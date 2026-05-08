РФ могла передати Ірану тисячі дронів для атак на війська США, - ЗМІ
Росія могла готувати масштабну передачу Ірану сучасних безпілотників для можливого застосування проти американських військових у Перській затоці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Economist із посиланням на конфіденційний документ, отриманий від джерела.
За даними видання, Росія планувала передати Ірану 5000 дронів малого радіуса дії з оптоволоконним управлінням, які складно виявити та заглушити засобами РЕБ.
Що передбачав план
Також у документі йдеться про можливу передачу далекобійних дронів із супутниковим наведенням Starlink та навчання іранських військових роботі з обома типами безпілотників.
The Economist стверджує, що 10-сторінковий документ підготувало ГРУ РФ.
У ньому містяться карти та схеми островів біля узбережжя Ірану.
За даними видання, план могли розробити на початку війни на тлі побоювань щодо можливого американського десантного вторгнення до Ірану.
Кого планували залучити
Для роботи з дронами нібито планували залучати іранських студентів, які навчаються у російських університетах.
Також серед потенційних операторів розглядали таджиків, які володіють російською та перською мовами, і представників алавітської меншини у Сирії.
Водночас The Economist зазначає, що наразі немає підтвердження, чи був цей план реалізований та чи отримав Іран зазначені безпілотники.
