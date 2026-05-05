Україна готує нові рішення й розвиватиме безпекове партнерство з країнами Затоки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо дипломатичної роботи на Близькому Сході та в регіоні Затоки й оновлених результатів українських військових експертних команд, які допомагають із посиленням оборони.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Він нагадав, що напередодні відбулись удари з Ірану по території Еміратів, також є відчутне збільшення військової напруги в Затоці. Зеленський засудив такі кроки з Ірану.
"Важливо, щоб безпеки ставало більше, і від швидкості стабілізації ситуації та гарантування безпеки в цьому регіоні залежить багато і в усьому світі. Це стосується і безпеки, і економіки, і соціальних питань. Вартість життя більшості країн під загрозою через те, що відбувається саме в цьому регіоні", - заявив він.
Україна робить свій внесок у стабілізацію та встановлення безпеки
- Президент визначив завдання для нашої дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки та з регіоном загалом.
"Готуємо нові рішення й будемо розвивати наше безпекове партнерство. Сьогодні запропонували відповідні напрями роботи Бахрейну, і команди наших держав опрацюють деталі. Контролюємо й виконання попередніх домовленостей з країнами регіону на принципі взаємності співпраці.
Забезпечуємо необхідне посилення Україні, працюючи з партнерами. Дякую всім, хто допомагає!" - додав Зеленський.
А війну хто має закінчувати, згідно своїх повноважень і обіцянок?