УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4698 відвідувачів онлайн
Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
6 034 36

США встановили "червонo-біло-синій купол" над Ормузькою протокою, - Пентагон

ормузька протока

Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.

Про це на брифінгу заявив міністр оборони США Піт Гегсет, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Як прямий подарунок від Сполучених Штатів світові, ми встановили потужний червоно-біло-синій купол над протокою. Американські есмінці перебувають на стоянці, підтримуються сотнями винищувачів, гелікоптерів, безпілотників та літаків спостереження, забезпечуючи цілодобове спостереження за мирними комерційними суднами, окрім, звичайно, іранських, саме тому наша залізна блокада також залишається в повній силі", - сказав глава Міноборони США.

  • Він пояснив, що метою операції є створення безпеки міжнародному комерційному судноплавству в Ормузькій протоці.

Читайте також: США заявили про знищення семи катерів Ірану в Ормузькій протоці

США не хочуть ескалації

Гегсет заявив, що операція має оборонний і тимчасовий характер та спрямована на захист торгових маршрутів від можливих загроз.

Він також наголосив, що США не планують входити у територіальні води Ірану і не мають наміру ескалації конфлікту. Водночас у Пентагоні звинуватили Іран у спробах впливати на судноплавство в регіоні та створювати перешкоди для міжнародної торгівлі.

Режим припинення вогню залишається чинним, однак ситуація перебуває під постійним контролем США, додав високопосадовець.

Читайте також: Трамп пообіцяв "змести Іран" у разі перешкод операції в Ормузькій протоці

Автор: 

Пентагон (1476) США (26458) Гегсет Піт (141) Ормузька протока (152)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Подарунок світові? А можна забрати нахєр свій подарунок і повернути все як було, бо до «подарунків» протока була відкрита.
показати весь коментар
05.05.2026 19:16 Відповісти
+16
Ще забули перейменувати на затоку Трампа
показати весь коментар
05.05.2026 19:15 Відповісти
+15
Тобто, Тромб витративши 1,5трильйона доларів, просравши все на світі в тому числі і репутацію арміх сша, прийшов до ситуації яка була при Байдені про відкриттю Омбурської протоки? Тільки при Байдені не була нафта по 120 баксів і не потрібно було аятол в дупу цілувати за дозвіл пройти через протоку. Оце то рижий шизоїд мнагахадовачнік. Зразу видно кремлівську школу
показати весь коментар
05.05.2026 19:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще забули перейменувати на затоку Трампа
показати весь коментар
05.05.2026 19:15 Відповісти
"проход трампа"
показати весь коментар
05.05.2026 19:38 Відповісти
В
показати весь коментар
05.05.2026 22:50 Відповісти
Подарунок світові? А можна забрати нахєр свій подарунок і повернути все як було, бо до «подарунків» протока була відкрита.
показати весь коментар
05.05.2026 19:16 Відповісти
Неправильний "порядок кольорів"... Встановив-би, уже, "біло-синьо-червоний"...
показати весь коментар
05.05.2026 19:19 Відповісти
Зажали Іран? - аятоли згодні?
показати весь коментар
05.05.2026 19:20 Відповісти
вряд ли их интересуют сейчас дела земные ...
показати весь коментар
05.05.2026 21:08 Відповісти
Тобто, Тромб витративши 1,5трильйона доларів, просравши все на світі в тому числі і репутацію арміх сша, прийшов до ситуації яка була при Байдені про відкриттю Омбурської протоки? Тільки при Байдені не була нафта по 120 баксів і не потрібно було аятол в дупу цілувати за дозвіл пройти через протоку. Оце то рижий шизоїд мнагахадовачнік. Зразу видно кремлівську школу
показати весь коментар
05.05.2026 19:28 Відповісти
Невже Тромб і його американські нашіптувачі не розуміють що кожен день такого приниження забиває сша в таку багнюку з якої потім прийдеться пів століття наступним президентам сша вилазити. Якщо звісно Тромб за останні роки своєї каденції не розвалить сша зовсім, що є абсолютно ймовірним, зважаючи скільки Тромб за рік примудрився зробити
показати весь коментар
05.05.2026 19:32 Відповісти
А ти все не вгамуешся, так? Розвалили він США не може ніяк. По друге, приниження бачать лише антиамериканісти які просто обожнюють кидати петарди в купа гівна і доводять всім що США в Ірані обісралися, правда коли починаегб від них вимагати більш конкретну відповідь вони лише очима кліпають.
показати весь коментар
05.05.2026 19:37 Відповісти
Трамп заклав могутні важелі які звалять США з постаменту. Виправити це вже неможливо! Навіть якщо деменція приберуть або застрелять до нового року...
показати весь коментар
05.05.2026 20:42 Відповісти
Сходи полікуйся. Нічого він не заклав.
показати весь коментар
05.05.2026 22:34 Відповісти
Спостерігай.
показати весь коментар
06.05.2026 01:11 Відповісти
Так і спостерігаю за дебілами які відкопали старі совкові методички про "крах США".
показати весь коментар
06.05.2026 01:51 Відповісти
При Байдені рушники ядерку готували і фінансували всіляку мерзоту типу хамаса.

