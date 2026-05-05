Второй день атак: ОАЭ отражают иранские ракеты и беспилотники

Иран второй день подряд наносит удары по территории Объединенных Арабских Эмиратов, применяя ракеты и беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны ОАЭ и данных Clash Report.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации военного ведомства Эмиратов, силы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме и перехватывают воздушные цели. В разных регионах страны были слышны громкие звуки, связанные с работой систем ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовит новые решения и будет развивать партнерство в сфере безопасности со странами Персидского залива, - Зеленский

Волна атак и работа противовоздушной обороны

В Минобороны ОАЭ отмечают, что национальная система обороны противодействует сразу нескольким типам угроз. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, а также ударных беспилотниках.

"Звуки, которые слышат жители, связаны с операциями по перехвату воздушных целей и обеспечению безопасности страны", — сообщили в ведомстве.

По данным мониторинговых ресурсов, атаки осуществляются непрерывно, что заставляет силы ПВО работать практически без перерывов.

Читайте также: Цены на нефть снижаются на фоне признаков того, что США ослабляют блокировку Ираном Ормузского пролива

Что известно о предыдущих ударах

Накануне Иран уже совершил атаку на территорию ОАЭ. Было выпущено четыре ракеты вместе с беспилотниками. Три ракеты удалось уничтожить над территориальными водами, еще одна упала в море.

В ряде городов, в частности в Дубае, Шардже и Аджмане, объявляли предупреждение о ракетной опасности. Впоследствии тревогу отменили, однако ситуация остается напряженной.

Атаки происходят на фоне хрупкого перемирия в регионе, которое ранее было достигнуто между США и Ираном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые в истории: Израиль развернул "Железный купол" в ОАЭ на фоне атак Ирана