США встановили "червонo-біло-синій купол" над Ормузькою протокою, - Пентагон

Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.

Про це на брифінгу заявив міністр оборони США Піт Гегсет, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Як прямий подарунок від Сполучених Штатів світові, ми встановили потужний червоно-біло-синій купол над протокою. Американські есмінці перебувають на стоянці, підтримуються сотнями винищувачів, гелікоптерів, безпілотників та літаків спостереження, забезпечуючи цілодобове спостереження за мирними комерційними суднами, окрім, звичайно, іранських, саме тому наша залізна блокада також залишається в повній силі", - сказав глава Міноборони США.

Він пояснив, що метою операції є створення безпеки міжнародному комерційному судноплавству в Ормузькій протоці.

Читайте також: США заявили про знищення семи катерів Ірану в Ормузькій протоці

США не хочуть ескалації

Гегсет заявив, що операція має оборонний і тимчасовий характер та спрямована на захист торгових маршрутів від можливих загроз.

Він також наголосив, що США не планують входити у територіальні води Ірану і не мають наміру ескалації конфлікту. Водночас у Пентагоні звинуватили Іран у спробах впливати на судноплавство в регіоні та створювати перешкоди для міжнародної торгівлі.

Режим припинення вогню залишається чинним, однак ситуація перебуває під постійним контролем США, додав високопосадовець.

Читайте також: Трамп пообіцяв "змести Іран" у разі перешкод операції в Ормузькій протоці