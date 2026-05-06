Военная операция США против Ирана завершена, - Рубио

США завершили военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость" и переходят к новому этапу действий в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Рубио, Вашингтон достиг поставленных целей и в настоящее время сосредотачивается на обеспечении безопасности судоходства.

Читайте также: Иран опроверг удары по ОАЭ, - CNN

Завершение операции и новый курс США

Госсекретарь подчеркнул, что операция была ограниченной по целям и уже завершена.

"Операция завершена. Мы достигли целей этой операции", - заявил Рубио.

Он также подчеркнул, что действия США носили оборонительный характер и были направлены на защиту судов в регионе.

Читайте также: Трамп заявил, что новое мирное предложение Ирана является "неприемлемым"

Проект "Свобода" и контроль Ормузского пролива

После завершения активной фазы США переходят к реализации инициативы "Свобода". Ее цель - обеспечить безопасное и беспрепятственное движение торговых судов через Ормузский пролив.

Рубио назвал этот проект своеобразной защитной системой, которая должна не допустить атак на судоходство и минирование акватории.

В Вашингтоне также подчеркивают, что контроль Ирана над проливом не должен стать инструментом давления на мировую торговлю.

Читайте также: Цены на нефть снижаются на фоне признаков того, что США ослабляют блокирование Ираном Ормузского пролива

Переговоры и риск новой эскалации

Американская сторона рассматривает дипломатический путь решения вопроса иранской ядерной программы. В то же время в США не исключают силового сценария в случае провала переговоров.

Рубио отметил, что вопросы обогащенного урана и его дальнейшего использования остаются ключевыми в диалоге с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп ранее допустил возможность возобновления ударов, если Иран нарушит перемирие или переговоры зайдут в тупик.

Читайте: Иран предлагает США завершить войну в течение 30 дней, - AP