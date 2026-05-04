ОАЭ заявили, что Иран атаковал их дронами и ракетами
В понедельник, 4 мая, Объединенные Арабские Эмираты заявили, что подверглись атаке иранских беспилотников и ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Минобороны ОАЭ в Х и CNBS.
Что известно?
Министерство обороны ОАЭ заявило, что три иранские ракеты были "перехвачены над территориальными водами страны", а одна ракета "упала в море".
Также сообщается, что Иран атаковал дронами.
Эмират Фуджейра заявил, что иранский беспилотник вызвал пожар на нефтяном объекте, сообщило Al Jazeera.
Отмечается, что это первая иранская атака с момента заключения перемирия между США и Ираном 8 апреля.
Режим прекращения огня
Напомним, что 8 апреля сообщалось, что США и Иран договорились установить режим прекращения огня на две недели.
