РФ могла передати Ірану тисячі дронів для атак на війська США, - ЗМІ

Росія могла готувати масштабну передачу Ірану сучасних безпілотників для можливого застосування проти американських військових у Перській затоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Economist із посиланням на конфіденційний документ, отриманий від джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними видання, Росія планувала передати Ірану 5000 дронів малого радіуса дії з оптоволоконним управлінням, які складно виявити та заглушити засобами РЕБ.

Що передбачав план

Також у документі йдеться про можливу передачу далекобійних дронів із супутниковим наведенням Starlink та навчання іранських військових роботі з обома типами безпілотників.

The Economist стверджує, що 10-сторінковий документ підготувало ГРУ РФ.

У ньому містяться карти та схеми островів біля узбережжя Ірану.

За даними видання, план могли розробити на початку війни на тлі побоювань щодо можливого американського десантного вторгнення до Ірану.

Читайте: РФ надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, - Зеленський

Кого планували залучити

Для роботи з дронами нібито планували залучати іранських студентів, які навчаються у російських університетах.

Також серед потенційних операторів розглядали таджиків, які володіють російською та перською мовами, і представників алавітської меншини у Сирії.

Водночас The Economist зазначає, що наразі немає підтвердження, чи був цей план реалізований та чи отримав Іран зазначені безпілотники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ є стратегічним союзником Ірану: держави, які протистоять Тегерану, мають розуміти, де вироблялися іранські дрони, - Макрон