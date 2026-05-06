CША та Іран наближаються до узгодження меморандуму про завершення війни, - Axios
У Білому домі вважають, що наближаються до підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном. Документ має припинити війну та встановити рамки для більш детальних ядерних переговорів.
Про це пише Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Співрозмовники повідомили, що США очікують на відповідь від Ірану щодо кількох ключових питань протягом наступних 48 годин.
"Угода передбачатиме зобов'язання Ірану щодо мораторію на збагачення урану, згоду США скасувати санкції та повернути мільярди заморожених іранських коштів, а також скасування обома сторонами обмежень на транзит через Ормузьку протоку", - пише видання.
Axios пише, що американські чиновники неодноразово висловлювали оптимізм щодо угоди під час попередніх раундів переговорів та під час поточної війни, але досі її не досягли.
Видання зазначає, що одностарінковий меморандум про взаєморозуміння з 14 пунктів узгоджується між посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером і кількома іранськими чиновниками, як напрямку, так і через посередників.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.
- Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.
- Держсекретар США Рубіо заявив, що військову операцію США проти Ірану завершено.
"В 00:00 (по GMT-4) 03.05.2026 влада Ірану передала США мирний план, що складається з 14 пунктів, в якому викладено ключові умови Ірану для завершення війни на Близькому Сході, і зараз Тегеран чекає реакції Вашингтона. У цій пропозиції йдеться про двомісячне перемир'я, але влада Ірану наполягає на необхідності вирішення всіх питань протягом місяця і про те, що "акцент має бути зроблений не на продовженні перемир'я, а на завершенні війни". Тегеран вимагає від Вашингтона гарантій ненападу, повного виведення американських військ із прикордонних регіонів, зняття військово-морської блокади та розморожування заблокованих іранських активів. Крім цього, Іран наполягає на виплаті репарацій за завдані збитки, скасування санкцій, припинення бойових дій у регіоні, включаючи ізраїльські атаки на Ліван"
США хочуть впихнути в меморандум туди хоча б примарні наміри Ірану відмовитись від ядерної зброї, а Іран встановлення "нового механізму" функціонування Ормузької протоки.
Ці двоє хоч чогось десь досягли в своїй діяльності посланців ?
І Пентагон з Цахалом прораховують свої кроки,щоб добитись максимуму результату і мінімуму втрат ос.
А Іран,хоч він і ворог для країни,та показує приклад,як оборонятись і ніде перед війною не розміновував свої "чонгари",а тепер не кидає на м'ясо своїх страхів,щоб потім ловити нових на "м'ясо" і очевидно,що встояв перед наймогутнішою армією в світі.