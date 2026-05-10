Россия и Иран используют Каспийское море в качестве скрытого логистического маршрута для торговли и военных поставок, - NYT

Каспийское море превращается в стратегически важный "тайный маршрут" поставки товаров и компонентов для вооружений, в частности беспилотников, между Россией и Ираном.

Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно

Как отмечается, Россия и Иран активизировали использование Каспийского моря в качестве скрытого логистического маршрута для взаимной торговли и поставок товаров и военных компонентов в условиях санкционного давления Запада, в частности в сфере беспилотных систем.

На фоне этого Израиль нанес удар по иранскому военно-морскому командному центру в порту Бендер-Энзели на Каспийском море, заявив об уничтожении нескольких военных судов и назвав атаку "одной из самых значительных" в рамках боевых операций против Ирана.

Американские чиновники утверждают, что Россия поставляет Ирану компоненты для беспилотников через Каспий, что позволяет Тегерану восстанавливать свой арсенал после значительных потерь в ходе боевых действий.

"Для двух союзников, вовлеченных в войны и находящихся под более жесткими западными санкциями, чем любая другая страна, этот водный путь стал каналом как открытой, так и скрытой торговли - поставок, которые помогли Ирану сохранять статус противника США, несмотря на превосходящую американскую военную мощь", - пишет издание.

Обход санкций

В то же время эксперты указывают на низкую прозрачность перевозок в Каспийском море, поскольку суда часто отключают системы отслеживания движения, а доступ международных игроков в регион ограничен пятью прибрежными государствами.

По данным издания, на этом фоне аналитики и чиновники США и ЕС рассматривают Каспий как один из ключевых каналов обхода санкций и обмена технологиями между Москвой и Тегераном, в частности в сфере беспилотников.

Что предшествовало?

  • Известно, что Россия расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану атаковать американские войска на Ближнем Востоке.
  • Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.
  • Также в МИД Германии обвинили Россию в помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов.

Пентагон, вам вже час оперативно реагувати!
Перерізати логістику!
Підводних човнів у орків на Каспії немає!
Може тільки нарко-контробандістів!?
10.05.2026 11:23 Ответить
та, не може бути!!!!
журналюги з нют тільки взнали географію?
а журналюги з нют знають, хто найбільший постачальник чорної ікри у світі?
10.05.2026 11:27 Ответить
В Україні в ставках давно розводять осетра, на куй волзька муйня. До того азери багато виловлюють.
10.05.2026 11:49 Ответить
Та всюди в світі розводять. В Італії, Франції і дальше по списку...
10.05.2026 13:29 Ответить
як то кажуть - "відкрили америку" оці журики з New York Times. Мадяр, до речі, час від часу знаходить ці корита, пару вже втопив.
10.05.2026 12:10 Ответить
 
 