РФ могла передати Ірану тисячі дронів для атак на війська США, - ЗМІ

Росія планувала передати Ірану тисячі стійких до РЕБ дронів

Росія могла готувати масштабну передачу Ірану сучасних безпілотників для можливого застосування проти американських військових у Перській затоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Economist із посиланням на конфіденційний документ, отриманий від джерела.

За даними видання, Росія планувала передати Ірану 5000 дронів малого радіуса дії з оптоволоконним управлінням, які складно виявити та заглушити засобами РЕБ.

Що передбачав план

Також у документі йдеться про можливу передачу далекобійних дронів із супутниковим наведенням Starlink та навчання іранських військових роботі з обома типами безпілотників.

The Economist стверджує, що 10-сторінковий документ підготувало ГРУ РФ.

У ньому містяться карти та схеми островів біля узбережжя Ірану.

За даними видання, план могли розробити на початку війни на тлі побоювань щодо можливого американського десантного вторгнення до Ірану.

Кого планували залучити

Для роботи з дронами нібито планували залучати іранських студентів, які навчаються у російських університетах.

Також серед потенційних операторів розглядали таджиків, які володіють російською та перською мовами, і представників алавітської меншини у Сирії.

Водночас The Economist зазначає, що наразі немає підтвердження, чи був цей план реалізований та чи отримав Іран зазначені безпілотники.

Це трампона та його песика хегседа не хвилює. Вони ж сказали.
08.05.2026 17:58 Відповісти
Трампу з Рубіо про це не кажіть. Пуйло для них святий і непорочний, а ще беззазистний мальчік в трусіках.
08.05.2026 18:00 Відповісти
було б добре якби було правдою
08.05.2026 18:17 Відповісти
Замало, треба більше. І нам добре і таргани у голові трампонутого може щось зрозуміють
08.05.2026 19:01 Відповісти
 
 