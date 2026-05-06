Трамп пригрозил Ирану более масштабными бомбардировками, если тот не согласится на сделку

Трамп вновь предупредил Иран и пригрозил бомбардировками

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что в случае отказа от соглашения начнутся бомбардировки, которые будут более интенсивными, чем раньше.

Об этом он сообщил в TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Если Иран согласится выполнить уже достигнутые договоренности - что, возможно, является большим предположением - тогда уже легендарная операция "Эпическая ярость" завершится, а эффективная блокада позволит открыть Ормузский пролив для всех, включая Иран.

Если же они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут значительно мощнее и интенсивнее, чем раньше", - отметил лидер США.

Читайте: США и Иран приближаются к согласованию меморандума о завершении войны, - Axios

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. Штаты развернули систему защиты морского судоходства.
  • Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.
  • Госсекретарь США Рубио заявил, что военная операция США против Ирана завершена.

Читайте: Трамп приостановил миссию «Свобода» в Ормузском проливе на фоне переговоров с Ираном

Иран США Трамп Дональд
Топ комментарии
06.05.2026 15:57 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-vtornik-5-maya-2026---igor-aizenberg/187838#gsc.tab=0 Ігор Аайзенберг, професор Манхеттенського університету:
Никогда еще в американской истории не было президента и администрации, которая бы меняла свои решения в области безопасности и внешней политики на противоположные в течение нескольких часов. Никогда не бывало такого, чтобы в субботу днем президент объявил, что по просьбе многих стран в понедельник США начтут в понедельник операцию «Проект Свобода» по обеспечению гражданского судоходства в Ормузском проливе, во вторник утром на пресс-конференции глава Пентагона рассказывал о том, как успешно проходит эта операция, во вторник днем государственный секретарь говорил о том, что военные действия закончены и теперь США осуществляют важную гуманитарную миссию, проводя эту важную операцию, а уже во вторник вечером президент, спустя трое суток после объявления о начале этой операции по просьбе разных стран, заявил, что по просьбе «Пакистана и других стран» эта операция приостанавливается.
Это называется хаос в действии. Хаос, как он есть. Если авторам учебников по истории или политологии нужно найти примеры того, что такое полный хаос в политике, то именно это и является новейшим и лучшим примером.
Хаос всегда приходит тогда, когда нет никакой стратегии. Когда решения принимаются импульсивно, под воздействием сиюминутных эмоций, без оценки ситуации, без оценки последствий тех или иных вариантов действий. Когда решения, принимаемые сегодня диаметрально противоположны принятым позавчера. А решения, которые будут принты завтра, будучи «перпендикулярными», решениям, принятым сегодня, в свою очередь диаметрально противоположны решениям, принятым вчера. И так по кругу. По кругу непредсказуемости и отсутствия какой-либо стратегии.
06.05.2026 16:00 Ответить
Так що, він ще цю війну - не закінчив?

Але, власне - чому я запитую? Він цю війну закінчив вчора ввечері; а сьогодні в обід - продовжує... Як завжди. Традиційно.
06.05.2026 15:58 Ответить
Легендарный пи@н снова эпично сыпет угрозами. А вдруг...
06.05.2026 15:56 Ответить
Картина Айвазовського «Хаос» Трампа над Ормузською протокою.
06.05.2026 16:22 Ответить
Трамп наш слоняра 🐘🐘🐘
06.05.2026 15:57 Ответить
Ага 😂
06.05.2026 16:56 Ответить
06.05.2026 15:57 Ответить
06.05.2026 15:58 Ответить
А де написано, що одну війну не можна закінчувати кілька разів? Так отож!
06.05.2026 16:57 Ответить
Опа, а я шо казав? Нефтяні фтючерси пішли до гори. З ранку скуповували до вже ж мир жуйка, а ввечорі продають, емісари Тромбо з наааром бо буде ж бамбить.
06.05.2026 15:58 Ответить
06.05.2026 16:00 Ответить
Аятоли! - не здумайте зі мною шутки шуткувати - як дам боляче!
06.05.2026 16:03 Ответить
Повний деградант!!!
06.05.2026 16:06 Ответить
а шо, конгрес таки вже дозволив?...
06.05.2026 16:06 Ответить
Довгоочікувані бомбардування-2. Іранці знову побіжать святкувати на вулицях.
06.05.2026 16:22 Ответить
Це під час державного візиту короля Чарльза III та королеви Камілли.
06.05.2026 16:28 Ответить
А який сенс?
06.05.2026 16:48 Ответить
Пояснюю. На офіційному заході дружину по дупі не гладять.
06.05.2026 16:50 Ответить
Ну не королеву ж за сідницю мацнув, і на том спасіба
06.05.2026 16:58 Ответить
Та я не про офіціоз. Я про сенс цих рухів для дєдушки.
06.05.2026 17:03 Ответить
Це етикет бидляка. Який в політиці, такий і по життю.
06.05.2026 17:24 Ответить
Америка буде виригувати це ще років 100 - рудий полудурок зробив так, що слово америки це пустий звук, обіцянки це чушня яку можна дати і не виконувати. Америка перестала бути країною №1
06.05.2026 16:49 Ответить
От цього разу вони точно злякалися
06.05.2026 16:52 Ответить
🤡🤡🤡
06.05.2026 17:01 Ответить
Іран до війни готовий. США, як виявилось, ні!
06.05.2026 17:29 Ответить
Вже й сміятися не хочеться з цього рудого блазня...
06.05.2026 17:38 Ответить
Я так понимаю, что для этого необходимо разрешение конгресса? А посему - это очередной ****#ж и руки у Ирана относительно развязаны.
06.05.2026 18:20 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform Разумкова від 06/05.26р.:
Останні події навколо Ірану чітко висвітили дуже цікаву річ, при усій своїй театралізованій мегаломанії і нацисизмі Трамп виявився розумнішим ніж його колега з Росії Путін. Зіткнувшись з опором і впертістю противника, на відміну від Путіна, він не став влазити в криваву м'ясорубку і зробивши класичний пірует оголосив про "велику перемогу", залишивши Путіну таку невдячну справу як війна з "рассвирипевшими хохлами", які вже можуть вражати 70% (!) популяції росіян.
************
Але я тут хочу заперечити Разумкову. Бо, яким би Трамп не був нарцистичним (диктатором по натурі, менталітетом) - в нього за його діями є ще контроль Конгресу. А в ***** - госдура, і цим все сказано...
06.05.2026 19:20 Ответить
Чим блд? Армія США вже наполовину гола і боса - Звіт про застосування США зброї 2-ї категорії логістичного забезпечення (середньострокове виробництво) у війні проти Ірану станом на ‎15.‎04.‎2026 склало - з приблизно 3100 ракет «Томагавк» було використано понад 850; з 2330 ракет «Патріот» було використано 1236; і з 2058 ракет JASSM було використано 1143 в різних операціях. Фактично понад половина довоєнних запасів вичерпана, а їх поповнення потребує від одного до чотирьох років. Ще один удар по Ірану і від Китаю в разі чого США доведеться відбиватись трампівськими какахами.
07.05.2026 00:39 Ответить
 
 