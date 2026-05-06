Трамп пригрозив Ірану більшими бомбардуваннями, якщо він не погодиться на угоду

Трамп знову попередив Іран та пригрозив бомбардуваннями

Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що якщо той відмовиться від угоди розпочнуться бомбардування, які будуть сильнішими, ніж раніше.

Про це він повідомив у TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Якщо Іран погодиться виконати вже досягнуті домовленості - що, можливо, є великим припущенням - тоді вже легендарна операція "Епічна лють" завершиться, а ефективна блокада дозволить відкрити Ормузьку протоку для всіх, включно з Іраном.

Якщо ж вони не погодяться, почнуться бомбардування, і, на жаль, вони будуть значно потужнішими та інтенсивнішими, ніж раніше", - зазначив лідер США.

Читайте: CША та Іран наближаються до узгодження меморандуму про завершення війни, - Axios

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.
  • Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.
  • Держсекретар США Рубіо заявив, що військову операцію США проти Ірану завершено.

Читайте: Трамп призупинив місію "Свобода" в Ормузькій протоці на тлі переговорів з Іраном

06.05.2026 15:57 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-vtornik-5-maya-2026---igor-aizenberg/187838#gsc.tab=0 Ігор Аайзенберг, професор Манхеттенського університету:
Никогда еще в американской истории не было президента и администрации, которая бы меняла свои решения в области безопасности и внешней политики на противоположные в течение нескольких часов. Никогда не бывало такого, чтобы в субботу днем президент объявил, что по просьбе многих стран в понедельник США начтут в понедельник операцию «Проект Свобода» по обеспечению гражданского судоходства в Ормузском проливе, во вторник утром на пресс-конференции глава Пентагона рассказывал о том, как успешно проходит эта операция, во вторник днем государственный секретарь говорил о том, что военные действия закончены и теперь США осуществляют важную гуманитарную миссию, проводя эту важную операцию, а уже во вторник вечером президент, спустя трое суток после объявления о начале этой операции по просьбе разных стран, заявил, что по просьбе «Пакистана и других стран» эта операция приостанавливается.
Это называется хаос в действии. Хаос, как он есть. Если авторам учебников по истории или политологии нужно найти примеры того, что такое полный хаос в политике, то именно это и является новейшим и лучшим примером.
Хаос всегда приходит тогда, когда нет никакой стратегии. Когда решения принимаются импульсивно, под воздействием сиюминутных эмоций, без оценки ситуации, без оценки последствий тех или иных вариантов действий. Когда решения, принимаемые сегодня диаметрально противоположны принятым позавчера. А решения, которые будут принты завтра, будучи «перпендикулярными», решениям, принятым сегодня, в свою очередь диаметрально противоположны решениям, принятым вчера. И так по кругу. По кругу непредсказуемости и отсутствия какой-либо стратегии.
06.05.2026 16:00 Відповісти
Так що, він ще цю війну - не закінчив?

Але, власне - чому я запитую? Він цю війну закінчив вчора ввечері; а сьогодні в обід - продовжує... Як завжди. Традиційно.
06.05.2026 15:58 Відповісти
Легендарный пи@н снова эпично сыпет угрозами. А вдруг...
06.05.2026 15:56 Відповісти
Картина Айвазовського «Хаос» Трампа над Ормузською протокою.
06.05.2026 16:22 Відповісти
Трамп наш слоняра 🐘🐘🐘
06.05.2026 15:57 Відповісти
Ага 😂
06.05.2026 16:56 Відповісти
06.05.2026 15:57 Відповісти
06.05.2026 15:58 Відповісти
А де написано, що одну війну не можна закінчувати кілька разів? Так отож!
06.05.2026 16:57 Відповісти
Опа, а я шо казав? Нефтяні фтючерси пішли до гори. З ранку скуповували до вже ж мир жуйка, а ввечорі продають, емісари Тромбо з наааром бо буде ж бамбить.
06.05.2026 15:58 Відповісти
06.05.2026 16:00 Відповісти
Аятоли! - не здумайте зі мною шутки шуткувати - як дам боляче!
06.05.2026 16:03 Відповісти
Повний деградант!!!
06.05.2026 16:06 Відповісти
а шо, конгрес таки вже дозволив?...
06.05.2026 16:06 Відповісти
Довгоочікувані бомбардування-2. Іранці знову побіжать святкувати на вулицях.
06.05.2026 16:22 Відповісти
Це під час державного візиту короля Чарльза III та королеви Камілли.
06.05.2026 16:28 Відповісти
А який сенс?
06.05.2026 16:48 Відповісти
Пояснюю. На офіційному заході дружину по дупі не гладять.
06.05.2026 16:50 Відповісти
Ну не королеву ж за сідницю мацнув, і на том спасіба
06.05.2026 16:58 Відповісти
Та я не про офіціоз. Я про сенс цих рухів для дєдушки.
06.05.2026 17:03 Відповісти
Це етикет бидляка. Який в політиці, такий і по життю.
06.05.2026 17:24 Відповісти
Америка буде виригувати це ще років 100 - рудий полудурок зробив так, що слово америки це пустий звук, обіцянки це чушня яку можна дати і не виконувати. Америка перестала бути країною №1
06.05.2026 16:49 Відповісти
От цього разу вони точно злякалися
06.05.2026 16:52 Відповісти
🤡🤡🤡
06.05.2026 17:01 Відповісти
Іран до війни готовий. США, як виявилось, ні!
06.05.2026 17:29 Відповісти
Вже й сміятися не хочеться з цього рудого блазня...
06.05.2026 17:38 Відповісти
Я так понимаю, что для этого необходимо разрешение конгресса? А посему - это очередной ****#ж и руки у Ирана относительно развязаны.
06.05.2026 18:20 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform Разумкова від 06/05.26р.:
Останні події навколо Ірану чітко висвітили дуже цікаву річ, при усій своїй театралізованій мегаломанії і нацисизмі Трамп виявився розумнішим ніж його колега з Росії Путін. Зіткнувшись з опором і впертістю противника, на відміну від Путіна, він не став влазити в криваву м'ясорубку і зробивши класичний пірует оголосив про "велику перемогу", залишивши Путіну таку невдячну справу як війна з "рассвирипевшими хохлами", які вже можуть вражати 70% (!) популяції росіян.
Але я тут хочу заперечити Разумкову. Бо, яким би Трамп не був нарцистичним (диктатором по натурі, менталітетом) - в нього за його діями є ще контроль Конгресу. А в ***** - госдура, і цим все сказано...
06.05.2026 19:20 Відповісти
Чим блд? Армія США вже наполовину гола і боса - Звіт про застосування США зброї 2-ї категорії логістичного забезпечення (середньострокове виробництво) у війні проти Ірану станом на ‎15.‎04.‎2026 склало - з приблизно 3100 ракет «Томагавк» було використано понад 850; з 2330 ракет «Патріот» було використано 1236; і з 2058 ракет JASSM було використано 1143 в різних операціях. Фактично понад половина довоєнних запасів вичерпана, а їх поповнення потребує від одного до чотирьох років. Ще один удар по Ірану і від Китаю в разі чого США доведеться відбиватись трампівськими какахами.
07.05.2026 00:39 Відповісти
 
 