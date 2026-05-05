УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4698 відвідувачів онлайн
Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
1 227 6

Іран запровадив новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку

Іран заявив про свої правила в Ормузькій протоці

Після того, як президент США Дональд Трамп запровадив ініціативу "Проєкт Свобода" для забезпечення проходу торговельних суден через Ормузьку протоку, Іран оголосив про створення свого механізму контролю транзиту в цьому стратегічному морському коридорі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про це повідомляє іранський проурядовий телеканал Press TV.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Тегеран фактично запроваджує додаткові правила для всіх суден, які планують проходити через Ормузьку протоку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликають Китай долучитися до операції в Ормузькій протоці

Нові правила транзиту через Ормузьку протоку

Згідно з оголошеним механізмом, усі судна зобов’язані заздалегідь повідомляти іранську владу про намір проходу через протоку. Після цього вони отримуватимуть електронні інструкції з правилами та вимогами транзиту.

У Тегерані наголошують, що судна повинні не лише ознайомитися з цими вимогами, а й отримати офіційний дозвіл перед входом у води Ормузької протоки.

Фактично це означає посилення контролю Ірану над одним із ключових світових маршрутів постачання нафти та газу.

Також читайте: Вперше за 30 років: Кувейт повністю припинив експорт сирої нафти

Загострення між США та Іраном у регіоні

Раніше іранське військове командування пригрозило атаками американським суднам, які наблизяться до Ормузької протоки. Це стало реакцією на запуск США операції "Проєкт Свобода", оголошеної 4 травня президентом Дональдом Трампом.

За даними Центрального командування США (CENTCOM), для супроводу суден у регіоні планується залучити есмінці, понад 100 літаків і близько 15 тисяч військовослужбовців.

У Вашингтоні заявили, що операція має гарантувати безпечне судноплавство. Трамп, у свою чергу, різко висловився на адресу Тегерана, заявивши про готовність до жорстких дій у разі перешкоджання місії.

Читайте також: Трамп не вірить, що союзники по НАТО допоможуть США у більшій війні

Автор: 

Іран (3346) Трамп Дональд (8797) Ормузька протока (152)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коротше кажучи, на "х...ю вертіли" аятоли ті Трампівські ультиматуми разом з самим "рудим клоуном"😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.05.2026 23:45 Відповісти
Трамп ненадолго, аятоллы - надолго, еще и народ сплотится против внешнего врага вокруг мучеников и избранников небес. и один и вторые это знают. в отличие от Хйла, который все просрал (но последователи которого все же еще не все в украинской земле), у персов вполне какой-никакой кривой, но - правовой подход.
показати весь коментар
05.05.2026 23:49 Відповісти
Хто саме запровадив?

Бо в Ірані державної влади вже давно нема. Є купка генералів та цивільні типу функціонери, які говорять і роблять абсолютно різні речі.
показати весь коментар
05.05.2026 23:58 Відповісти
той хто проти корабельні ракети пускає, той і мзду за трафік бере

Соловєй-розбійник з полотенцем на голові,
Адіхмантьєв син
на муромськой дорогє

дожилися у 21 ст. до бандитського бєспрєдєлу в проливає !

.
показати весь коментар
06.05.2026 00:21 Відповісти
Щось типу того.
З поправкою на те, що сказати щось по телеку і зробити - не одне і те ж.
показати весь коментар
06.05.2026 00:28 Відповісти
Карочє. Хочеш трахнуть Трампа, башляй аятолам і вони відкриють проход.
показати весь коментар
06.05.2026 00:02 Відповісти
 
 