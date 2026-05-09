Переговори між США та Іраном можуть відновитись вже наступного тижня, - WSJ

США та Іран вже наступного тижня можуть відновити переговори в столиці Пакистану Ісламабаді.

Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як повідомили джерела видання, обізнані з ситуацією, США та Іран спільно з посередниками розробляють односторінковий меморандум про взаєморозуміння, що складається з 14 пунктів. Він визначить параметри переговорів щодо припинення війни терміном на один місяць.

Крім того, Іран вперше висловив готовність обговорити свою ядерну програму.

Робочий документ закликає Іран послабити контроль над Ормузькою протокою. Натомість США послаблять блокаду іранських портів на 30 днів переговорів. Обидві сторони також обговорюють можливе вивезення частини запасів високозбагаченого урану Ірану за кордон.

Іран, як і раніше, виступає проти передачі ядерних матеріалів до США, заявив іранський посадовець.

Водночас джерела наголосили, що ключові питання залишаються невирішеними та можуть спричинити зрив переговорів.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.
  • Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.
  • Держсекретар США Рубіо заявив, що військову операцію США проти Ірану завершено.

розбудіть хтось рудого гамадрила, - він обісрався
09.05.2026 09:17 Відповісти
усі переговори з американським "тромбон" БУДУТЬ ЗАВЕДЕНІ НИМ В ГЛУХИЙ КУТ.ЯК І ПЕРЕГОВОРИ З УКРАЇНУ...Аферисти американські , вони такі....на сьогодні...
09.05.2026 09:26 Відповісти
вітьок і зятьок снова в дєлє
09.05.2026 09:26 Відповісти
Тю, так а хіба вони закінчувалися? Тромб же казав що перегавори йдуть па плану і па графіку. Зразу видно що у аятол є гарний консультант із мацкви який знає як повільно варити американського рижого Обмудка і кошмарити світ щоб даже босоногі бабуїни могли поставити раком американську армію і економіку сцишиа
09.05.2026 09:29 Відповісти
Біржа качається раз
Біржа качається два
Біржа качається три
Про мир із Іраном Трамп говори ...
09.05.2026 09:41 Відповісти
Іран адаптується, для перевозки нафти використовує китайські танкери, Трамп їх не чіпає, товари в Іран перенаправили залізною дорогою з Китаю через Казахстан-Туркменістан. Поставки зерна отримує з РФ каспійським морем. Вони не підуть на умови миру, які їм не вигідні, розуміють, що час на їх боці блукають проток для усіх решту.
09.05.2026 09:55 Відповісти
Венса, Венса туди, обов'язково. Ще й добавити туди ЗЕ сонцеликого. То буде там, як тому анекдоті:

- Ваш Зеленський до нас приїхав так у нас відразу пожежа сталася!
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
09.05.2026 09:56 Відповісти
 
 