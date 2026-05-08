США очікують відповіді Ірану щодо врегулювання конфлікту, - Рубіо

У Вашингтоні чекають, що Іран уже цієї п’ятниці передасть відповідь на американські пропозиції щодо врегулювання збройного конфлікту.

Про це заявив журналістам у Римі держсекретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми, мабуть, дізнаємося щось сьогодні", - наводить CNN слова Рубіо.

"Щодо ситуації на останню годину - відповіді ми ще не отримали. Іранська політична система сильно фрагментована, розлагоджена, і це може стати перешкодою", - продовжив він.

США розраховують на серйозні перемовини

За його словами, США сподіваються, що відповідь Ірану дасть старт серйозним переговорам. Водночас Рубіо, коментуючи повідомлення про можливе створення Іраном агентства для контролю над судноплавством через Ормузьку протоку, назвав такий розвиток подій дуже проблематичним і неприйнятним.

У четвер офіційний представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї сказав, що Тегеран поки що не дав відповіді Вашингтону на пропозицію щодо врегулювання конфлікту.

У середу портал Axios із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомив, що переговірники зі США вважають, що ніби наближаються до узгодження з Іраном короткого меморандуму про взаєморозуміння, в якому буде викладено умови припинення збройного конфлікту.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.

Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.

Держсекретар США Рубіо заявив, що військову операцію США проти Ірану завершено.

