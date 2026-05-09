Переговоры между США и Ираном могут возобновиться уже на следующей неделе, - WSJ

США и Иран уже на следующей неделе могут возобновить переговоры в столице Пакистана Исламабаде.

Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как сообщили источники издания, осведомленные о ситуации, США и Иран совместно с посредниками разрабатывают одностраничный меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов. Он определит параметры переговоров о прекращении войны сроком на один месяц.

Кроме того, Иран впервые выразил готовность обсудить свою ядерную программу.

Рабочий документ призывает Иран ослабить контроль над Ормузским проливом. Взамен США ослабят блокаду иранских портов на 30 дней переговоров. Обе стороны также обсуждают возможный вывоз части запасов высокообогащенного урана Ирана за границу.

Иран, как и раньше, выступает против передачи ядерных материалов в США, заявил иранский чиновник.

В то же время источники подчеркнули, что ключевые вопросы остаются нерешенными и могут привести к срыву переговоров.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. Штаты развернули систему защиты морского судоходства.
  • Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.
  • Госсекретарь США Рубио заявил, что военная операция США против Ирана завершена.

розбудіть хтось рудого гамадрила, - він обісрався
09.05.2026 09:17 Ответить
усі переговори з американським "тромбон" БУДУТЬ ЗАВЕДЕНІ НИМ В ГЛУХИЙ КУТ.ЯК І ПЕРЕГОВОРИ З УКРАЇНУ...Аферисти американські , вони такі....на сьогодні...
09.05.2026 09:26 Ответить
вітьок і зятьок снова в дєлє
09.05.2026 09:26 Ответить
Тю, так а хіба вони закінчувалися? Тромб же казав що перегавори йдуть па плану і па графіку. Зразу видно що у аятол є гарний консультант із мацкви який знає як повільно варити американського рижого Обмудка і кошмарити світ щоб даже босоногі бабуїни могли поставити раком американську армію і економіку сцишиа
09.05.2026 09:29 Ответить
09.05.2026 09:41 Ответить
Іран адаптується, для перевозки нафти використовує китайські танкери, Трамп їх не чіпає, товари в Іран перенаправили залізною дорогою з Китаю через Казахстан-Туркменістан. Поставки зерна отримує з РФ каспійським морем. Вони не підуть на умови миру, які їм не вигідні, розуміють, що час на їх боці блукають проток для усіх решту.
09.05.2026 09:55 Ответить
