Трамп приостановил миссию "Свобода" в Ормузском проливе на фоне переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о временном приостановлении миссии в рамках проекта "Свобода", которая была направлена на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он также отметил, что это решение было принято с учетом обращения Пакистана и других государств, а также в связи с положительными сдвигами в переговорах с Ираном.

Что говорит Трамп?

"На основании просьбы Пакистана и других стран, учитывая огромный военный успех, которого мы достигли в ходе кампании против Ирана, а также значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана, мы договорились, что, хотя блокада останется в полной силе, проект "Свобода" (движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период, чтобы посмотреть, удастся ли окончательно доработать и подписать соглашение", - отметил президент США.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. Штаты развернули систему защиты морского судоходства.

Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.