А ще я добре пам'ятаю як мудрий нарід буквально вимагав від світу змести Іран після того як вони и стали кацапам шахеди давати. Але ж мудрому народу не вгодиш ніяк.
показати весь коментар
05.05.2026 19:34 Відповісти
Так і при Тромбі полотенцеголові теж ядерку і ракети будують. Я нів'якому разі не проти того що сша розбирає аятол, а в тому що сша і Тром самі нінащо не здатні зате посралисб з Європою і заблокували всю допомогу Україні яка зробила більше ніж вся армія сша і НАТО разом взяті, при цьому за копійки які Тромб не може ніяк простити Байдену
показати весь коментар
05.05.2026 19:50 Відповісти
Нічого вони зараз не будують. Ви винесли стільки об'єкти ядерної інфраструктури що на іх відновлення підуть роки. І не треба тут ******* що в них все під землею було. Було, але не все.

В Ірані питна вода закінчується, а ще грошики від нафти більше на капают. Іх зараз це більше хвилює ніж ядерна бомба.
показати весь коментар
05.05.2026 20:06 Відповісти
Ну да было такое про шахеды . Но вот с заблокированным Ормузом следствием которого стало повышение цены на нефть донни неслабо так удружил путину и раше.И спасает от этого только регулярные дроновые атаки наших бпла на нефтезаводы раши
показати весь коментар
05.05.2026 20:00 Відповісти
Да себе он удружил. США сейчас бабло рубит на продаже нефти и газа.
показати весь коментар
05.05.2026 20:03 Відповісти
Это да .Но и раше тоже .Хотя я и не удивлюсь,что эти наши дроновые удары и нефтяной инфраструктуре и по танкерам нефтяного флота раши скоординированны со штатами и делаются специально для того , чтобы вытолкать рашен нефть и газ с энергетического рынка Европы и заменить их своей нефтью и сжиженным газом
показати весь коментар
05.05.2026 20:14 Відповісти
Ты представляешь что такое 1,5 триллиона баксов? Это практически 2 оборонных бюджета США. Насчет того что трамп просрал репутацию армии США - это тоже бред. Потерять 2 самолета совершив пару десятков тысяч самолетовылетов, потерять при этом 13 человек погибшими - это неимоверно, это просто фантастика. Никакая другая армия мира - кроме армии США и Цахал - на это не способны в принципе. И операцию по обеспечению безопасноти в проливет они тоже могли бы провести сразу же с началом воздушной операции - но они этого не сделали, зато очень активно продавали американскую нефть по возросшим ценам - но это вопрос не к армии и не к флоту. А вот то что Трамп просрал репутацию США в политическом и экономическом плане - это бесспорно. Тот кто придет после него - охереет от того как ему придется вертеться чтобы вернуть доверие союзников.
показати весь коментар
05.05.2026 19:37 Відповісти
На мою думку, ти "трішки не правий"... Трамп, і армія, може, і виграли у військовій операції... Але чи виграли вони ВІЙНУ? У мене саме таке уявлення, що Трамп діяв "по лекалах" "Киев - за три дня!". Ні планів, ні перспективи, ні точно визначених цілей... Ув'язався у конфлікт, а тепер реагує, в залежності від поточної ситуації... Та й там - по-дурному... І армію змушує так діять...
показати весь коментар
05.05.2026 19:46 Відповісти
Ну а я в общем то и не утверждал что в целом операция успешна. С точки зрения военной силы она великолепна - авиации Ирана не существует, флота Ирана не существует, огромное количество военных объектов и промышленности - в кирпичи. Отправить население Ирана в каменный век - 2 дня делов по необходимости. Ядерная программа скорее всего отброшена назад на годы - если не на десятилетия, во многом это касается и ракетной программы. Здесь только одна проблема - что начав операцию никак не смогли нейтрализовать - а может и не пытались - то единственное оружие которое мог бы