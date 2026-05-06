Трамп пригрозив Ірану більшими бомбардуваннями, якщо він не погодиться на угоду
Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що якщо той відмовиться від угоди розпочнуться бомбардування, які будуть сильнішими, ніж раніше.
Про це він повідомив у TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Якщо Іран погодиться виконати вже досягнуті домовленості - що, можливо, є великим припущенням - тоді вже легендарна операція "Епічна лють" завершиться, а ефективна блокада дозволить відкрити Ормузьку протоку для всіх, включно з Іраном.
Якщо ж вони не погодяться, почнуться бомбардування, і, на жаль, вони будуть значно потужнішими та інтенсивнішими, ніж раніше", - зазначив лідер США.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.
- Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.
- Держсекретар США Рубіо заявив, що військову операцію США проти Ірану завершено.
Трампа над Ормузською протокою.
Але, власне - чому я запитую? Він цю війну закінчив вчора ввечері; а сьогодні в обід - продовжує... Як завжди. Традиційно.
Никогда еще в американской истории не было президента и администрации, которая бы меняла свои решения в области безопасности и внешней политики на противоположные в течение нескольких часов. Никогда не бывало такого, чтобы в субботу днем президент объявил, что по просьбе многих стран в понедельник США начтут в понедельник операцию «Проект Свобода» по обеспечению гражданского судоходства в Ормузском проливе, во вторник утром на пресс-конференции глава Пентагона рассказывал о том, как успешно проходит эта операция, во вторник днем государственный секретарь говорил о том, что военные действия закончены и теперь США осуществляют важную гуманитарную миссию, проводя эту важную операцию, а уже во вторник вечером президент, спустя трое суток после объявления о начале этой операции по просьбе разных стран, заявил, что по просьбе «Пакистана и других стран» эта операция приостанавливается.
Это называется хаос в действии. Хаос, как он есть. Если авторам учебников по истории или политологии нужно найти примеры того, что такое полный хаос в политике, то именно это и является новейшим и лучшим примером.
Хаос всегда приходит тогда, когда нет никакой стратегии. Когда решения принимаются импульсивно, под воздействием сиюминутных эмоций, без оценки ситуации, без оценки последствий тех или иных вариантов действий. Когда решения, принимаемые сегодня диаметрально противоположны принятым позавчера. А решения, которые будут принты завтра, будучи «перпендикулярными», решениям, принятым сегодня, в свою очередь диаметрально противоположны решениям, принятым вчера. И так по кругу. По кругу непредсказуемости и отсутствия какой-либо стратегии.
Останні події навколо Ірану чітко висвітили дуже цікаву річ, при усій своїй театралізованій мегаломанії і нацисизмі Трамп виявився розумнішим ніж його колега з Росії Путін. Зіткнувшись з опором і впертістю противника, на відміну від Путіна, він не став влазити в криваву м'ясорубку і зробивши класичний пірует оголосив про "велику перемогу", залишивши Путіну таку невдячну справу як війна з "рассвирипевшими хохлами", які вже можуть вражати 70% (!) популяції росіян.
Але я тут хочу заперечити Разумкову. Бо, яким би Трамп не був нарцистичним (диктатором по натурі, менталітетом) - в нього за його діями є ще контроль Конгресу. А в ***** - госдура, і цим все сказано...