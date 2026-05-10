США та Катар обговорили можливе припинення війни в Ірані, - Axios
У Маямі пройшли переговори за участю держсекретаря США Марко Рубіо, спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа та прем’єр-міністра Катару Мохаммеда бін Абдулрахмана Аль-Тані. Сторони обговорили можливі шляхи припинення війни в Ірані, а також перспективи подальшого переговорного процесу між учасниками конфлікту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на поінформовані джерела.
Деталі
За даними видання, США та Іран готують короткий меморандум щодо припинення війни, який має стати базою для наступних, більш предметних переговорів. Важливу роль у дипломатичному процесі виконує Катар, який виступає одним із головних посередників між сторонами.
"Хоча Пакистан є офіційним посередником між США та Іраном від початку війни, Катар діє переважно за лаштунками. За словами американських чиновників, Білий дім вважає катарців особливо ефективними в переговорах з Іраном", - йдеться в повідомленні.
За інформацією одного зі співрозмовників, основною темою зустрічі стало обговорення можливих механізмів для досягнення меморандуму про взаєморозуміння щодо завершення війни.
"Посередники закликають обидві сторони до деескалації та зосередження на досягненні домовленості", - зазначило джерело.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.
- Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.
- Держсекретар США Рубіо заявив, що військову операцію США проти Ірану завершено.
