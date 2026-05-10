ЗМІ: Іран передав США відповідь на мирні пропозиції

Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише іранське державне агентство IRNA з посиланням на анонімне джерело.

За даними видання, Іран передав свою позицію через Пакистан. Деталі відповіді офіційно не розкриваються.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перемовини зосереджені на припиненні бойових дій

Анонімний співрозмовник зазначив, що нинішній етап контактів між сторонами стосується насамперед можливого припинення бойових дій у регіоні. Конкретні умови та пропозиції не уточнюються.

Також повідомляється, що США та Іран можуть найближчим часом відновити переговори.

"Поточна фаза перемовин зосереджена виключно на припиненні бойових дій у регіоні", - пише видання.

За даними західних ЗМІ, нова зустріч може відбутися в Ісламабаді.

Читайте також: РФ та Іран використовують Каспійське море як прихований логістичний маршрут для торгівлі й військових поставок, - NYT

Обговорення ядерних питань і можливі домовленості

У США заявляють, що сторони наблизилися до погодження базового документа, який визначатиме рамки подальших переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Йдеться про короткий меморандум, який має стати основою для більш детальних домовленостей у майбутньому.

Офіційного підтвердження всіх деталей від сторін поки немає.

Раніше ми повідомляли, що у Маямі пройшли переговори за участю держсекретаря США Марко Рубіо, спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа та прем’єр-міністра Катару Мохаммеда бін Абдулрахмана Аль-Тані. Сторони обговорили можливі шляхи припинення війни в Ірані, а також перспективи подальшого переговорного процесу між учасниками конфлікту.

Читайте також: РФ могла передати Ірану тисячі дронів для атак на війська США, - ЗМІ