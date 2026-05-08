США ожидают ответа Ирана по урегулированию конфликта, - Рубио

В Вашингтоне ожидают, что Иран уже в эту пятницу передаст ответ на американские предложения по урегулированию вооруженного конфликта.

Об этом заявил журналистам в Риме госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Мы, пожалуй, узнаем что-то сегодня", — приводит CNN слова Рубио.

"Что касается ситуации на последний час — ответа мы еще не получили. Иранская политическая система сильно фрагментирована, разрознена, и это может стать препятствием", — продолжил он.

США рассчитывают на серьезные переговоры

По его словам, США надеются, что ответ Ирана даст старт серьезным переговорам. В то же время Рубио, комментируя сообщения о возможном создании Ираном агентства для контроля над судоходством через Ормузский пролив, назвал такое развитие событий очень проблематичным и неприемлемым.

В четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сказал, что Тегеран пока не дал ответа Вашингтону на предложение об урегулировании конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил Ирану более масштабными бомбардировками, если тот не согласится на сделку

В среду портал Axios со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что переговорщики из США считают, что якобы приближаются к согласованию с Ираном краткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

Читайте: США и Иран приближаются к согласованию меморандума о завершении войны, — Axios

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. Штаты развернули систему защиты морского судоходства.

Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.

Госсекретарь США Рубио заявил, что военная операция США против Ирана завершена.

Читайте: Трамп приостановил миссию "Свобода" в Ормузском проливе на фоне переговоров с Ираном