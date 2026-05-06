Іран заперечив удари по ОАЕ, - CNN

Іранська сторона заперечила свою причетність до останніх ракетних і дронових атак по території Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це у вівторок, 5 травня, повідомив CNN, який цитує Цензор.НЕТ.

У заяві військового командування Ірану наголошується, що звинувачення є безпідставними. Також Тегеран попередив про жорстку відповідь у разі будь-яких дій проти своїх територій.

Загострення навколо Перської затоки

За даними Міністерства оборони ОАЕ, останні атаки включали використання ракет і безпілотників. Внаслідок одного з ударів постраждали люди, а також виникла пожежа в районі порту Фуджейра.

ОАЕ заявляють, що системи протиповітряної оборони активно перехоплюють більшість загроз. Вибухи в регіоні пов’язують саме з роботою ППО.

Риторика Ірану та попередження регіону

Іранське військове угруповання "Хатам аль-Анбія" виступило із попередженням на адресу Еміратів. Тегеран закликав не дозволяти розміщення іноземних військових сил на території країни.

"Будь-яка агресія проти іранських територій отримає жорстку відповідь", — заявили в іранському командуванні.

Також у Тегерані підкреслили, що подібні звинувачення лише погіршують ситуацію в регіоні та підвищують рівень напруги.

Раніше повідомлялося про те, що Іран другий день поспіль атакує ОАЕ. Сили протиповітряної оборони працюють у посиленому режимі та перехоплюють повітряні цілі. У різних регіонах країни було чутно гучні звуки, які пов’язані з роботою систем ППО.

