Трамп призупинив місію "Свобода" в Ормузькій протоці на тлі переговорів з Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив про тимчасове припинення місії в рамках проєкту "Свобода", яка була спрямована на гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Він також зазначив, що це рішення було ухвалене з огляду на звернення Пакистану та інших держав, а також через позитивні зрушення в переговорах з Іраном.
Що каже Трамп?
"На підставі прохання Пакистану та інших країн, з огляду на величезний військовий успіх, якого ми досягли під час кампанії проти Ірану, а також на значний прогрес у досягненні повної та остаточної угоди з представниками Ірану, ми домовилися, що, хоча блокада залишатиметься повністю чинною, проєкт "Свобода" (рух суден через Ормузьку протоку) буде призупинено на короткий період, щоб подивитися, чи вдасться остаточно доопрацювати й підписати угоду", - зазначив президент США.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.
- Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.
Ормуз закритий і десь сховано уран
Як добре що у Трампа вийшло швидко
Без зайвих клопотів перемогти Іран ...
Воюємо.
Не воюємо.
Знов воюємо але інакше. Призупиняємо воювати інакше.
Бажаю успіху всім сторонам конфлікту!
Не роздумуючи і ні з ким не порадившись вліз в іран, обісрався, напаскудив країнам Затоки, Ізраїлю, всім хто користувався протокою, опустив імідж Америки під плінтус… Тепер стоїть, обтікає і не знає, що далі робити, крім як плюватися на НАТО.
А всього лише треба було збільшити допомогу Ізраїлю, який без США непогано справлявся з аятолами до рудого гандона, і протока слугувала всім вільно і безкоштовно.
І воно заявляє про якусь там "перемогу"?