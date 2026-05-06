Трамп пригрозив Ірану більшими бомбардуваннями, якщо він не погодиться на угоду

Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що якщо той відмовиться від угоди розпочнуться бомбардування, які будуть сильнішими, ніж раніше.

"Якщо Іран погодиться виконати вже досягнуті домовленості - що, можливо, є великим припущенням - тоді вже легендарна операція "Епічна лють" завершиться, а ефективна блокада дозволить відкрити Ормузьку протоку для всіх, включно з Іраном.

Якщо ж вони не погодяться, почнуться бомбардування, і, на жаль, вони будуть значно потужнішими та інтенсивнішими, ніж раніше", - зазначив лідер США.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.

Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.

Держсекретар США Рубіо заявив, що військову операцію США проти Ірану завершено.

