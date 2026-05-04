ОАЭ заявили, что Иран атаковал их дронами и ракетами

атака на ОАЭ

В понедельник, 4 мая, Объединенные Арабские Эмираты заявили, что подверглись атаке иранских беспилотников и ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Минобороны ОАЭ в Х и CNBS.

Что известно?

Министерство обороны ОАЭ заявило, что три иранские ракеты были "перехвачены над территориальными водами страны", а одна ракета "упала в море".

Также сообщается, что Иран атаковал дронами.

Эмират Фуджейра заявил, что иранский беспилотник вызвал пожар на нефтяном объекте, сообщило Al Jazeera.

Отмечается, что это первая иранская атака с момента заключения перемирия между США и Ираном 8 апреля.

Режим прекращения огня

Напомним, что 8 апреля сообщалось, что США и Иран договорились установить режим прекращения огня на две недели.

Та звали ж ти звідти, мудак рудий.
04.05.2026 20:42 Ответить
Трампон вже війну закінчив і переміг, а ви вже петляйте як можете)))
04.05.2026 20:43 Ответить
Так США на це похер. Ви ж не Ізраїль.
04.05.2026 20:44 Ответить
Трамп переможець всіх і вся...
04.05.2026 20:45 Ответить
Трампа на аятол нема
04.05.2026 20:46 Ответить
Ну що Тромб, як тобі переміріє? Жалко що віддуваються сусіди бабуїнів а не Тромб і його гольфклуб божевільних
04.05.2026 20:54 Ответить
Те ж саме і з кацапськими дикунами, поки всі мріють про мірн і угоди з ними, кацапоїди запрягли всю свою промисловість для виробництва зброї і нових ударів. Бо тільки концений даун може повірити що режим дикунів є договороздатним і він зможе зупинитись
04.05.2026 20:56 Ответить
Премию мира додику срочно...вместе с таблетками.Таблеток-побольше
04.05.2026 21:08 Ответить
Young man, there's no need to feel down, I said
Young man, pick yourself off the ground, I said
Young man, 'cause you're in a new town
There's no need to be unhappy
...
It's fun to stay at the Y.M.C.A.

З любов'ю, ваш дональд "майстер угод" трамп
04.05.2026 21:32 Ответить
 
 