ОАЭ заявили, что Иран атаковал их дронами и ракетами

В понедельник, 4 мая, Объединенные Арабские Эмираты заявили, что подверглись атаке иранских беспилотников и ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Минобороны ОАЭ в Х и CNBS.

Что известно?

Министерство обороны ОАЭ заявило, что три иранские ракеты были "перехвачены над территориальными водами страны", а одна ракета "упала в море".

Также сообщается, что Иран атаковал дронами.

Эмират Фуджейра заявил, что иранский беспилотник вызвал пожар на нефтяном объекте, сообщило Al Jazeera.

Отмечается, что это первая иранская атака с момента заключения перемирия между США и Ираном 8 апреля.

Режим прекращения огня

Напомним, что 8 апреля сообщалось, что США и Иран договорились установить режим прекращения огня на две недели.

