Иран опроверг удары по ОАЭ, - CNN

Иранская сторона опровергла свою причастность к недавним ракетным и дронным ударам по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщил CNN.

В заявлении военного командования Ирана отмечается, что обвинения являются безосновательными. Также Тегеран предупредил о жестком ответе в случае каких-либо действий против своих территорий.

Обострение ситуации вокруг Персидского залива

По данным Министерства обороны ОАЭ, последние атаки включали использование ракет и беспилотников. В результате одного из ударов пострадали люди, а также возник пожар в районе порта Фуджейра.

ОАЭ заявляют, что системы противовоздушной обороны активно перехватывают большинство угроз. Взрывы в регионе связывают именно с работой ПВО.

Риторика Ирана и предупреждения региону

Иранская военная группировка "Хатам аль-Анбия" выступила с предупреждением в адрес Эмиратов. Тегеран призвал не допускать размещения иностранных вооруженных сил на территории страны.

"Любая агрессия против иранских территорий получит жесткий ответ", - заявили в иранском командовании.

Также в Тегеране подчеркнули, что подобные обвинения только ухудшают ситуацию в регионе и повышают уровень напряженности.

Ранее сообщалось о том, что Иран второй день подряд атакует ОАЭ. Силы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме и перехватывают воздушные цели. В разных регионах страны были слышны громкие звуки, связанные с работой систем ПВО.

