь? Я не собираюсь комментировать то что несет своим поганым ртом рыжий недоумок
05.05.2026 19:53 Ответить
Як ви дебіли вже заїбали своїми мантрами про те як Китай, КНДР будуть воювати проти заходу. Китаю війна проти заходу ***** не потрібна, вони на заході бабло заробляють. Тим більше що воювати китайці не вміють і не вміли ніколи.
06.05.2026 01:58 Ответить
Там еще за сотню раненных от бомбардировок иранскими шахедами и ракетами американских авиабаз расположенных в странам- союзникам сша на ближнем востоке если что и это только официальные цифры которые надо умножить раза в три-четыре
05.05.2026 20:05 Ответить
Подарок Миру... Бл#дь!!!
05.05.2026 19:39 Ответить
де вони стільки російськіх прапорів набрали?
Мабуть конфіскат зі складів закритих російських консульств у США.
05.05.2026 19:41 Ответить
Голландия.
Красно - бело - синий цвета голландского флага
05.05.2026 20:04 Ответить
трампу ***** чиє красти, він таких нюансів ніколи не знав, і до свого скону не взнає, бо йому на це похєр.
05.05.2026 20:22 Ответить
СЮРбл*дь...
05.05.2026 19:56 Ответить
Боротьба за вільний прохід протокою, який був вільним до того, як США та Ізраїль (без згоди та консультацій з НАТО/ЄС) атакували Іран... Я правильно розумію? А тепер США вимагає допомоги від НАТО/ЄС за свою авантюру для того, щоб повернути стан справ з протокою/нафтою в стан, який був ДО цієї авантюри?
Здається найвеличнішого переплюнули косплеєм, бо тепер є найНАЙвеличніший лідор племені...
05.05.2026 20:04 Ответить
коричнева пробка
05.05.2026 20:16 Ответить
Потужна назва! Напевно Іран вже пише акт капітуляції.
05.05.2026 20:38 Ответить
Ви шишку ,собі у дупу,"встановили-тепер не знаєте як її видалити!
05.05.2026 21:26 Ответить
Червоно-біло-синій чи біло-синьо-червоний..і не купол, а прапор-ганчірку
05.05.2026 22:37 Ответить
 
 