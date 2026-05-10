РФ та Іран використовують Каспійське море як прихований логістичний маршрут для торгівлі й військових поставок, - NYT
Каспійське море перетворюється на стратегічно важливий "таємний маршрут" постачання товарів і компонентів для озброєнь, зокрема безпілотників, між Росією та Іраном.
Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо
Як зазначається, Росія та Іран активізували використання Каспійського моря як прихованого логістичного маршруту для взаємної торгівлі та постачання товарів і військових компонентів в умовах санкційного тиску Заходу, зокрема у сфері безпілотних систем.
На тлі цього Ізраїль завдав удару по іранському військово-морському командному центру в порту Бендер-Ензелі на Каспійському морі, заявивши про знищення кількох військових суден та назвавши атаку "однією з найзначніших" у межах бойових операцій проти Ірану.
Американські чиновники стверджують, що Росія постачає Ірану компоненти для безпілотників через Каспій, що дозволяє Тегерану відновлювати свій арсенал після значних втрат під час бойових дій.
"Для двох союзників, які втягнуті у війни та перебувають під більшими західними санкціями, ніж будь-яка інша країна, цей водний шлях став каналом як відкритої, так і прихованої торгівлі – поставок, які допомогли Ірану зберігати статус противника США попри переважаючу американську військову міць", – пише видання.
Обхід санкцій
Водночас експерти вказують на низьку прозорість перевезень у Каспійському морі, оскільки судна часто вимикають системи відстеження руху, а доступ міжнародних гравців до регіону обмежений п’ятьма прибережними державами.
За даними видання, на цьому тлі аналітики та посадовці США та ЄС розглядають Каспій як один із ключових каналів обходу санкцій та обміну технологіями між Москвою і Тегераном, зокрема у сфері безпілотників.
Що передувало?
- Відомо, що Росія розширює обмін розвідданими та військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану атакувати американські війська на Близькому Сході.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснює супутникову зйомку військових й енергетичних об'єктів США та країн Близького Сходу в інтересах Ірану.
- Також у МЗС Німеччини звинуватили Росію у допомозі Ірану визначати потенційні цілі для ударів.
Перерізати логістику!
Підводних човнів у орків на Каспії немає!
Може тільки нарко-контробандістів!?
журналюги з нют тільки взнали географію?
а журналюги з нют знають, хто найбільший постачальник чорної ікри у світі?