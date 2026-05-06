Трамп пригрозил Ирану более масштабными бомбардировками, если тот не согласится на сделку

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что в случае отказа от соглашения начнутся бомбардировки, которые будут более интенсивными, чем раньше.

Об этом он сообщил в TruthSocial.

"Если Иран согласится выполнить уже достигнутые договоренности - что, возможно, является большим предположением - тогда уже легендарная операция "Эпическая ярость" завершится, а эффективная блокада позволит открыть Ормузский пролив для всех, включая Иран.

Если же они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут значительно мощнее и интенсивнее, чем раньше", - отметил лидер США.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. Штаты развернули систему защиты морского судоходства.

Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.

Госсекретарь США Рубио заявил, что военная операция США против Ирана завершена.

