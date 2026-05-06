США и Иран приближаются к согласованию меморандума о завершении войны, - Axios
В Белом доме считают, что приближаются к подписанию меморандума о взаимопонимании с Ираном. Документ должен положить конец войне и определить рамки для более подробных переговоров по ядерной программе.
Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Собеседники сообщили, что США ожидают ответа от Ирана по нескольким ключевым вопросам в течение следующих 48 часов.
"Соглашение будет предусматривать обязательства Ирана по мораторию на обогащение урана, согласие США отменить санкции и вернуть миллиарды замороженных иранских средств, а также отмену обеими сторонами ограничений на транзит через Ормузский пролив", — пишет издание.
Axios пишет, что американские чиновники неоднократно выражали оптимизм по поводу соглашения во время предыдущих раундов переговоров и в ходе текущей войны, но до сих пор его не достигли.
Издание отмечает, что одностраничный меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов согласовывается между посланцами Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и несколькими иранскими чиновниками, как напрямую, так и через посредников.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. США развернули систему защиты морского судоходства.
- Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.
- Госсекретарь США Рубио заявил, что военная операция США против Ирана завершена.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одна малесенька дрібничка, що не варта уваги:
Xто буде підписувати "big deal" зі сторони Ірану?
Видалення апендиксу виглядає однаково, - як у злочинця, так і у праведника.
Але ніхто при цьому не порівнює моральні якості пацієнтів.
- принизив армію сша, показавши що сша насправді слабкі( це ще аукнеться)
- просрав багато грошей
- просрав стратегічні запаси зброї
- абсолютно нічого не досяг, віддасть мільярди ісранцям + ісранці продовжать виробляти ядерну зброю
просто нікчемний лох
"В 00:00 (по GMT-4) 03.05.2026 влада Ірану передала США мирний план, що складається з 14 пунктів, в якому викладено ключові умови Ірану для завершення війни на Близькому Сході, і зараз Тегеран чекає реакції Вашингтона. У цій пропозиції йдеться про двомісячне перемир'я, але влада Ірану наполягає на необхідності вирішення всіх питань протягом місяця і про те, що "акцент має бути зроблений не на продовженні перемир'я, а на завершенні війни". Тегеран вимагає від Вашингтона гарантій ненападу, повного виведення американських військ із прикордонних регіонів, зняття військово-морської блокади та розморожування заблокованих іранських активів. Крім цього, Іран наполягає на виплаті репарацій за завдані збитки, скасування санкцій, припинення бойових дій у регіоні, включаючи ізраїльські атаки на Ліван"
США хочуть впихнути в меморандум туди хоча б примарні наміри Ірану відмовитись від ядерної зброї, а Іран встановлення "нового механізму" функціонування Ормузької протоки.
трамп справжній король міра.
бо, жоден король так не вміє!
а, ота клята україна вперлася і хоч би хни!
Ці двоє хоч чогось десь досягли в своїй діяльності посланців ?
І Пентагон з Цахалом прораховують свої кроки,щоб добитись максимуму результату і мінімуму втрат ос.
А Іран,хоч він і ворог для країни,та показує приклад,як оборонятись і ніде перед війною не розміновував свої "чонгари",а тепер не кидає на м'ясо своїх страхів,щоб потім ловити нових на "м'ясо" і очевидно,що встояв перед наймогутнішою армією в світі.