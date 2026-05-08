Новости Операция США против Ирана
США ожидают ответа Ирана по урегулированию конфликта, - Рубио

В Вашингтоне ожидают, что Иран уже в эту пятницу передаст ответ на американские предложения по урегулированию вооруженного конфликта.

Об этом заявил журналистам в Риме госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы, пожалуй, узнаем что-то сегодня", — приводит CNN слова Рубио.

"Что касается ситуации на последний час — ответа мы еще не получили. Иранская политическая система сильно фрагментирована, разрознена, и это может стать препятствием", — продолжил он.

США рассчитывают на серьезные переговоры

По его словам, США надеются, что ответ Ирана даст старт серьезным переговорам. В то же время Рубио, комментируя сообщения о возможном создании Ираном агентства для контроля над судоходством через Ормузский пролив, назвал такое развитие событий очень проблематичным и неприемлемым.

В четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сказал, что Тегеран пока не дал ответа Вашингтону на предложение об урегулировании конфликта.

В среду портал Axios со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что переговорщики из США считают, что якобы приближаются к согласованию с Ираном краткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. Штаты развернули систему защиты морского судоходства.
  • Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.
  • Госсекретарь США Рубио заявил, что военная операция США против Ирана завершена.

Ірану спішити нікуди, а от Трампону треба прискоритись, скоро вибори
08.05.2026 17:47 Ответить
Іранці дадуть відповідь ніт, і що тоді?
08.05.2026 17:42 Ответить
Як? Перси не погоджуються на трампівський чудесний пізділ?
08.05.2026 17:45 Ответить
"Ми не бачомо прогресу у перемовинах, тому звертаємо лассо", - Трупiо.
08.05.2026 17:44 Ответить
Як? Перси не погоджуються на трампівський чудесний пізділ?
Ірану спішити нікуди, а от Трампону треба прискоритись, скоро вибори
Марко Рубіо, ти як челобитну аятоллам подаєш?
08.05.2026 17:49 Ответить
Міжнародне морське право писали колись брити, тому там визначено, що блокаду можна робить тільки за наявності флота. Нема флота - нема варення блокада незаконна, а значить будь яка країна може втрутитись й забезпечити прохід суден без офіційного вступу у війну.
Схоже саме на це розрахунок Тако, який просто обожнює отримувати зиск за рахунок інших, нічого не роблячи.
08.05.2026 17:59 Ответить
Тако скоріше імпічменту дочекається,ніж відповідь від Ірану
08.05.2026 18:00 Ответить
Ждуни куколди
08.05.2026 18:04 Ответить
😴
08.05.2026 18:10 Ответить
Чуєш,Марко,намалюй на лобі півмісяц.,як колись хреста малював,і повзи до полотенцеголових просити перемир'я,поки твій оранжевий бос буде прати обісрані труси.
08.05.2026 18:13 Ответить
Побєдун очікує! Це що за сюр?
Так ти переміг, чи ти стоїш під дверима і очікуєш? І оце МАГА?
08.05.2026 18:14 Ответить
Так держать мистер Трамп,агентура путина на цн явно стала больше нервничать, нефтяной экспорт аятолл встал колом,американцы спокойно должны дождаться момента,когда экономика победит религиозный фанатизм и по реке поплывут трупы аятол и ксировцев.
08.05.2026 18:53 Ответить
 
 