ОАЕ заявили, що Іран атакував їх дронами та ракетами

У понеділок, 4 травня, Об’єднані Арабські Емірати заявили, що зазнали атаки іранських безпілотників та ракет.

Що відомо?

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що три іранські ракети були "перехоплені над територіальними водами країни", а одна ракета "впала в море".

Також повідомляється, що Іран атакував дронами.

Емірат Фуджейра заявив, що іранський безпілотник спричинив пожежу на нафтовому об'єкті, повідомило Al Jazeera.

Зазначається, що це перша іранська атака з моменту укладення перемир’я між США та Іраном 8 квітня.

Режим припинення вогню

Нагадаємо, що 8 квітня повідомлялося, що США та Іран домовилися встановити режим припинення вогню на два тижні.

