Військову операцію США проти Ірану завершено, - Рубіо

США завершили військову операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють" і переходять до нового етапу дій у регіоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо.

За словами Рубіо, Вашингтон досяг поставлених цілей і наразі зосереджується на забезпеченні безпеки судноплавства.

Завершення операції та новий курс США

Держсекретар наголосив, що операція була обмеженою за цілями і вже завершена.

"Операцію завершено. Ми досягли цілей цієї операції", — заявив Рубіо.

Він також підкреслив, що дії США мали оборонний характер і були спрямовані на захист суден у регіоні.

Проєкт "Свобода" і контроль Ормузької протоки

Після завершення активної фази США переходять до реалізації ініціативи "Свобода". Її мета — забезпечити безпечний і безперешкодний рух торгових суден через Ормузьку протоку.

Рубіо назвав цей проєкт своєрідною захисною системою, яка має не допустити атак на судноплавство та мінування акваторії.

У Вашингтоні також наголошують, що контроль Ірану над протокою не повинен стати інструментом тиску на світову торгівлю.

Переговори та ризик нової ескалації

Американська сторона розглядає дипломатичний шлях вирішення питання іранської ядерної програми. Водночас у США не виключають силового сценарію у разі провалу переговорів.

Рубіо зазначив, що питання збагаченого урану та його подальшого використання залишаються ключовими у діалозі з Тегераном.

Президент США Дональд Трамп раніше допустив можливість відновлення ударів, якщо Іран порушить перемир’я або переговори зайдуть у глухий кут.

