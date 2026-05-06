Іран атакував ОАЕ
2 601 16

Іран заперечив удари по ОАЕ, - CNN

Іран заявляє про непричетність до обстрілів ОАЕ

Іранська сторона заперечила свою причетність до останніх ракетних і дронових атак по території Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це у вівторок, 5 травня, повідомив CNN, який цитує Цензор.НЕТ.

У заяві військового командування Ірану наголошується, що звинувачення є безпідставними. Також Тегеран попередив про жорстку відповідь у разі будь-яких дій проти своїх територій.

Загострення навколо Перської затоки

За даними Міністерства оборони ОАЕ, останні атаки включали використання ракет і безпілотників. Внаслідок одного з ударів постраждали люди, а також виникла пожежа в районі порту Фуджейра.

ОАЕ заявляють, що системи протиповітряної оборони активно перехоплюють більшість загроз. Вибухи в регіоні пов’язують саме з роботою ППО.

Риторика Ірану та попередження регіону

Іранське військове угруповання "Хатам аль-Анбія" виступило із попередженням на адресу Еміратів. Тегеран закликав не дозволяти розміщення іноземних військових сил на території країни.

"Будь-яка агресія проти іранських територій отримає жорстку відповідь", — заявили в іранському командуванні.

Також у Тегерані підкреслили, що подібні звинувачення лише погіршують ситуацію в регіоні та підвищують рівень напруги.

  • Раніше повідомлялося про те, що Іран другий день поспіль атакує ОАЕ. Сили протиповітряної оборони працюють у посиленому режимі та перехоплюють повітряні цілі. У різних регіонах країни було чутно гучні звуки, які пов’язані з роботою систем ППО.

Ага. Воно само.
06.05.2026 00:29 Відповісти
Чому само, є Моссад.
07.05.2026 01:11 Відповісти
Якщо у крані нема води...

Я в курсі, що у Світі повно кончених імбецилів. Але дякую, що нагадали.
07.05.2026 01:22 Відповісти
Кремлівський монстр дає своі рекомендаціі і настанови для своїх
іранських рушникоголових терористів
06.05.2026 00:46 Відповісти
"А кто это сделал?" 💩
06.05.2026 01:15 Відповісти
"Нас там нєт!" (с)
06.05.2026 09:59 Відповісти
А той хто втягнув США в цю авантюрну війну. Ізраїль запакував агентами Моссаду кожну щілину Близького сходу.
07.05.2026 01:13 Відповісти
Воно так буває, коли на пусковій сидять мавпи, що навіть зв'язку з командуванням не мають, і пуляють на свій розсуд.
06.05.2026 01:29 Відповісти
Настамнєт у виконанні іранців.
06.05.2026 01:45 Відповісти
Це робота Ізраїлю, довбані інтригами, їм найбільш потрібна війна
06.05.2026 05:51 Відповісти
А вчорашній обстріл Запоріжжя, Дніпра, Краматорська, і поточний обстріл ішакєдамі - то все довбані інтриги зєлі, йому найбільш потрібна війна.
06.05.2026 06:29 Відповісти
Аааа, так от воно шо. То зєля обстрілює українські міста?
06.05.2026 06:38 Відповісти
Якщо приймати логіку Сергій #548744, то виходить, що так.
06.05.2026 06:42 Відповісти
з давніх-давен, тобто ще з часів казкаря-хуйла, загальновідомо, що ракети та дрони може купити будь-який верблюд у будь-якому "воєнторзі" або просто викопати у барханах..
06.05.2026 06:37 Відповісти
А... Вон оно що... ОАЕ сама себе обстрілює. 200% москальський консультант в Ірані сидить.
06.05.2026 08:28 Відповісти
В Ірані нема крайніх
06.05.2026 08:53 Відповісти
 
 