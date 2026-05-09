Переговори між США та Іраном можуть відновитись вже наступного тижня, - WSJ
США та Іран вже наступного тижня можуть відновити переговори в столиці Пакистану Ісламабаді.
Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як повідомили джерела видання, обізнані з ситуацією, США та Іран спільно з посередниками розробляють односторінковий меморандум про взаєморозуміння, що складається з 14 пунктів. Він визначить параметри переговорів щодо припинення війни терміном на один місяць.
Крім того, Іран вперше висловив готовність обговорити свою ядерну програму.
Робочий документ закликає Іран послабити контроль над Ормузькою протокою. Натомість США послаблять блокаду іранських портів на 30 днів переговорів. Обидві сторони також обговорюють можливе вивезення частини запасів високозбагаченого урану Ірану за кордон.
Іран, як і раніше, виступає проти передачі ядерних матеріалів до США, заявив іранський посадовець.
Водночас джерела наголосили, що ключові питання залишаються невирішеними та можуть спричинити зрив переговорів.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.
- Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.
- Держсекретар США Рубіо заявив, що військову операцію США проти Ірану завершено.
