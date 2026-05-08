УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8811 відвідувач онлайн
Новини Операція США проти Ірану
673 12

США очікують відповіді Ірану щодо врегулювання конфлікту, - Рубіо

Марко Рубіо

У Вашингтоні чекають, що Іран уже цієї п’ятниці передасть відповідь на американські пропозиції щодо врегулювання збройного конфлікту.

Про це заявив журналістам у Римі держсекретар США Марко Рубіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ми, мабуть, дізнаємося щось сьогодні", - наводить CNN слова Рубіо.

"Щодо ситуації на останню годину - відповіді ми ще не отримали. Іранська політична система сильно фрагментована, розлагоджена, і це може стати перешкодою", - продовжив він.

США розраховують на серйозні перемовини

За його словами, США сподіваються, що відповідь Ірану дасть старт серйозним переговорам. Водночас Рубіо, коментуючи повідомлення про можливе створення Іраном агентства для контролю над судноплавством через Ормузьку протоку, назвав такий розвиток подій дуже проблематичним і неприйнятним.

У четвер офіційний представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї сказав, що Тегеран поки що не дав відповіді Вашингтону на пропозицію щодо врегулювання конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозив Ірану більшими бомбардуваннями, якщо він не погодиться на угоду

У середу портал Axios із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомив, що переговірники зі США вважають, що ніби наближаються до узгодження з Іраном короткого меморандуму про взаєморозуміння, в якому буде викладено умови припинення збройного конфлікту.

Читайте: CША та Іран наближаються до узгодження меморандуму про завершення війни, - Axios

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.
  • Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.
  • Держсекретар США Рубіо заявив, що військову операцію США проти Ірану завершено.

Читайте: Трамп призупинив місію "Свобода" в Ормузькій протоці на тлі переговорів з Іраном

Автор: 

Іран (3364) США (26484) Рубіо Марко (422)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Ірану спішити нікуди, а от Трампону треба прискоритись, скоро вибори
показати весь коментар
08.05.2026 17:47 Відповісти
+2
Іранці дадуть відповідь ніт, і що тоді?
показати весь коментар
08.05.2026 17:42 Відповісти
+2
Як? Перси не погоджуються на трампівський чудесний пізділ?
показати весь коментар
08.05.2026 17:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іранці дадуть відповідь ніт, і що тоді?
показати весь коментар
08.05.2026 17:42 Відповісти
"Ми не бачомо прогресу у перемовинах, тому звертаємо лассо", - Трупiо.
показати весь коментар
08.05.2026 17:44 Відповісти
Як? Перси не погоджуються на трампівський чудесний пізділ?
показати весь коментар
08.05.2026 17:45 Відповісти
Ірану спішити нікуди, а от Трампону треба прискоритись, скоро вибори
показати весь коментар
08.05.2026 17:47 Відповісти
Марко Рубіо, ти як челобитну аятоллам подаєш?
показати весь коментар
08.05.2026 17:49 Відповісти
Міжнародне морське право писали колись брити, тому там визначено, що блокаду можна робить тільки за наявності флота. Нема флота - нема варення блокада незаконна, а значить будь яка країна може втрутитись й забезпечити прохід суден без офіційного вступу у війну.
Схоже саме на це розрахунок Тако, який просто обожнює отримувати зиск за рахунок інших, нічого не роблячи.
показати весь коментар
08.05.2026 17:59 Відповісти
Тако скоріше імпічменту дочекається,ніж відповідь від Ірану
показати весь коментар
08.05.2026 18:00 Відповісти
Ждуни куколди
показати весь коментар
08.05.2026 18:04 Відповісти
😴
показати весь коментар
08.05.2026 18:10 Відповісти
Чуєш,Марко,намалюй на лобі півмісяц.,як колись хреста малював,і повзи до полотенцеголових просити перемир'я,поки твій оранжевий бос буде прати обісрані труси.
показати весь коментар
08.05.2026 18:13 Відповісти
Побєдун очікує! Це що за сюр?
Так ти переміг, чи ти стоїш під дверима і очікуєш? І оце МАГА?
показати весь коментар
08.05.2026 18:14 Відповісти
Так держать мистер Трамп,агентура путина на цн явно стала больше нервничать, нефтяной экспорт аятолл встал колом,американцы спокойно должны дождаться момента,когда экономика победит религиозный фанатизм и по реке поплывут трупы аятол и ксировцев.
показати весь коментар
08.05.2026 18:53 Відповісти
 
 