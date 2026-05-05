Иран ввел новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив
После того как президент США Дональд Трамп запустил инициативу "Проект Свобода" для обеспечения прохода торговых судов через Ормузский пролив, Иран объявил о создании собственного механизма контроля за транзитом в этом стратегическом морском коридоре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает иранский проправительственный телеканал Press TV.
Тегеран фактически вводит дополнительные правила для всех судов, которые планируют проходить через Ормузский пролив.
Новые правила транзита через Ормузский пролив
Согласно объявленному механизму, все суда обязаны заранее уведомлять иранские власти о намерении пройти через пролив. После этого они будут получать электронные инструкции с правилами и требованиями транзита.
В Тегеране подчеркивают, что суда должны не только ознакомиться с этими требованиями, но и получить официальное разрешение перед входом в воды Ормузского пролива.
Фактически это означает усиление контроля Ирана над одним из ключевых мировых маршрутов поставок нефти и газа.
Обострение отношений между США и Ираном в регионе
Ранее иранское военное командование пригрозило атаками американским судам, которые приблизятся к Ормузскому проливу. Это стало реакцией на запуск США операции "Проект Свобода", объявленной 4 мая президентом Дональдом Трампом.
По данным Центрального командования США (CENTCOM), для сопровождения судов в регионе планируется задействовать эсминцы, более 100 самолетов и около 15 тысяч военнослужащих.
В Вашингтоне заявили, что операция должна гарантировать безопасное судоходство. Трамп, в свою очередь, резко высказался в адрес Тегерана, заявив о готовности к жестким действиям в случае препятствования миссии.
Бо в Ірані державної влади вже давно нема. Є купка генералів та цивільні типу функціонери, які говорять і роблять абсолютно різні речі.
З поправкою на те, що сказати щось по телеку і зробити - не одне і те ж.