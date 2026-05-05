Іран запровадив новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку

Після того, як президент США Дональд Трамп запровадив ініціативу "Проєкт Свобода" для забезпечення проходу торговельних суден через Ормузьку протоку, Іран оголосив про створення свого механізму контролю транзиту в цьому стратегічному морському коридорі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє іранський проурядовий телеканал Press TV.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Тегеран фактично запроваджує додаткові правила для всіх суден, які планують проходити через Ормузьку протоку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликають Китай долучитися до операції в Ормузькій протоці

Нові правила транзиту через Ормузьку протоку

Згідно з оголошеним механізмом, усі судна зобов’язані заздалегідь повідомляти іранську владу про намір проходу через протоку. Після цього вони отримуватимуть електронні інструкції з правилами та вимогами транзиту.

У Тегерані наголошують, що судна повинні не лише ознайомитися з цими вимогами, а й отримати офіційний дозвіл перед входом у води Ормузької протоки.

Фактично це означає посилення контролю Ірану над одним із ключових світових маршрутів постачання нафти та газу.

Також читайте: Вперше за 30 років: Кувейт повністю припинив експорт сирої нафти

Загострення між США та Іраном у регіоні

Раніше іранське військове командування пригрозило атаками американським суднам, які наблизяться до Ормузької протоки. Це стало реакцією на запуск США операції "Проєкт Свобода", оголошеної 4 травня президентом Дональдом Трампом.

За даними Центрального командування США (CENTCOM), для супроводу суден у регіоні планується залучити есмінці, понад 100 літаків і близько 15 тисяч військовослужбовців.

У Вашингтоні заявили, що операція має гарантувати безпечне судноплавство. Трамп, у свою чергу, різко висловився на адресу Тегерана, заявивши про готовність до жорстких дій у разі перешкоджання місії.

Читайте також: Трамп не вірить, що союзники по НАТО допоможуть США у більшій війні