РФ та Іран використовують Каспійське море як прихований логістичний маршрут для торгівлі й військових поставок, - NYT

Каспійське море перетворюється на стратегічно важливий "таємний маршрут" постачання товарів і компонентів для озброєнь, зокрема безпілотників, між Росією та Іраном.

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, Росія та Іран активізували використання Каспійського моря як прихованого логістичного маршруту для взаємної торгівлі та постачання товарів і військових компонентів в умовах санкційного тиску Заходу, зокрема у сфері безпілотних систем.

На тлі цього Ізраїль завдав удару по іранському військово-морському командному центру в порту Бендер-Ензелі на Каспійському морі, заявивши про знищення кількох військових суден та назвавши атаку "однією з найзначніших" у межах бойових операцій проти Ірану.

Читайте: У США підтвердили, що Путін допомагає Ірану у війні

Американські чиновники стверджують, що Росія постачає Ірану компоненти для безпілотників через Каспій, що дозволяє Тегерану відновлювати свій арсенал після значних втрат під час бойових дій.

"Для двох союзників, які втягнуті у війни та перебувають під більшими західними санкціями, ніж будь-яка інша країна, цей водний шлях став каналом як відкритої, так і прихованої торгівлі – поставок, які допомогли Ірану зберігати статус противника США попри переважаючу американську військову міць", – пише видання.

Також читайте: Росія передала Ірану список ключових енергооб’єктів Ізраїлю

Обхід санкцій

Водночас експерти вказують на низьку прозорість перевезень у Каспійському морі, оскільки судна часто вимикають системи відстеження руху, а доступ міжнародних гравців до регіону обмежений п’ятьма прибережними державами.

За даними видання, на цьому тлі аналітики та посадовці США та ЄС розглядають Каспій як один із ключових каналів обходу санкцій та обміну технологіями між Москвою і Тегераном, зокрема у сфері безпілотників.

Читайте: США ігнорують докази допомоги РФ Ірану, - Зеленський

Що передувало?