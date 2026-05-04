ОАЕ заявили, що Іран атакував їх дронами та ракетами

атака на ОАЕ

У понеділок, 4 травня, Об’єднані Арабські Емірати заявили, що зазнали атаки іранських безпілотників та ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Міноборони ОАЕ в Х та CNBS.

Що відомо?

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що три іранські ракети були "перехоплені над територіальними водами країни", а одна ракета "впала в море".

Також повідомляється, що Іран атакував дронами.

Емірат Фуджейра заявив, що іранський безпілотник спричинив пожежу на нафтовому об'єкті, повідомило Al Jazeera.

Зазначається, що це перша іранська атака з моменту укладення перемир’я між США та Іраном 8 квітня.

Режим припинення вогню

Нагадаємо, що 8 квітня повідомлялося, що США та Іран домовилися встановити режим припинення вогню на два тижні.

Та звали ж ти звідти, мудак рудий.
04.05.2026 20:42 Відповісти
Трампон вже війну закінчив і переміг, а ви вже петляйте як можете)))
04.05.2026 20:43 Відповісти
Так США на це похер. Ви ж не Ізраїль.
04.05.2026 20:44 Відповісти
Трамп переможець всіх і вся...
04.05.2026 20:45 Відповісти
Трампа на аятол нема
04.05.2026 20:46 Відповісти
Ну що Тромб, як тобі переміріє? Жалко що віддуваються сусіди бабуїнів а не Тромб і його гольфклуб божевільних
04.05.2026 20:54 Відповісти
Те ж саме і з кацапськими дикунами, поки всі мріють про мірн і угоди з ними, кацапоїди запрягли всю свою промисловість для виробництва зброї і нових ударів. Бо тільки концений даун може повірити що режим дикунів є договороздатним і він зможе зупинитись
04.05.2026 20:56 Відповісти
Премию мира додику срочно...вместе с таблетками.Таблеток-побольше
04.05.2026 21:08 Відповісти
З любов'ю, ваш дональд "майстер угод" трамп
04.05.2026 21:32 Відповісти
 
 