ЗМІ: Іран передав США відповідь на мирні пропозиції
Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише іранське державне агентство IRNA з посиланням на анонімне джерело.
За даними видання, Іран передав свою позицію через Пакистан. Деталі відповіді офіційно не розкриваються.
Перемовини зосереджені на припиненні бойових дій
Анонімний співрозмовник зазначив, що нинішній етап контактів між сторонами стосується насамперед можливого припинення бойових дій у регіоні. Конкретні умови та пропозиції не уточнюються.
Також повідомляється, що США та Іран можуть найближчим часом відновити переговори.
"Поточна фаза перемовин зосереджена виключно на припиненні бойових дій у регіоні", - пише видання.
За даними західних ЗМІ, нова зустріч може відбутися в Ісламабаді.
Обговорення ядерних питань і можливі домовленості
У США заявляють, що сторони наблизилися до погодження базового документа, який визначатиме рамки подальших переговорів щодо ядерної програми Ірану.
Йдеться про короткий меморандум, який має стати основою для більш детальних домовленостей у майбутньому.
Офіційного підтвердження всіх деталей від сторін поки немає.
- Раніше ми повідомляли, що у Маямі пройшли переговори за участю держсекретаря США Марко Рубіо, спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа та прем’єр-міністра Катару Мохаммеда бін Абдулрахмана Аль-Тані. Сторони обговорили можливі шляхи припинення війни в Ірані, а також перспективи подальшого переговорного процесу між учасниками конфлікту.
Я сильно смеялся, когда они закрыли пролив и гопничали деньги за проходы танкеров. Теперь думают как бы наладить жд сообщения с китаем, куда они продают 90% своей нефти.
07.05.2026
Саудівська Аравія призупинила право американських військових використовувати саудівську базу ВПС (база принца Султана ( PSAB , араб . قاعدة الأمير سلطان الجوية , IATA : AKH [ 3 ] , ICAO : **** ) в Ель-Хардж і заборонила прольоти військових літаків США через територію країни.
