США ожидают ответа Ирана по урегулированию конфликта, - Рубио
В Вашингтоне ожидают, что Иран уже в эту пятницу передаст ответ на американские предложения по урегулированию вооруженного конфликта.
Об этом заявил журналистам в Риме госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы, пожалуй, узнаем что-то сегодня", — приводит CNN слова Рубио.
"Что касается ситуации на последний час — ответа мы еще не получили. Иранская политическая система сильно фрагментирована, разрознена, и это может стать препятствием", — продолжил он.
США рассчитывают на серьезные переговоры
По его словам, США надеются, что ответ Ирана даст старт серьезным переговорам. В то же время Рубио, комментируя сообщения о возможном создании Ираном агентства для контроля над судоходством через Ормузский пролив, назвал такое развитие событий очень проблематичным и неприемлемым.
В четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сказал, что Тегеран пока не дал ответа Вашингтону на предложение об урегулировании конфликта.
В среду портал Axios со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что переговорщики из США считают, что якобы приближаются к согласованию с Ираном краткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. Штаты развернули систему защиты морского судоходства.
- Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.
- Госсекретарь США Рубио заявил, что военная операция США против Ирана завершена.
нема варенняблокада незаконна, а значить будь яка країна може втрутитись й забезпечити прохід суден без офіційного вступу у війну.
Схоже саме на це розрахунок Тако, який просто обожнює отримувати зиск за рахунок інших, нічого не роблячи.
Так ти переміг, чи ти стоїш під дверима і очікуєш? І оце МАГА?