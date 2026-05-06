США и Иран приближаются к согласованию меморандума о завершении войны, - Axios

В Белом доме считают, что приближаются к подписанию меморандума о взаимопонимании с Ираном. Документ должен положить конец войне и определить рамки для более подробных переговоров по ядерной программе.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Собеседники сообщили, что США ожидают ответа от Ирана по нескольким ключевым вопросам в течение следующих 48 часов.

"Соглашение будет предусматривать обязательства Ирана по мораторию на обогащение урана, согласие США отменить санкции и вернуть миллиарды замороженных иранских средств, а также отмену обеими сторонами ограничений на транзит через Ормузский пролив", — пишет издание.

Axios пишет, что американские чиновники неоднократно выражали оптимизм по поводу соглашения во время предыдущих раундов переговоров и в ходе текущей войны, но до сих пор его не достигли.

Издание отмечает, что одностраничный меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов согласовывается между посланцами Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и несколькими иранскими чиновниками, как напрямую, так и через посредников.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. США развернули систему защиты морского судоходства.

Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.

Госсекретарь США Рубио заявил, что военная операция США против Ирана завершена.

