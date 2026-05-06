США и Иран приближаются к согласованию меморандума о завершении войны, - Axios

США и Иран близки к завершению войны: подробности

В Белом доме считают, что приближаются к подписанию меморандума о взаимопонимании с Ираном. Документ должен положить конец войне и определить рамки для более подробных переговоров по ядерной программе.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Собеседники сообщили, что США ожидают ответа от Ирана по нескольким ключевым вопросам в течение следующих 48 часов.

"Соглашение будет предусматривать обязательства Ирана по мораторию на обогащение урана, согласие США отменить санкции и вернуть миллиарды замороженных иранских средств, а также отмену обеими сторонами ограничений на транзит через Ормузский пролив", — пишет издание.

Axios пишет, что американские чиновники неоднократно выражали оптимизм по поводу соглашения во время предыдущих раундов переговоров и в ходе текущей войны, но до сих пор его не достигли.

Издание отмечает, что одностраничный меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов согласовывается между посланцами Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и несколькими иранскими чиновниками, как напрямую, так и через посредников.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. США развернули систему защиты морского судоходства.
  • Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.
  • Госсекретарь США Рубио заявил, что военная операция США против Ирана завершена.

Автор: 

Иран переговоры США
+5
Що досягнув ган донні?
- принизив армію сша, показавши що сша насправді слабкі( це ще аукнеться)
- просрав багато грошей
- просрав стратегічні запаси зброї
- абсолютно нічого не досяг, віддасть мільярди ісранцям + ісранці продовжать виробляти ядерну зброю

просто нікчемний лох
06.05.2026 12:21 Ответить
+4
Як той так зразу - Україну теж колись купили Меморандумом
06.05.2026 12:11 Ответить
+4
06.05.2026 12:18 Ответить
Комментировать
06.05.2026 12:11 Ответить
Але аятоличі це не малороси типу кучм та кравучуків. Їм національні інтереси та віра дорожчі за американські бамажкі з президентами!!!
06.05.2026 12:16 Ответить
06.05.2026 12:18 Ответить
Ідійот, поясни нормальним людям , що таке купа нафти і де ця нафта, розкидана купами? Ти ж, дурне, зовсім не розумієш української мови. Хто тебе в дурці допустив до клави? Куди дивиться головний лікар? Де санітари?
06.05.2026 19:32 Ответить
Так вони упороті - все ж таки США і Ізраїль їх трохи присадили
06.05.2026 12:23 Ответить
Новини "у Білому Дому вважають" варто позначати тегом "думки душевно хворих" щоб нормальні люди не витрачали час на цей пердьож в калюжу.
06.05.2026 12:17 Ответить
Так отож.
Одна малесенька дрібничка, що не варта уваги:
Xто буде підписувати "big deal" зі сторони Ірану?
06.05.2026 12:50 Ответить
Меморандум Ірану з Трампом- це меморандум вівці з вовком. Ірану треба проконсультуватися з Леонідом Кучмою- "найкращим спеціалістом" по меморандумах, а сам меморандум найкраще заключити в Будапешті.
06.05.2026 12:17 Ответить
Пацієнти різні, а ситуація та сама.
Видалення апендиксу виглядає однаково, - як у злочинця, так і у праведника.
Але ніхто при цьому не порівнює моральні якості пацієнтів.
06.05.2026 12:45 Ответить
Кучма був комуністом, тому з його колокольні він все правильно здєлав
06.05.2026 12:19 Ответить
Кучма не був комуністом, а був пристосуванцем з партійним білетом, що і показала вся його подальша біографія. А про Будапештський меморандум він в пізніших інтерв'ю говорив, що його обдурили і знову збрехав, бо в нього був міністр іноземних справ, який міг йому пояснити різницю між договором і меморандумом.
06.05.2026 12:28 Ответить
Меморандум між США Трампа і Іраном треба зразу друкувати на туалетному папері: практично і хоч якась користь з нього буде.
06.05.2026 12:20 Ответить
Трамп розуміє владу в Ірані він не поміняє, збагачений уран не отримає, але і війну без використання наземних сил не виграє... ось і петляє сцикливий півень ну не влізло похер... )))
06.05.2026 12:18 Ответить
Срав Тромб і на іран і на уран і на весь світ. Тромб просто качає ринки і заробляє разом зі всією своєю бандою на біржевих ф'ючерсах
06.05.2026 12:29 Ответить
06.05.2026 12:21 Ответить
Так і про угоду він *******, бо те, що збираються підписувати США і Іран на відміну від Будапештського меморандуму не є угодою, а "меморандумом про взаєморозуміння" (یادداشت تفاهم (фарсі) де на одній сторінці викладаються точки зору обох країн. Даний документ не несе ніякої юридично зобов'язуючих наслідків і є просто інформаційним обміном офіційних точок зору країн. Фактично це означає повернення доконфліктного "статус-кво" щодо Ормузької протоки"
"В 00:00 (по GMT-4) 03.05.2026 влада Ірану передала США мирний план, що складається з 14 пунктів, в якому викладено ключові умови Ірану для завершення війни на Близькому Сході, і зараз Тегеран чекає реакції Вашингтона. У цій пропозиції йдеться про двомісячне перемир'я, але влада Ірану наполягає на необхідності вирішення всіх питань протягом місяця і про те, що "акцент має бути зроблений не на продовженні перемир'я, а на завершенні війни". Тегеран вимагає від Вашингтона гарантій ненападу, повного виведення американських військ із прикордонних регіонів, зняття військово-морської блокади та розморожування заблокованих іранських активів. Крім цього, Іран наполягає на виплаті репарацій за завдані збитки, скасування санкцій, припинення бойових дій у регіоні, включаючи ізраїльські атаки на Ліван"
США хочуть впихнути в меморандум туди хоча б примарні наміри Ірану відмовитись від ядерної зброї, а Іран встановлення "нового механізму" функціонування Ормузької протоки.
07.05.2026 01:01 Ответить
трамп відсмоктав сам у себе!
трамп справжній король міра.
бо, жоден король так не вміє!

а, ота клята україна вперлася і хоч би хни!
06.05.2026 12:21 Ответить
Та це для того, щоб Трамп міг додати ще одну війну, з N, які він "зупинив". Ось тільки цю війну і розв'язав він сам, хоча навряд чи це зрозуміє.
06.05.2026 12:22 Ответить
06.05.2026 12:22 Ответить
Що, Трампушко вже капітулює?
06.05.2026 12:29 Ответить
"..меморандум ..... узгоджується між посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером ..."
Ці двоє хоч чогось десь досягли в своїй діяльності посланців ?
06.05.2026 12:55 Ответить
Війна з Іраном має свій специфічний і ******** формат.Звичайно,піхота не сидить в окопах з обох сторін,не "тримає" фронт до останнього.Ця війна- війна технологій,війна озброєнь,а не війна кількостей ос з протяжністю довгого фронту.
І Пентагон з Цахалом прораховують свої кроки,щоб добитись максимуму результату і мінімуму втрат ос.
А Іран,хоч він і ворог для країни,та показує приклад,як оборонятись і ніде перед війною не розміновував свої "чонгари",а тепер не кидає на м'ясо своїх страхів,щоб потім ловити нових на "м'ясо" і очевидно,що встояв перед наймогутнішою армією в світі.
06.05.2026 13:10 Ответить
Брехня. Сьогодні паливо знову подорожчало. Мабуть щось "знають"...
06.05.2026 18:27 Ответить
Тюююю. Так трампло вже завершив війну. І не один раз.
06.05.2026 19:30 Ответить
 
 