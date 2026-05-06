CША та Іран наближаються до узгодження меморандуму про завершення війни, - Axios

США та Іран близькі до завершення війни: подробиці

У Білому домі вважають, що наближаються до підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном. Документ має припинити війну та встановити рамки для більш детальних ядерних переговорів.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Співрозмовники повідомили, що США очікують на відповідь від Ірану щодо кількох ключових питань протягом наступних 48 годин.

"Угода передбачатиме зобов'язання Ірану щодо мораторію на збагачення урану, згоду США скасувати санкції та повернути мільярди заморожених іранських коштів, а також скасування обома сторонами обмежень на транзит через Ормузьку протоку", - пише видання.

Axios пише, що американські чиновники неодноразово висловлювали оптимізм щодо угоди під час попередніх раундів переговорів та під час поточної війни, але досі її не досягли.

Видання зазначає, що одностарінковий меморандум про взаєморозуміння з 14 пунктів узгоджується між посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером і кількома іранськими чиновниками, як напрямку, так і через посередників.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.
  • Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.
  • Держсекретар США Рубіо заявив, що військову операцію США проти Ірану завершено.

Як той так зразу - Україну теж колись купили Меморандумом
06.05.2026 12:11 Відповісти
Але аятоличі це не малороси типу кучм та кравучуків. Їм національні інтереси та віра дорожчі за американські бамажкі з президентами!!!
06.05.2026 12:16 Відповісти
скоріше власна влада і їх їбануті ідеї. Тому що важко назвати дегенератів що злидарюють на купі нафти провідниками національних інтересів.
06.05.2026 12:18 Відповісти
Ідійот, поясни нормальним людям , що таке купа нафти і де ця нафта, розкидана купами? Ти ж, дурне, зовсім не розумієш української мови. Хто тебе в дурці допустив до клави? Куди дивиться головний лікар? Де санітари?
06.05.2026 19:32 Відповісти
Так вони упороті - все ж таки США і Ізраїль їх трохи присадили
06.05.2026 12:23 Відповісти
Новини "у Білому Дому вважають" варто позначати тегом "думки душевно хворих" щоб нормальні люди не витрачали час на цей пердьож в калюжу.
06.05.2026 12:17 Відповісти
Так отож.
Одна малесенька дрібничка, що не варта уваги:
Xто буде підписувати "big deal" зі сторони Ірану?
06.05.2026 12:50 Відповісти
Меморандум Ірану з Трампом- це меморандум вівці з вовком. Ірану треба проконсультуватися з Леонідом Кучмою- "найкращим спеціалістом" по меморандумах, а сам меморандум найкраще заключити в Будапешті.
06.05.2026 12:17 Відповісти
Пацієнти різні, а ситуація та сама.
Видалення апендиксу виглядає однаково, - як у злочинця, так і у праведника.
Але ніхто при цьому не порівнює моральні якості пацієнтів.
06.05.2026 12:45 Відповісти
Кучма був комуністом, тому з його колокольні він все правильно здєлав
06.05.2026 12:19 Відповісти
Кучма не був комуністом, а був пристосуванцем з партійним білетом, що і показала вся його подальша біографія. А про Будапештський меморандум він в пізніших інтерв'ю говорив, що його обдурили і знову збрехав, бо в нього був міністр іноземних справ, який міг йому пояснити різницю між договором і меморандумом.
06.05.2026 12:28 Відповісти
Меморандум між США Трампа і Іраном треба зразу друкувати на туалетному папері: практично і хоч якась користь з нього буде.
06.05.2026 12:20 Відповісти
Трамп розуміє владу в Ірані він не поміняє, збагачений уран не отримає, але і війну без використання наземних сил не виграє... ось і петляє сцикливий півень ну не влізло похер... )))
06.05.2026 12:18 Відповісти
Срав Тромб і на іран і на уран і на весь світ. Тромб просто качає ринки і заробляє разом зі всією своєю бандою на біржевих ф'ючерсах
06.05.2026 12:29 Відповісти
Що досягнув ган донні?
- принизив армію сша, показавши що сша насправді слабкі( це ще аукнеться)
- просрав багато грошей
- просрав стратегічні запаси зброї
- абсолютно нічого не досяг, віддасть мільярди ісранцям + ісранці продовжать виробляти ядерну зброю

просто нікчемний лох
06.05.2026 12:21 Відповісти
Так і про угоду він *******, бо те, що збираються підписувати США і Іран на відміну від Будапештського меморандуму не є угодою, а "меморандумом про взаєморозуміння" (یادداشت تفاهم (фарсі) де на одній сторінці викладаються точки зору обох країн. Даний документ не несе ніякої юридично зобов'язуючих наслідків і є просто інформаційним обміном офіційних точок зору країн. Фактично це означає повернення доконфліктного "статус-кво" щодо Ормузької протоки"
"В 00:00 (по GMT-4) 03.05.2026 влада Ірану передала США мирний план, що складається з 14 пунктів, в якому викладено ключові умови Ірану для завершення війни на Близькому Сході, і зараз Тегеран чекає реакції Вашингтона. У цій пропозиції йдеться про двомісячне перемир'я, але влада Ірану наполягає на необхідності вирішення всіх питань протягом місяця і про те, що "акцент має бути зроблений не на продовженні перемир'я, а на завершенні війни". Тегеран вимагає від Вашингтона гарантій ненападу, повного виведення американських військ із прикордонних регіонів, зняття військово-морської блокади та розморожування заблокованих іранських активів. Крім цього, Іран наполягає на виплаті репарацій за завдані збитки, скасування санкцій, припинення бойових дій у регіоні, включаючи ізраїльські атаки на Ліван"
США хочуть впихнути в меморандум туди хоча б примарні наміри Ірану відмовитись від ядерної зброї, а Іран встановлення "нового механізму" функціонування Ормузької протоки.
07.05.2026 01:01 Відповісти
трамп відсмоктав сам у себе!
трамп справжній король міра.
бо, жоден король так не вміє!

а, ота клята україна вперлася і хоч би хни!
06.05.2026 12:21 Відповісти
Та це для того, щоб Трамп міг додати ще одну війну, з N, які він "зупинив". Ось тільки цю війну і розв'язав він сам, хоча навряд чи це зрозуміє.
06.05.2026 12:22 Відповісти
06.05.2026 12:22 Відповісти
Що, Трампушко вже капітулює?
06.05.2026 12:29 Відповісти
"..меморандум ..... узгоджується між посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером ..."
Ці двоє хоч чогось десь досягли в своїй діяльності посланців ?
06.05.2026 12:55 Відповісти
Війна з Іраном має свій специфічний і ******** формат.Звичайно,піхота не сидить в окопах з обох сторін,не "тримає" фронт до останнього.Ця війна- війна технологій,війна озброєнь,а не війна кількостей ос з протяжністю довгого фронту.
І Пентагон з Цахалом прораховують свої кроки,щоб добитись максимуму результату і мінімуму втрат ос.
А Іран,хоч він і ворог для країни,та показує приклад,як оборонятись і ніде перед війною не розміновував свої "чонгари",а тепер не кидає на м'ясо своїх страхів,щоб потім ловити нових на "м'ясо" і очевидно,що встояв перед наймогутнішою армією в світі.
06.05.2026 13:10 Відповісти
Брехня. Сьогодні паливо знову подорожчало. Мабуть щось "знають"...
06.05.2026 18:27 Відповісти
Тюююю. Так трампло вже завершив війну. І не один раз.
06.05.2026 19:30 Відповісти
 
 