Україна готує нові рішення й розвиватиме безпекове партнерство з країнами Затоки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо дипломатичної роботи на Близькому Сході та в регіоні Затоки й оновлених результатів українських військових експертних команд, які допомагають із посиленням оборони.

Деталі

Він нагадав, що напередодні відбулись удари з Ірану по території Еміратів, також є відчутне збільшення військової напруги в Затоці. Зеленський засудив такі кроки з Ірану.

"Важливо, щоб безпеки ставало більше, і від швидкості стабілізації ситуації та гарантування безпеки в цьому регіоні залежить багато і в усьому світі. Це стосується і безпеки, і економіки, і соціальних питань. Вартість життя більшості країн під загрозою через те, що відбувається саме в цьому регіоні", - заявив він.

Україна робить свій внесок у стабілізацію та встановлення безпеки

  • Президент визначив завдання для нашої дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки та з регіоном загалом.

"Готуємо нові рішення й будемо розвивати наше безпекове партнерство. Сьогодні запропонували відповідні напрями роботи Бахрейну, і команди наших держав опрацюють деталі. Контролюємо й виконання попередніх домовленостей з країнами регіону на принципі взаємності співпраці.

Забезпечуємо необхідне посилення Україні, працюючи з партнерами. Дякую всім, хто допомагає!" - додав Зеленський.

🤡🤡🤡
05.05.2026 18:10 Відповісти
Вартість життя більшості країн під загрозою через те, що відбувається саме в цьому регіоні", - заявив він. а в Україні вартість життя обесцінена "зеленими зрадниками" до нуля
05.05.2026 18:17 Відповісти
Мільон "Безпокових Угод" , майже 2(два) "Самитів Миру" , "Коаліція Охочих" , Угода "Рідкісноземельна" - я досі не розумію,як з такою кількістю БЕЗПЕКИ досі ми не роз'***** болото на ганчирки ?!
05.05.2026 18:23 Відповісти
Ну країни Затоки допожуть нам в обороні.... допоможуть? Групи з протидії шахедам вишлють, можно наші... а то з ранку так ***... короче шось прилетіло.
05.05.2026 18:41 Відповісти
Він Затокою піклується(хоча з нього там користі ноль цілих,ноль десятих).
А війну хто має закінчувати, згідно своїх повноважень і обіцянок?
05.05.2026 18:52 Відповісти
Гнус, Затока под Одессою.
05.05.2026 19:20 Відповісти
 
 