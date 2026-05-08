РФ могла передать Ирану тысячи дронов для атак на войска США, - СМИ
Россия могла готовить масштабную поставку Ирану современных беспилотников для возможного применения против американских военных в Персидском заливе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist со ссылкой на конфиденциальный документ, полученный от источника.
По данным издания, Россия планировала передать Ирану 5000 дронов малого радиуса действия с оптоволоконным управлением, которые сложно обнаружить и заглушить средствами РЭБ.
Что предусматривал план
Также в документе говорится о возможной передаче дальнобойных дронов со спутниковым наведением Starlink и обучении иранских военных работе с обоими типами беспилотников.
The Economist утверждает, что 10-страничный документ подготовило ГРУ РФ.
В нем содержатся карты и схемы островов у побережья Ирана.
По данным издания, план мог быть разработан в начале войны на фоне опасений относительно возможного американского десантного вторжения в Иран.
Кого планировали привлечь
Для работы с дронами якобы планировали привлекать иранских студентов, обучающихся в российских университетах.
Также среди потенциальных операторов рассматривали таджиков, владеющих русским и персидским языками, и представителей алавитского меньшинства в Сирии.
В то же время The Economist отмечает, что на данный момент нет подтверждения, был ли этот план реализован и получил ли Иран указанные беспилотники.
