Военная операция США против Ирана завершена, - Рубио
США завершили военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость" и переходят к новому этапу действий в регионе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.
По словам Рубио, Вашингтон достиг поставленных целей и в настоящее время сосредотачивается на обеспечении безопасности судоходства.
Завершение операции и новый курс США
Госсекретарь подчеркнул, что операция была ограниченной по целям и уже завершена.
"Операция завершена. Мы достигли целей этой операции", - заявил Рубио.
Он также подчеркнул, что действия США носили оборонительный характер и были направлены на защиту судов в регионе.
Проект "Свобода" и контроль Ормузского пролива
После завершения активной фазы США переходят к реализации инициативы "Свобода". Ее цель - обеспечить безопасное и беспрепятственное движение торговых судов через Ормузский пролив.
Рубио назвал этот проект своеобразной защитной системой, которая должна не допустить атак на судоходство и минирование акватории.
В Вашингтоне также подчеркивают, что контроль Ирана над проливом не должен стать инструментом давления на мировую торговлю.
Переговоры и риск новой эскалации
Американская сторона рассматривает дипломатический путь решения вопроса иранской ядерной программы. В то же время в США не исключают силового сценария в случае провала переговоров.
Рубио отметил, что вопросы обогащенного урана и его дальнейшего использования остаются ключевыми в диалоге с Тегераном.
Президент США Дональд Трамп ранее допустил возможность возобновления ударов, если Иран нарушит перемирие или переговоры зайдут в тупик.
Тобто контроль Ірану над протокою "great Americans" навіть не заперечують.