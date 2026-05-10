УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13545 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
4 247 10

ЗМІ: Іран передав США відповідь на мирні пропозиції

Іран заявив, що може вийти з режиму припинення вогню

Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише іранське державне агентство IRNA з посиланням на анонімне джерело.

За даними видання, Іран передав свою позицію через Пакистан. Деталі відповіді офіційно не розкриваються.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перемовини зосереджені на припиненні бойових дій

Анонімний співрозмовник зазначив, що нинішній етап контактів між сторонами стосується насамперед можливого припинення бойових дій у регіоні. Конкретні умови та пропозиції не уточнюються.

Також повідомляється, що США та Іран можуть найближчим часом відновити переговори.

"Поточна фаза перемовин зосереджена виключно на припиненні бойових дій у регіоні", - пише видання.

За даними західних ЗМІ, нова зустріч може відбутися в Ісламабаді.

Читайте також: РФ та Іран використовують Каспійське море як прихований логістичний маршрут для торгівлі й військових поставок, - NYT

Обговорення ядерних питань і можливі домовленості

У США заявляють, що сторони наблизилися до погодження базового документа, який визначатиме рамки подальших переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Йдеться про короткий меморандум, який має стати основою для більш детальних домовленостей у майбутньому.

Офіційного підтвердження всіх деталей від сторін поки немає.

  • Раніше ми повідомляли, що у Маямі пройшли переговори за участю держсекретаря США Марко Рубіо, спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа та прем’єр-міністра Катару Мохаммеда бін Абдулрахмана Аль-Тані. Сторони обговорили можливі шляхи припинення війни в Ірані, а також перспективи подальшого переговорного процесу між учасниками конфлікту.

Читайте також: РФ могла передати Ірану тисячі дронів для атак на війська США, - ЗМІ

Автор: 

Іран (3381) перемовини (3762) США (26504)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Да, потому что этот тупорылый извращенец, дабы прикрыть свою дупу весь мир поставил раком по требованию х-ла.
показати весь коментар
10.05.2026 21:49 Відповісти
+2
Трамп уже пливе приймати капітуляцію аятол.

показати весь коментар
10.05.2026 20:07 Відповісти
+2
Який зміст відповіді?
США, #уй - вам!
😂
показати весь коментар
10.05.2026 20:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Trampax об'єднав іранський народ.
показати весь коментар
10.05.2026 20:04 Відповісти
В каком месте? Убив 30 тыс. молодых протестующих людей? Казнив десятки, включительно девушек? А может лишив иран любой возможности экспорта нефти? Или может инфляцией в 70%?
Совсем кукухой поехал?
Единственные, которых сплотили сша это террористов из КСИР.
показати весь коментар
10.05.2026 20:51 Відповісти
Не полінуйся, підчитай собі щось про рівень цивілізації древніх персів. Генетика - це серйозна наука. ******** їхній стан - це для історії секунда. Переживуть і іслам.
показати весь коментар
11.05.2026 07:24 Відповісти
Трамп уже пливе приймати капітуляцію аятол.

показати весь коментар
10.05.2026 20:07 Відповісти
Який зміст відповіді?
США, #уй - вам!
😂
показати весь коментар
10.05.2026 20:39 Відповісти
Посмотрим, как полотенцеголовые будут продавать свою нефть.
Я сильно смеялся, когда они закрыли пролив и гопничали деньги за проходы танкеров. Теперь думают как бы наладить жд сообщения с китаем, куда они продают 90% своей нефти.
Понты как у срусских.
Больше всего удивляет уровень поддержки среди украинцев этим исламонутым. Лишь бы досадить трампу?
показати весь коментар
10.05.2026 21:03 Відповісти
Да, потому что этот тупорылый извращенец, дабы прикрыть свою дупу весь мир поставил раком по требованию х-ла.
показати весь коментар
10.05.2026 21:49 Відповісти
"пасмотрим...", "просто нада подождать..."
показати весь коментар
10.05.2026 21:50 Відповісти
А хто їм завадить? Ізраїль? Трамп обісрався і США, щоб втримати позиції в регіоні, зіллють нетаньяхів. США багата країна, бо американці вміють рахувати. Між дружбою з проблемними приживалами, які безпоровортно і нахаляву видоїли з США більше 300 млрд, чи нафтовими магнатами Уолт-стріт проголосує за шейхів, а дружба з персами відкриє для США ширші можливості і шикарні бариші. Перший дзвіночок, що пора для вибору настала -

07.‎05.‎2026

Саудівська Аравія призупинила право американських військових використовувати саудівську базу ВПС (база принца Султана ( PSAB , араб . قاعدة الأمير سلطان الجوية , IATA : AKH [ 3 ] , ICAO : **** ) в Ель-Хардж і заборонила прольоти військових літаків США через територію країни.‎
показати весь коментар
10.05.2026 22:50 Відповісти
Там намного больше чем 300 млрд. Вы кидаете в кучу современные доллары и те из 40х,50х, которые стоили чуть ли не грам золота каждый, не считаете потенциальный пост капитала и так же расходы на соседей Израиля что бы вели себя хорошо. Также войны, вторая война с Ираком, как минимум, эти 2 с Ираном. Счета там на 10+ триллионов должны быть, по миллиону с каждого ой-вейя.
Пол Бразилии можно было купить вместе с местными обезьянами
показати весь коментар
10.05.2026 23:12 Відповісти
 
 