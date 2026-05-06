Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
Трамп приостановил миссию "Свобода" в Ормузском проливе на фоне переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о временном приостановлении миссии в рамках проекта "Свобода", которая была направлена на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Он также отметил, что это решение было принято с учетом обращения Пакистана и других государств, а также в связи с положительными сдвигами в переговорах с Ираном.

Что говорит Трамп?

"На основании просьбы Пакистана и других стран, учитывая огромный военный успех, которого мы достигли в ходе кампании против Ирана, а также значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана, мы договорились, что, хотя блокада останется в полной силе, проект "Свобода" (движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период, чтобы посмотреть, удастся ли окончательно доработать и подписать соглашение", - отметил президент США.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. Штаты развернули систему защиты морского судоходства. 
  • Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.

Топ комментарии
+7
а хто ще окрім трампа визнає великий успіх проти ірану
показать весь комментарий
06.05.2026 07:43 Ответить
+5
Заходит - виходит - заходит - виходит - Трамп
показать весь комментарий
06.05.2026 07:44 Ответить
+3
Это школа Соломона Пляра,

Школа бальных танцев, вам говорят.

Две шаги налево, две шаги направо,

Шаг вперёд и две назад.



Кавалеры приглашают дамов!

Там, где брошки, там перёд.

Две шаги направо, две шаги налево,

Шаг назад,

наоборот.



Теперь же

Дамы приглашают кавалеров!

Там, где галстук, шоб ви знали, там перёд.

Две шаги направо, две шаги налево,

Шаг назад и две вперёд.



Сара, Сара! Не вертите задом!

Ето ж не пропеллер, а ви не самолёт.

Две шаги налево, две шаги направо,

Шаг назад и шаг вперёд.



Дамы, не шморкайтесь в занавески!

Ето ж неприлично, вам говорят.

Это неприлично, негигиенично

И несимпатично, вам говорят.



Ой ви, люди, помогите Боре!

Помогите Боре,вам говорят.

Он наделал лужу прямо в коридоре -

Шаг вперёд и две назад.



Адик Рабинович, я имею выйти,

Я имею выйти, вам говорят.

Адик Рабинович, вы мне замените,

Шаг вперёд и две назад.

https://lyricstranslate.com/ru/arkadiy-severnyi-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0-lyrics.html
показать весь комментарий
06.05.2026 07:49 Ответить
Води. Шампанского.
показать весь комментарий
06.05.2026 07:56 Ответить
.. пізнаю , ***************** репертуар 70 их... одеська народна творчість ..
показать весь комментарий
06.05.2026 08:15 Ответить
TACO
показать весь комментарий
06.05.2026 07:45 Ответить
A taco is a traditional Mexican dish consisting of a small hand-sized corn- or wheat-based tortilla topped with a filling. The tortilla is then folded around the filling and eaten by hand.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:04 Ответить
коротше мамалига
показать весь комментарий
06.05.2026 08:05 Ответить
Тобто тимчасово безпека не гарантується. Тому що послідовний.
показать весь комментарий
06.05.2026 07:55 Ответить
Монумент сам собі. Трамп пам'ятник собі воздвиг нерукотворний, піднісся вище він, незламний, непоборний, Олександрійського стовпа.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:01 Ответить
Ліверний "ТАСО"...
показать весь комментарий
06.05.2026 08:17 Ответить
По Еміратам дрони люто луплять
Ормуз закритий і десь сховано уран
Як добре що у Трампа вийшло швидко
Без зайвих клопотів перемогти Іран ...
показать весь комментарий
06.05.2026 08:18 Ответить
Так. Без єдиного пострілу собі в голову.🤣
показать весь комментарий
06.05.2026 08:23 Ответить
Тромб цинічне брехло і маніпулятор ф'ючерсами і ринками акцій. Залякавши весь світ війною з іраном Тромб обвалив всі ринки а потім разом з друзями по клубу скупив на дні акції компаній і крипту
показать весь комментарий
06.05.2026 08:33 Ответить
От кого можна пожаліти - так це американських військових.

Воюємо.
Не воюємо.
Знов воюємо але інакше. Призупиняємо воювати інакше.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:47 Ответить
Молодь: кринж,кринж? Що за кринж?Нещодавно прочітав :заяви Трампа по Ірану повний кринж. Так що ,є ще неповний?
показать весь комментарий
06.05.2026 08:57 Ответить
Прекрасно! Або продовжувати операцію по деблокаді протоці і мати ризик втрати власних кораблів на фоні оголошеної всепереможної перемоги. Або оголосити ще раз про всепереможну перемогу і і відкласти ооперацію по деблокаді протоці.

Бажаю успіху всім сторонам конфлікту!
показать весь комментарий
06.05.2026 09:14 Ответить
Туполобому нарцису захотілось всесвітньої слави.
Не роздумуючи і ні з ким не порадившись вліз в іран, обісрався, напаскудив країнам Затоки, Ізраїлю, всім хто користувався протокою, опустив імідж Америки під плінтус… Тепер стоїть, обтікає і не знає, що далі робити, крім як плюватися на НАТО.
А всього лише треба було збільшити допомогу Ізраїлю, який без США непогано справлявся з аятолами до рудого гандона, і протока слугувала всім вільно і безкоштовно.
І воно заявляє про якусь там "перемогу"?
показать весь комментарий
06.05.2026 10:55 Ответить
 
 