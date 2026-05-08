РФ могла передать Ирану тысячи дронов для атак на войска США, - СМИ

Россия планировала передать Ирану тысячи устойчивых к РЭБ дронов

Россия могла готовить масштабную поставку Ирану современных беспилотников для возможного применения против американских военных в Персидском заливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist со ссылкой на конфиденциальный документ, полученный от источника.

По данным издания, Россия планировала передать Ирану 5000 дронов малого радиуса действия с оптоволоконным управлением, которые сложно обнаружить и заглушить средствами РЭБ.

Что предусматривал план

Также в документе говорится о возможной передаче дальнобойных дронов со спутниковым наведением Starlink и обучении иранских военных работе с обоими типами беспилотников.

The Economist утверждает, что 10-страничный документ подготовило ГРУ РФ.

В нем содержатся карты и схемы островов у побережья Ирана.

По данным издания, план мог быть разработан в начале войны на фоне опасений относительно возможного американского десантного вторжения в Иран.

Кого планировали привлечь

Для работы с дронами якобы планировали привлекать иранских студентов, обучающихся в российских университетах.

Также среди потенциальных операторов рассматривали таджиков, владеющих русским и персидским языками, и представителей алавитского меньшинства в Сирии.

В то же время The Economist отмечает, что на данный момент нет подтверждения, был ли этот план реализован и получил ли Иран указанные беспилотники.

Це трампона та його песика хегседа не хвилює. Вони ж сказали.
08.05.2026 17:58 Ответить
Трампу з Рубіо про це не кажіть. Пуйло для них святий і непорочний, а ще беззазистний мальчік в трусіках.
08.05.2026 18:00 Ответить
було б добре якби було правдою
08.05.2026 18:17 Ответить
Замало, треба більше. І нам добре і таргани у голові трампонутого може щось зрозуміють
08.05.2026 19:01 Ответить
 
 