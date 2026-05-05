Второй день атак: ОАЭ отражают иранские ракеты и беспилотники

Ракетная угроза в ОАЭ

Иран второй день подряд наносит удары по территории Объединенных Арабских Эмиратов, применяя ракеты и беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны ОАЭ и данных Clash Report.

По информации военного ведомства Эмиратов, силы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме и перехватывают воздушные цели. В разных регионах страны были слышны громкие звуки, связанные с работой систем ПВО.

Волна атак и работа противовоздушной обороны

В Минобороны ОАЭ отмечают, что национальная система обороны противодействует сразу нескольким типам угроз. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, а также ударных беспилотниках.

"Звуки, которые слышат жители, связаны с операциями по перехвату воздушных целей и обеспечению безопасности страны", — сообщили в ведомстве.

По данным мониторинговых ресурсов, атаки осуществляются непрерывно, что заставляет силы ПВО работать практически без перерывов.

Что известно о предыдущих ударах

Накануне Иран уже совершил атаку на территорию ОАЭ. Было выпущено четыре ракеты вместе с беспилотниками. Три ракеты удалось уничтожить над территориальными водами, еще одна упала в море.

В ряде городов, в частности в Дубае, Шардже и Аджмане, объявляли предупреждение о ракетной опасности. Впоследствии тревогу отменили, однако ситуация остается напряженной.

  • Атаки происходят на фоне хрупкого перемирия в регионе, которое ранее было достигнуто между США и Ираном.

Справжній учень свого наставника... росія - " воює" з НАТО, бомбить Україну. Іран - проти США бомбить Емірати. росія для захисту рос населення знищує російськомовні регіони, Іран - бомбить братів мусульман. Браво.... Але тут бажаючих жаліти іранських мальчіків в трусіках вистачає.🤬🤬🤬.
05.05.2026 18:51 Ответить
******** союзників США. Що тут дивного?
05.05.2026 19:32 Ответить
Абсолютно нічого дивного, напевно, дикуни вони і на близькому сході дикуни.
05.05.2026 19:37 Ответить
Вони просто не озираються на когось, а нам ударити по Білорусі зась.
05.05.2026 19:56 Ответить
А ви впевнені, що Україна витриає другий фронт? Чи бпла офіційно на постійній основі з білорусі?
05.05.2026 20:29 Ответить
Я в цьому не впевнений, і Білорусь згадав як приклад. Але Іран тримає всі фронти, і тому його дії цілком зрозумілі.
05.05.2026 20:45 Ответить
В Ірану немає ще жодного фронту. Тільки надвисока толерантність ********* заходу до людських втрат рятує цих педофілів від розгрому на землі
05.05.2026 22:56 Ответить
Ну, точно так і кацапи кажуть, буцім-то вони цивільне населення шкодують, а так би вони... Київ за 3 дні.
05.05.2026 23:27 Ответить
Трампа на аятол нема
05.05.2026 18:52 Ответить
Якби Трамп був президентом, цієї війни б не було!
05.05.2026 21:07 Ответить
Не жили вони в Україні, то лише квіточки, що там відбувається. Зараз спритні ділки скуповують там нерухомість, тихе життя з шиком скінчилося. Цей світ зійшов з розуму.
05.05.2026 19:03 Ответить
А додик рудый,со своей ипанувшейся шоблой чем занят??Ставят ставки на Полимаркете,или лонги на нефтб открывают на миллиарды в этот момент..
05.05.2026 19:16 Ответить
Наземна операція, товаріщі. Лише наземна операція (з величезними втратими, да-да), або капітуляція. Або будете збивати шахедів все життя. Трам-пам-пам. (
05.05.2026 21:20 Ответить
підняти рівень життя рф до рівня ОАЕ кацапи навіть і ненамагалися, тому будуть опускати рівень життя в ОАЕ до рівня кацапстану. Хтось ще думає, що це не його війна?
05.05.2026 22:37 Ответить
похоже украинским холопам придется поднапрячься, а то восстановление халуп избранных физиономий в ОАЭ и рядом само не произойдет. придется затянуть пояса, повысить цены и т.д. и тп. не впервой. корову нужно больше доить и меньше кормить. потом мясо еще можно продать. гешефт.
05.05.2026 23:03 Ответить
 
 