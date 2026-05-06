Иран опроверг удары по ОАЭ, - CNN
Иранская сторона опровергла свою причастность к недавним ракетным и дронным ударам по территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом во вторник, 5 мая, сообщил CNN, который цитирует Цензор.НЕТ.
В заявлении военного командования Ирана отмечается, что обвинения являются безосновательными. Также Тегеран предупредил о жестком ответе в случае каких-либо действий против своих территорий.
Обострение ситуации вокруг Персидского залива
По данным Министерства обороны ОАЭ, последние атаки включали использование ракет и беспилотников. В результате одного из ударов пострадали люди, а также возник пожар в районе порта Фуджейра.
ОАЭ заявляют, что системы противовоздушной обороны активно перехватывают большинство угроз. Взрывы в регионе связывают именно с работой ПВО.
Риторика Ирана и предупреждения региону
Иранская военная группировка "Хатам аль-Анбия" выступила с предупреждением в адрес Эмиратов. Тегеран призвал не допускать размещения иностранных вооруженных сил на территории страны.
"Любая агрессия против иранских территорий получит жесткий ответ", - заявили в иранском командовании.
Также в Тегеране подчеркнули, что подобные обвинения только ухудшают ситуацию в регионе и повышают уровень напряженности.
- Ранее сообщалось о том, что Иран второй день подряд атакует ОАЭ. Силы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме и перехватывают воздушные цели. В разных регионах страны были слышны громкие звуки, связанные с работой систем ПВО.
