Переговоры между США и Ираном могут возобновиться уже на следующей неделе, - WSJ

США и Иран уже на следующей неделе могут возобновить переговоры в столице Пакистана Исламабаде.

Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как сообщили источники издания, осведомленные о ситуации, США и Иран совместно с посредниками разрабатывают одностраничный меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов. Он определит параметры переговоров о прекращении войны сроком на один месяц.

Кроме того, Иран впервые выразил готовность обсудить свою ядерную программу.

Рабочий документ призывает Иран ослабить контроль над Ормузским проливом. Взамен США ослабят блокаду иранских портов на 30 дней переговоров. Обе стороны также обсуждают возможный вывоз части запасов высокообогащенного урана Ирана за границу.

Иран, как и раньше, выступает против передачи ядерных материалов в США, заявил иранский чиновник.

В то же время источники подчеркнули, что ключевые вопросы остаются нерешенными и могут привести к срыву переговоров.

Что предшествовало?