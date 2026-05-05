США встановили "червонo-біло-синій купол" над Ормузькою протокою, - Пентагон
Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.
Про це на брифінгу заявив міністр оборони США Піт Гегсет, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Як прямий подарунок від Сполучених Штатів світові, ми встановили потужний червоно-біло-синій купол над протокою. Американські есмінці перебувають на стоянці, підтримуються сотнями винищувачів, гелікоптерів, безпілотників та літаків спостереження, забезпечуючи цілодобове спостереження за мирними комерційними суднами, окрім, звичайно, іранських, саме тому наша залізна блокада також залишається в повній силі", - сказав глава Міноборони США.
- Він пояснив, що метою операції є створення безпеки міжнародному комерційному судноплавству в Ормузькій протоці.
США не хочуть ескалації
Гегсет заявив, що операція має оборонний і тимчасовий характер та спрямована на захист торгових маршрутів від можливих загроз.
Він також наголосив, що США не планують входити у територіальні води Ірану і не мають наміру ескалації конфлікту. Водночас у Пентагоні звинуватили Іран у спробах впливати на судноплавство в регіоні та створювати перешкоди для міжнародної торгівлі.
Режим припинення вогню залишається чинним, однак ситуація перебуває під постійним контролем США, додав високопосадовець.
А ще я добре пам'ятаю як мудрий нарід буквально вимагав від світу змести Іран після того як вони и стали кацапам шахеди давати. Але ж мудрому народу не вгодиш ніяк.
В Ірані питна вода закінчується, а ще грошики від нафти більше на капают. Іх зараз це більше хвилює ніж ядерна бомба.
Мабуть конфіскат зі складів закритих російських консульств у США.
Красно - бело - синий цвета голландского флага
Здається найвеличнішого переплюнули косплеєм, бо тепер є найНАЙвеличніший лідор племені...