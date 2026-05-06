Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
2 614 19

Трамп призупинив місію "Свобода" в Ормузькій протоці на тлі переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про тимчасове припинення місії в рамках проєкту "Свобода", яка була спрямована на гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що це рішення було ухвалене з огляду на звернення Пакистану та інших держав, а також через позитивні зрушення в переговорах з Іраном.

Що каже Трамп?

"На підставі прохання Пакистану та інших країн, з огляду на величезний військовий успіх, якого ми досягли під час кампанії проти Ірану, а також на значний прогрес у досягненні повної та остаточної угоди з представниками Ірану, ми домовилися, що, хоча блокада залишатиметься повністю чинною, проєкт "Свобода" (рух суден через Ормузьку протоку) буде призупинено на короткий період, щоб подивитися, чи вдасться остаточно доопрацювати й підписати угоду", - зазначив президент США.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства. 
  • Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.

Топ коментарі
+7
а хто ще окрім трампа визнає великий успіх проти ірану
06.05.2026 07:43 Відповісти
+5
Заходит - виходит - заходит - виходит - Трамп
06.05.2026 07:44 Відповісти
+3
Это школа Соломона Пляра,

Школа бальных танцев, вам говорят.

Две шаги налево, две шаги направо,

Шаг вперёд и две назад.



Кавалеры приглашают дамов!

Там, где брошки, там перёд.

Две шаги направо, две шаги налево,

Шаг назад,

наоборот.



Теперь же

Дамы приглашают кавалеров!

Там, где галстук, шоб ви знали, там перёд.

Две шаги направо, две шаги налево,

Шаг назад и две вперёд.



Сара, Сара! Не вертите задом!

Ето ж не пропеллер, а ви не самолёт.

Две шаги налево, две шаги направо,

Шаг назад и шаг вперёд.



Дамы, не шморкайтесь в занавески!

Ето ж неприлично, вам говорят.

Это неприлично, негигиенично

И несимпатично, вам говорят.



Ой ви, люди, помогите Боре!

Помогите Боре,вам говорят.

Он наделал лужу прямо в коридоре -

Шаг вперёд и две назад.



Адик Рабинович, я имею выйти,

Я имею выйти, вам говорят.

Адик Рабинович, вы мне замените,

Шаг вперёд и две назад.

https://lyricstranslate.com/ru/arkadiy-severnyi-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0-lyrics.html
06.05.2026 07:49 Відповісти
Води. Шампанского.
06.05.2026 07:56 Відповісти
.. пізнаю , ***************** репертуар 70 их... одеська народна творчість ..
06.05.2026 08:15 Відповісти
TACO
06.05.2026 07:45 Відповісти
A taco is a traditional Mexican dish consisting of a small hand-sized corn- or wheat-based tortilla topped with a filling. The tortilla is then folded around the filling and eaten by hand.
06.05.2026 08:04 Відповісти
коротше мамалига
06.05.2026 08:05 Відповісти
Тобто тимчасово безпека не гарантується. Тому що послідовний.
06.05.2026 07:55 Відповісти
Монумент сам собі. Трамп пам'ятник собі воздвиг нерукотворний, піднісся вище він, незламний, непоборний, Олександрійського стовпа.
06.05.2026 08:01 Відповісти
Ліверний "ТАСО"...
06.05.2026 08:17 Відповісти
По Еміратам дрони люто луплять
Ормуз закритий і десь сховано уран
Як добре що у Трампа вийшло швидко
Без зайвих клопотів перемогти Іран ...
06.05.2026 08:18 Відповісти
Так. Без єдиного пострілу собі в голову.🤣
06.05.2026 08:23 Відповісти
Тромб цинічне брехло і маніпулятор ф'ючерсами і ринками акцій. Залякавши весь світ війною з іраном Тромб обвалив всі ринки а потім разом з друзями по клубу скупив на дні акції компаній і крипту
06.05.2026 08:33 Відповісти
От кого можна пожаліти - так це американських військових.

Воюємо.
Не воюємо.
Знов воюємо але інакше. Призупиняємо воювати інакше.
06.05.2026 08:47 Відповісти
Молодь: кринж,кринж? Що за кринж?Нещодавно прочітав :заяви Трампа по Ірану повний кринж. Так що ,є ще неповний?
06.05.2026 08:57 Відповісти
Прекрасно! Або продовжувати операцію по деблокаді протоці і мати ризик втрати власних кораблів на фоні оголошеної всепереможної перемоги. Або оголосити ще раз про всепереможну перемогу і і відкласти ооперацію по деблокаді протоці.

Бажаю успіху всім сторонам конфлікту!
06.05.2026 09:14 Відповісти
Туполобому нарцису захотілось всесвітньої слави.
Не роздумуючи і ні з ким не порадившись вліз в іран, обісрався, напаскудив країнам Затоки, Ізраїлю, всім хто користувався протокою, опустив імідж Америки під плінтус… Тепер стоїть, обтікає і не знає, що далі робити, крім як плюватися на НАТО.
А всього лише треба було збільшити допомогу Ізраїлю, який без США непогано справлявся з аятолами до рудого гандона, і протока слугувала всім вільно і безкоштовно.
І воно заявляє про якусь там "перемогу"?
06.05.2026 10:55 Відповісти
 
 