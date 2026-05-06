Трамп призупинив місію "Свобода" в Ормузькій протоці на тлі переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про тимчасове припинення місії в рамках проєкту "Свобода", яка була спрямована на гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Він також зазначив, що це рішення було ухвалене з огляду на звернення Пакистану та інших держав, а також через позитивні зрушення в переговорах з Іраном.

Також читайте: Військову операцію США проти Ірану завершено, - Рубіо

Що каже Трамп?

"На підставі прохання Пакистану та інших країн, з огляду на величезний військовий успіх, якого ми досягли під час кампанії проти Ірану, а також на значний прогрес у досягненні повної та остаточної угоди з представниками Ірану, ми домовилися, що, хоча блокада залишатиметься повністю чинною, проєкт "Свобода" (рух суден через Ормузьку протоку) буде призупинено на короткий період, щоб подивитися, чи вдасться остаточно доопрацювати й підписати угоду", - зазначив президент США.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.

Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.

Також читайте: Ціни на нафту знижуються на тлі ознак того, що США послаблюють блокування Іраном Ормузької протоки