использовать Иран - это пролив. Если бы не это - сейчас бы весь мир носил Трампа на руках - ведь все понимали что Иран в его текущем виде должен быть или уничтожен - либо приведен в такое состояние когда он никому по соседству угрожать не может. И если бы это было сделано без того что весь мир платит за такую операцию высокой ценой на нефть - все были только рады. С другой стороны надо понимать - в частности повторилась история 1973 года, когда страны Ближнего Востока решили оставить всех без нефти - но в итоге выстрелили себе в ногу, цивилизация резко сократила потребление нефти за счет новых технологий - и ОПЭК получил падение цен на нефть в 1980 годы. Сейчас то же самое - во первых все нефтедобывающие страны региона начнут активно строить альтернативные маршруты экспорта, а во вторых мировая экономика еще более активно перестраиваться на альтернативные источники энергии. А Иран как и рф - это страна в которой кроме нефти и газа ничего нет, они эспортируют только это - ну и хаос конечно.
показати весь коментар
05.05.2026 20:02 Відповісти
Так, я представляю. При Байдені оборонний бюджет сша був 750млрд баксів. При Тромбі на наступний рік оборонний бюджет виріс до 1,5трлн. баксів при тому що Тромб не дав Україні жодної копійки а все просрав на війну з іраном де все просрав. І ще ця рижа мавпа буде розказувати що Байден дав Україні забагато і невиправдано грошей? Да якби Байден не дав Україні ті копійки, то зараз би Сосія і іран з Китаєм і північною кореєю розбирали б по цеглинах не тільки ізраїль, і американські авіаносці а і Європу і самі сша.
показати весь коментар
05.05.2026 19:46 Відповісти
Все аналитики утверждают что прямые военные расходы на эту операцию США составляют порядка 50 миллиардов баксов. Это немного отличается от 1,5 трлн - не находишь? Я не собираюсь комментировать то что несет своим поганым ртом рыжий недоумок
показати весь коментар
05.05.2026 19:53 Відповісти
Там еще за сотню раненных от бомбардировок иранскими шахедами и ракетами американских авиабаз расположенных в странам- союзникам сша на ближнем востоке если что и это только официальные цифры которые надо умножить раза в три-четыре
показати весь коментар
05.05.2026 20:05 Відповісти
Подарок Миру... Бл#дь!!!
показати весь коментар
05.05.2026 19:39 Відповісти
де вони стільки російськіх прапорів набрали?
Мабуть конфіскат зі складів закритих російських консульств у США.
показати весь коментар
05.05.2026 19:41 Відповісти
Голландия.
Красно - бело - синий цвета голландского флага
показати весь коментар
05.05.2026 20:04 Відповісти
трампу ***** чиє красти, він таких нюансів ніколи не знав, і до свого скону не взнає, бо йому на це похєр.
показати весь коментар
05.05.2026 20:22 Відповісти
СЮРбл*дь...
показати весь коментар
05.05.2026 19:56 Відповісти
Боротьба за вільний прохід протокою, який був вільним до того, як США та Ізраїль (без згоди та консультацій з НАТО/ЄС) атакували Іран... Я правильно розумію? А тепер США вимагає допомоги від НАТО/ЄС за свою авантюру для того, щоб повернути стан справ з протокою/нафтою в стан, який був ДО цієї авантюри?
Здається найвеличнішого переплюнули косплеєм, бо тепер є найНАЙвеличніший лідор племені...
показати весь коментар
05.05.2026 20:04 Відповісти
коричнева пробка
показати весь коментар
05.05.2026 20:16 Відповісти
Потужна назва! Напевно Іран вже пише акт капітуляції.
показати весь коментар
05.05.2026 20:38 Відповісти
Ви шишку ,собі у дупу,"встановили-тепер не знаєте як її видалити!
показати весь коментар
05.05.2026 21:26 Відповісти
Червоно-біло-синій чи біло-синьо-червоний..і не купол, а прапор-ганчірку
показати весь коментар
05.05.2026 22:37 Відповісти
 
 