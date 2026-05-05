701

Украина готовит новые решения и будет развивать партнерство в сфере безопасности со странами Персидского залива, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам дипломатической работы на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а также по обновленным результатам работы украинских военных экспертных групп, оказывающих помощь в укреплении обороны.

Он напомнил, что накануне произошли удары из Ирана по территории Эмиратов, также наблюдается ощутимое увеличение военной напряженности в Персидском заливе. Зеленский осудил такие шаги со стороны Ирана.

"Важно, чтобы безопасности становилось больше, и от скорости стабилизации ситуации и обеспечения безопасности в этом регионе зависит многое и во всем мире. Это касается и безопасности, и экономики, и социальных вопросов. Качество жизни большинства стран находится под угрозой из-за того, что происходит именно в этом регионе", - заявил он.

Украина вносит свой вклад в стабилизацию и обеспечение безопасности

  • Президент определил задачи для нашей дипломатической команды по двусторонней работе со странами Персидского залива и с регионом в целом.

"Готовим новые решения и будем развивать наше партнерство в сфере безопасности. Сегодня предложили соответствующие направления работы Бахрейну, и команды наших государств проработают детали. Контролируем и выполнение предыдущих договоренностей со странами региона на принципе взаимности сотрудничества.

Обеспечиваем необходимое укрепление Украины, работая с партнерами. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил Зеленский.

🤡🤡🤡
05.05.2026 18:10 Ответить
Вартість життя більшості країн під загрозою через те, що відбувається саме в цьому регіоні", - заявив він. а в Україні вартість життя обесцінена "зеленими зрадниками" до нуля
05.05.2026 18:17 Ответить
Мільон "Безпокових Угод" , майже 2(два) "Самитів Миру" , "Коаліція Охочих" , Угода "Рідкісноземельна" - я досі не розумію,як з такою кількістю БЕЗПЕКИ досі ми не роз'***** болото на ганчирки ?!
05.05.2026 18:23 Ответить
Ну країни Затоки допожуть нам в обороні.... допоможуть? Групи з протидії шахедам вишлють, можно наші... а то з ранку так ***... короче шось прилетіло.
05.05.2026 18:41 Ответить
Він Затокою піклується(хоча з нього там користі ноль цілих,ноль десятих).
А війну хто має закінчувати, згідно своїх повноважень і обіцянок?
05.05.2026 18:52 Ответить
Гнус, Затока под Одессою.
05.05.2026 19:20 Ответить
 
 