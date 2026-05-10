Россия и Иран используют Каспийское море в качестве скрытого логистического маршрута для торговли и военных поставок, - NYT
Каспийское море превращается в стратегически важный "тайный маршрут" поставки товаров и компонентов для вооружений, в частности беспилотников, между Россией и Ираном.
Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно
Как отмечается, Россия и Иран активизировали использование Каспийского моря в качестве скрытого логистического маршрута для взаимной торговли и поставок товаров и военных компонентов в условиях санкционного давления Запада, в частности в сфере беспилотных систем.
На фоне этого Израиль нанес удар по иранскому военно-морскому командному центру в порту Бендер-Энзели на Каспийском море, заявив об уничтожении нескольких военных судов и назвав атаку "одной из самых значительных" в рамках боевых операций против Ирана.
Американские чиновники утверждают, что Россия поставляет Ирану компоненты для беспилотников через Каспий, что позволяет Тегерану восстанавливать свой арсенал после значительных потерь в ходе боевых действий.
"Для двух союзников, вовлеченных в войны и находящихся под более жесткими западными санкциями, чем любая другая страна, этот водный путь стал каналом как открытой, так и скрытой торговли - поставок, которые помогли Ирану сохранять статус противника США, несмотря на превосходящую американскую военную мощь", - пишет издание.
Обход санкций
В то же время эксперты указывают на низкую прозрачность перевозок в Каспийском море, поскольку суда часто отключают системы отслеживания движения, а доступ международных игроков в регион ограничен пятью прибрежными государствами.
По данным издания, на этом фоне аналитики и чиновники США и ЕС рассматривают Каспий как один из ключевых каналов обхода санкций и обмена технологиями между Москвой и Тегераном, в частности в сфере беспилотников.
Что предшествовало?
- Известно, что Россия расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану атаковать американские войска на Ближнем Востоке.
- Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.
- Также в МИД Германии обвинили Россию в помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов.
