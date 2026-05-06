Новости Операция США против Ирана
Военная операция США против Ирана завершена, - Рубио

США завершили военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость" и переходят к новому этапу действий в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

По словам Рубио, Вашингтон достиг поставленных целей и в настоящее время сосредотачивается на обеспечении безопасности судоходства.

Завершение операции и новый курс США

Госсекретарь подчеркнул, что операция была ограниченной по целям и уже завершена.

"Операция завершена. Мы достигли целей этой операции", - заявил Рубио.

Он также подчеркнул, что действия США носили оборонительный характер и были направлены на защиту судов в регионе.

Проект "Свобода" и контроль Ормузского пролива

После завершения активной фазы США переходят к реализации инициативы "Свобода". Ее цель - обеспечить безопасное и беспрепятственное движение торговых судов через Ормузский пролив.

Рубио назвал этот проект своеобразной защитной системой, которая должна не допустить атак на судоходство и минирование акватории.

В Вашингтоне также подчеркивают, что контроль Ирана над проливом не должен стать инструментом давления на мировую торговлю.

Переговоры и риск новой эскалации

Американская сторона рассматривает дипломатический путь решения вопроса иранской ядерной программы. В то же время в США не исключают силового сценария в случае провала переговоров.

Рубио отметил, что вопросы обогащенного урана и его дальнейшего использования остаются ключевыми в диалоге с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп ранее допустил возможность возобновления ударов, если Иран нарушит перемирие или переговоры зайдут в тупик.

Иран США Рубио Марко Ормузский пролив
Топ комментарии
+41
срані позориська, терроризм переміг США, ось шо буває коли помаранчевий імбіцил стає президентом
06.05.2026 01:11 Ответить
+39
Владу не поміняли, збагачений уран не забрали... цілі бомбардувань не досягнуто... США та Ізраїль отримають недобитого озлобленого ворога, який потенційно ближчим часом отримає ядерну зброю...
06.05.2026 01:18 Ответить
+24
Епічна діарея це а не лють. Далі буде операція епічне підмивання і епічне звалювання як з Афганістану
06.05.2026 01:16 Ответить
шо знову? так це вже було
06.05.2026 08:42 Ответить
"[…] контроль Ірану над протокою не повинен стати інструментом тиску на світову торгівлю".

Тобто контроль Ірану над протокою "great Americans" навіть не заперечують.
06.05.2026 09:07 Ответить
тепер уж точно окончательно і безповоротно
06.05.2026 09:43 Ответить
перемога! раніше всі кораблі йшли безперешкодно і безкоштовно, а після перемоги - за кожен потрібно домовлятися і платити ірану. ще один геостратег
06.05.2026 09:55 Ответить
Ірану респект
06.05.2026 10:05 Ответить
Іран союзник *****!
06.05.2026 11:00 Ответить
свіжовисраний онолітєг близького сходу, трускавецька школа, як і в шефів
06.05.2026 17:29 Ответить
Все ж краще ніж у тебе лахтинська
06.05.2026 19:04 Ответить
Звучить як "Мамо, я покакала.."
06.05.2026 10:06 Ответить
В Иране хоть слышали, что США уже закончили или Ирану все равно, он только начинает.
06.05.2026 10:21 Ответить
Мда. Це, навіть, не " гора породила мишу", це дрібненько обісрал.ись.
06.05.2026 10:30 Ответить
Можливо це повʼязано з тим, шо для продовження треба дозвіл Конгресу (чи кого там?). Атак це не війна а спецоперація. І вона закінчилася. А післязавтра виникнуть нові обставини і розпочнеться спецоперація №2 ще на 60 діб. І так далі...
06.05.2026 10:59 Ответить
Так себе ярость,скорей трампанутая старость.
06.05.2026 13:19 Ответить
