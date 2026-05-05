Украина готовит новые решения и будет развивать партнерство в сфере безопасности со странами Персидского залива, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам дипломатической работы на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а также по обновленным результатам работы украинских военных экспертных групп, оказывающих помощь в укреплении обороны.

Он напомнил, что накануне произошли удары из Ирана по территории Эмиратов, также наблюдается ощутимое увеличение военной напряженности в Персидском заливе. Зеленский осудил такие шаги со стороны Ирана.

"Важно, чтобы безопасности становилось больше, и от скорости стабилизации ситуации и обеспечения безопасности в этом регионе зависит многое и во всем мире. Это касается и безопасности, и экономики, и социальных вопросов. Качество жизни большинства стран находится под угрозой из-за того, что происходит именно в этом регионе", - заявил он.

Украина вносит свой вклад в стабилизацию и обеспечение безопасности

Президент определил задачи для нашей дипломатической команды по двусторонней работе со странами Персидского залива и с регионом в целом.

"Готовим новые решения и будем развивать наше партнерство в сфере безопасности. Сегодня предложили соответствующие направления работы Бахрейну, и команды наших государств проработают детали. Контролируем и выполнение предыдущих договоренностей со странами региона на принципе взаимности сотрудничества.

Обеспечиваем необходимое укрепление Украины, работая с партнерами. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил Зеленский.

