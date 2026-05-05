Второй день атак: ОАЭ отражают иранские ракеты и беспилотники
Иран второй день подряд наносит удары по территории Объединенных Арабских Эмиратов, применяя ракеты и беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны ОАЭ и данных Clash Report.
По информации военного ведомства Эмиратов, силы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме и перехватывают воздушные цели. В разных регионах страны были слышны громкие звуки, связанные с работой систем ПВО.
Волна атак и работа противовоздушной обороны
В Минобороны ОАЭ отмечают, что национальная система обороны противодействует сразу нескольким типам угроз. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, а также ударных беспилотниках.
"Звуки, которые слышат жители, связаны с операциями по перехвату воздушных целей и обеспечению безопасности страны", — сообщили в ведомстве.
По данным мониторинговых ресурсов, атаки осуществляются непрерывно, что заставляет силы ПВО работать практически без перерывов.
Что известно о предыдущих ударах
Накануне Иран уже совершил атаку на территорию ОАЭ. Было выпущено четыре ракеты вместе с беспилотниками. Три ракеты удалось уничтожить над территориальными водами, еще одна упала в море.
В ряде городов, в частности в Дубае, Шардже и Аджмане, объявляли предупреждение о ракетной опасности. Впоследствии тревогу отменили, однако ситуация остается напряженной.
- Атаки происходят на фоне хрупкого перемирия в регионе, которое ранее было достигнуто между США и Ираном.
