Іран заперечив удари по ОАЕ, - CNN
Іранська сторона заперечила свою причетність до останніх ракетних і дронових атак по території Об’єднаних Арабських Еміратів.
Про це у вівторок, 5 травня, повідомив CNN, який цитує Цензор.НЕТ.
У заяві військового командування Ірану наголошується, що звинувачення є безпідставними. Також Тегеран попередив про жорстку відповідь у разі будь-яких дій проти своїх територій.
Загострення навколо Перської затоки
За даними Міністерства оборони ОАЕ, останні атаки включали використання ракет і безпілотників. Внаслідок одного з ударів постраждали люди, а також виникла пожежа в районі порту Фуджейра.
ОАЕ заявляють, що системи протиповітряної оборони активно перехоплюють більшість загроз. Вибухи в регіоні пов’язують саме з роботою ППО.
Риторика Ірану та попередження регіону
Іранське військове угруповання "Хатам аль-Анбія" виступило із попередженням на адресу Еміратів. Тегеран закликав не дозволяти розміщення іноземних військових сил на території країни.
"Будь-яка агресія проти іранських територій отримає жорстку відповідь", — заявили в іранському командуванні.
Також у Тегерані підкреслили, що подібні звинувачення лише погіршують ситуацію в регіоні та підвищують рівень напруги.
- Раніше повідомлялося про те, що Іран другий день поспіль атакує ОАЕ. Сили протиповітряної оборони працюють у посиленому режимі та перехоплюють повітряні цілі. У різних регіонах країни було чутно гучні звуки, які пов’язані з роботою систем ППО.
