Другий день атак: ОАЕ відбивають іранські ракети і безпілотники

Ракетна загроза в ОАЕ

Іран другий день поспіль завдає ударів по території Об’єднаних Арабських Еміратів, застосовуючи ракети та безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства оборони ОАЕ та даних Clash Report.

За інформацією військового відомства Еміратів, сили протиповітряної оборони працюють у посиленому режимі та перехоплюють повітряні цілі. У різних регіонах країни було чутно гучні звуки, які пов’язані з роботою систем ППО.

Хвиля атак і робота протиповітряної оборони

У Міноборони ОАЕ зазначають, що національна система оборони протидіє одразу кільком типам загроз. Йдеться про балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.

"Звуки, які чують мешканці, пов’язані з операціями перехоплення повітряних цілей та забезпеченням безпеки країни", — повідомили у відомстві.

За даними моніторингових ресурсів, атаки здійснюються безперервно, що змушує сили ППО працювати практично без пауз.

Що відомо про попередні удари

Напередодні Іран уже здійснив атаку на територію ОАЕ. Було випущено чотири ракети разом із безпілотниками. Три ракети вдалося знищити над територіальними водами, ще одна впала у море.

У низці міст, зокрема в Дубаї, Шарджі та Аджмані, оголошували попередження про ракетну небезпеку. Згодом тривогу скасували, однак ситуація залишається напруженою.

  • Атаки відбуваються на тлі крихкого перемир’я в регіоні, яке раніше було досягнуте між США та Іраном.

Справжній учень свого наставника... росія - " воює" з НАТО, бомбить Україну. Іран - проти США бомбить Емірати. росія для захисту рос населення знищує російськомовні регіони, Іран - бомбить братів мусульман. Браво.... Але тут бажаючих жаліти іранських мальчіків в трусіках вистачає.🤬🤬🤬.
05.05.2026 18:51
05.05.2026 18:51 Відповісти
А додик рудый,со своей ипанувшейся шоблой чем занят??Ставят ставки на Полимаркете,или лонги на нефтб открывают на миллиарды в этот момент..
05.05.2026 19:16
05.05.2026 19:16 Відповісти
Трампа на аятол нема
05.05.2026 18:52 Відповісти
05.05.2026 19:32 Відповісти
05.05.2026 19:37 Відповісти
05.05.2026 19:56 Відповісти
05.05.2026 20:29 Відповісти
05.05.2026 20:45 Відповісти
05.05.2026 22:56 Відповісти
05.05.2026 23:27 Відповісти
05.05.2026 18:52 Відповісти
05.05.2026 21:07 Відповісти
05.05.2026 19:03 Відповісти
05.05.2026 19:16 Відповісти
05.05.2026 21:20 Відповісти
05.05.2026 22:37 Відповісти
