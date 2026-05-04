ОАЕ заявили, що Іран атакував їх дронами та ракетами
У понеділок, 4 травня, Об’єднані Арабські Емірати заявили, що зазнали атаки іранських безпілотників та ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Міноборони ОАЕ в Х та CNBS.
Що відомо?
Міністерство оборони ОАЕ заявило, що три іранські ракети були "перехоплені над територіальними водами країни", а одна ракета "впала в море".
Також повідомляється, що Іран атакував дронами.
Емірат Фуджейра заявив, що іранський безпілотник спричинив пожежу на нафтовому об'єкті, повідомило Al Jazeera.
Зазначається, що це перша іранська атака з моменту укладення перемир’я між США та Іраном 8 квітня.
Режим припинення вогню
Нагадаємо, що 8 квітня повідомлялося, що США та Іран домовилися встановити режим припинення вогню на два тижні.
