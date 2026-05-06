Військову операцію США проти Ірану завершено, - Рубіо

Рубіо оголосив про завершення війни з Іраном

США завершили військову операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють" і переходять до нового етапу дій у регіоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо.

За словами Рубіо, Вашингтон досяг поставлених цілей і наразі зосереджується на забезпеченні безпеки судноплавства.

Завершення операції та новий курс США

Держсекретар наголосив, що операція була обмеженою за цілями і вже завершена.

"Операцію завершено. Ми досягли цілей цієї операції", — заявив Рубіо.

Він також підкреслив, що дії США мали оборонний характер і були спрямовані на захист суден у регіоні.

Проєкт "Свобода" і контроль Ормузької протоки

Після завершення активної фази США переходять до реалізації ініціативи "Свобода". Її мета — забезпечити безпечний і безперешкодний рух торгових суден через Ормузьку протоку.

Рубіо назвав цей проєкт своєрідною захисною системою, яка має не допустити атак на судноплавство та мінування акваторії.

У Вашингтоні також наголошують, що контроль Ірану над протокою не повинен стати інструментом тиску на світову торгівлю.

Переговори та ризик нової ескалації

Американська сторона розглядає дипломатичний шлях вирішення питання іранської ядерної програми. Водночас у США не виключають силового сценарію у разі провалу переговорів.

Рубіо зазначив, що питання збагаченого урану та його подальшого використання залишаються ключовими у діалозі з Тегераном.

Президент США Дональд Трамп раніше допустив можливість відновлення ударів, якщо Іран порушить перемир’я або переговори зайдуть у глухий кут.

срані позориська, терроризм переміг США, ось шо буває коли помаранчевий імбіцил стає президентом
06.05.2026 01:11 Відповісти
Владу не поміняли, збагачений уран не забрали... цілі бомбардувань не досягнуто... США та Ізраїль отримають недобитого озлобленого ворога, який потенційно ближчим часом отримає ядерну зброю...
06.05.2026 01:18 Відповісти
Епічна діарея це а не лють. Далі буде операція епічне підмивання і епічне звалювання як з Афганістану
06.05.2026 01:16 Відповісти
шо знову? так це вже було
06.05.2026 08:42 Відповісти
"[…] контроль Ірану над протокою не повинен стати інструментом тиску на світову торгівлю".

Тобто контроль Ірану над протокою "great Americans" навіть не заперечують.
06.05.2026 09:07 Відповісти
тепер уж точно окончательно і безповоротно
06.05.2026 09:43 Відповісти
перемога! раніше всі кораблі йшли безперешкодно і безкоштовно, а після перемоги - за кожен потрібно домовлятися і платити ірану. ще один геостратег
06.05.2026 09:55 Відповісти
Ірану респект
06.05.2026 10:05 Відповісти
Іран союзник *****!
06.05.2026 11:00 Відповісти
свіжовисраний онолітєг близького сходу, трускавецька школа, як і в шефів
06.05.2026 17:29 Відповісти
Все ж краще ніж у тебе лахтинська
06.05.2026 19:04 Відповісти
Звучить як "Мамо, я покакала.."
06.05.2026 10:06 Відповісти
В Иране хоть слышали, что США уже закончили или Ирану все равно, он только начинает.
06.05.2026 10:21 Відповісти
Мда. Це, навіть, не " гора породила мишу", це дрібненько обісрал.ись.
06.05.2026 10:30 Відповісти
Можливо це повʼязано з тим, шо для продовження треба дозвіл Конгресу (чи кого там?). Атак це не війна а спецоперація. І вона закінчилася. А післязавтра виникнуть нові обставини і розпочнеться спецоперація №2 ще на 60 діб. І так далі...
06.05.2026 10:59 Відповісти
Так себе ярость,скорей трампанутая старость.
06.05.2026 13:19 Відповісти
