Другий день атак: ОАЕ відбивають іранські ракети і безпілотники

Іран другий день поспіль завдає ударів по території Об’єднаних Арабських Еміратів, застосовуючи ракети та безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства оборони ОАЕ та даних Clash Report.

За інформацією військового відомства Еміратів, сили протиповітряної оборони працюють у посиленому режимі та перехоплюють повітряні цілі. У різних регіонах країни було чутно гучні звуки, які пов’язані з роботою систем ППО.

Хвиля атак і робота протиповітряної оборони

У Міноборони ОАЕ зазначають, що національна система оборони протидіє одразу кільком типам загроз. Йдеться про балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.

"Звуки, які чують мешканці, пов’язані з операціями перехоплення повітряних цілей та забезпеченням безпеки країни", — повідомили у відомстві.

За даними моніторингових ресурсів, атаки здійснюються безперервно, що змушує сили ППО працювати практично без пауз.

Що відомо про попередні удари

Напередодні Іран уже здійснив атаку на територію ОАЕ. Було випущено чотири ракети разом із безпілотниками. Три ракети вдалося знищити над територіальними водами, ще одна впала у море.

У низці міст, зокрема в Дубаї, Шарджі та Аджмані, оголошували попередження про ракетну небезпеку. Згодом тривогу скасували, однак ситуація залишається напруженою.

Атаки відбуваються на тлі крихкого перемир’я в регіоні, яке раніше було досягнуте між США та Іраном.

