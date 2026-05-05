Иран ввел новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив

После того как президент США Дональд Трамп запустил инициативу "Проект Свобода" для обеспечения прохода торговых судов через Ормузский пролив, Иран объявил о создании собственного механизма контроля за транзитом в этом стратегическом морском коридоре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает иранский проправительственный телеканал Press TV.

Тегеран фактически вводит дополнительные правила для всех судов, которые планируют проходить через Ормузский пролив.

Новые правила транзита через Ормузский пролив

Согласно объявленному механизму, все суда обязаны заранее уведомлять иранские власти о намерении пройти через пролив. После этого они будут получать электронные инструкции с правилами и требованиями транзита.

В Тегеране подчеркивают, что суда должны не только ознакомиться с этими требованиями, но и получить официальное разрешение перед входом в воды Ормузского пролива.

Фактически это означает усиление контроля Ирана над одним из ключевых мировых маршрутов поставок нефти и газа.

Обострение отношений между США и Ираном в регионе

Ранее иранское военное командование пригрозило атаками американским судам, которые приблизятся к Ормузскому проливу. Это стало реакцией на запуск США операции "Проект Свобода", объявленной 4 мая президентом Дональдом Трампом.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), для сопровождения судов в регионе планируется задействовать эсминцы, более 100 самолетов и около 15 тысяч военнослужащих.

В Вашингтоне заявили, что операция должна гарантировать безопасное судоходство. Трамп, в свою очередь, резко высказался в адрес Тегерана, заявив о готовности к жестким действиям в случае препятствования миссии.

Иран (2882) Трамп Дональд (8081) Ормузский пролив (141)
Коротше кажучи, на "х...ю вертіли" аятоли ті Трампівські ультиматуми разом з самим "рудим клоуном"😂🤣🤣🤣
05.05.2026 23:45 Ответить
Трамп ненадолго, аятоллы - надолго, еще и народ сплотится против внешнего врага вокруг мучеников и избранников небес. и один и вторые это знают. в отличие от Хйла, который все просрал (но последователи которого все же еще не все в украинской земле), у персов вполне какой-никакой кривой, но - правовой подход.
05.05.2026 23:49 Ответить
Хто саме запровадив?

Бо в Ірані державної влади вже давно нема. Є купка генералів та цивільні типу функціонери, які говорять і роблять абсолютно різні речі.
05.05.2026 23:58 Ответить
той хто проти корабельні ракети пускає, той і мзду за трафік бере

Соловєй-розбійник з полотенцем на голові,
Адіхмантьєв син
на муромськой дорогє

дожилися у 21 ст. до бандитського бєспрєдєлу в проливає !

.
06.05.2026 00:21 Ответить
Щось типу того.
З поправкою на те, що сказати щось по телеку і зробити - не одне і те ж.
06.05.2026 00:28 Ответить
Ну почему бы им не брать $$ за проход кораблей? Это ведь не международные воды.
06.05.2026 06:20 Ответить
Кожної ночі на вулиці збираються прихильники ксір, а хто закритий, чекають вироку. Там іслам вирішальне значення має
06.05.2026 08:48 Ответить
Карочє. Хочеш трахнуть Трампа, башляй аятолам і вони відкриють проход.
06.05.2026 00:02 Ответить
Пздц..... Іран "ставить раком" США..... й не тільки, "make America great again" казав Трамп.... ню....ню....
06.05.2026 10:28 Ответить
 
 