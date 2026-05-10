Новини Операція США проти Ірану
4 517 22

США не прийняли умови Тегерана щодо переговорів

трамп про війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп назвав відповідь Ірану на пропозицію Вашингтона "абсолютно неприйнятною".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у власній соціальній мережі Truth Social.

За словами американського лідера, деталі позиції Ірану він не уточнив. Водночас, за даними західних медіа, ключовим питанням у переговорах залишається ядерна програма.

Що пропонують США та Іран

США пропонують Ірану фактично заморозити ядерну програму на 20 років. Йдеться про відмову від створення ядерної зброї, демонтаж частини об’єктів та припинення збагачення урану.

У відповідь Тегеран висунув власні умови. Іран пропонує спочатку припинити бойові дії та провести 30-денні переговори щодо ядерного питання.

Крім того, іранська сторона заявила про готовність частково вивезти запаси високозбагаченого урану до третьої країни. Також Тегеран допускає поступове відкриття Ормузької протоки в обмін на пом’якшення обмежень.

  • Раніше повідомлялося, що Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання. Деталі документа офіційно не розкриваються.

Топ коментарі
+14
Знаєте, завжди дивувався, як легко давати поради сусідам, коли в них горить хата. От серйозно, згадую всі ці трамповські закиди в бік України - мовляв, зеленський ,,найкращий продавець'', бо постійно просить гроші, а мир підписати не хоче. Нам же як казали? ,,Ну, будьте гнучкішими, ну, віддайте ви ім ту землю, погодьтеся на умови путіна, головне ж - щоб мир настав і не стріляли!''. Прямо майстер-клас із ,,мистецтва домовлятися'' за рахунок чужих територій і інтересів. Але ж тут настає цікавий момент: на горизонті з'являється Іран зі своїми ,,хотєлками''. Вони теж виставляють умови - зніміть санкції, виведіть війська з Близького Сходу, виплатіть грошову компенсацію й не заважайте нам жити. І от мені тут цікаво: а де ж зараз цей геніальний миротворець? Чому Донні раптом забув свій власний рецепт успіху? Здавалося б, ну от же він, твій зірковий час і шанс - покажи всьому світу на власному прикладі, як треба ,,не бути впертим'' і вміти бути гнучким і поступливим. Просто вийди, підпиши все, що просить іхній черговий аятола, віддай ім своі американські інтереси в регіоні й скажи: ,,Все, хлопці, я зробив усе заради миру, щоб більше не стріляли і я молодець'...... Але чомусь, коли справа стосується інтересів США, вся ця ,,гнучкість'' і ,,поступливість'' кудись випаровується, і починаються розмови про національну гідність і жодних поступок терористам. Виходить кумедна математика: коли Україна не хоче капітулювати - це виходить ,,небажання миру'', а коли Трампуша не хоче приймати умови Ірану - це значить ,,захист величі Америки''. Мабуть, ,,погані умови'' існують тільки тоді, коли підпис під ними має стояти твій власний, а не сусіда. От би зеленський зараз підійшов і так по-дружньому поплескав його по плечу зі словами: ,,Донні, ну чого ти ламаєшся? Будь простішим, віддай їм усе, ти ж сам казав, що це так працює!''. Мабуть би тоді зеленський би багато ще чого нового почув і узнав про себе від нього....
11.05.2026 05:01 Відповісти
+11
Невдовзі Трамп третій раз переможе Іран і все буде добре.
10.05.2026 23:56 Відповісти
+9
Безусловная победа. И будет еще не раз).
10.05.2026 23:55 Відповісти
Іран поклав на Трампа великий і товстий.... шматок збагаченого урану.
11.05.2026 00:25 Відповісти
Там чемодан.
Чемодан поклав на трампа.
11.05.2026 21:59 Відповісти
CNN

Нетаньягу у неділю ввечері спілкувався з Трампом, за словами ізраїльського чиновника та ізраїльського джерела, знайомого з цією розмовою, коли Іран подав свою відповідь на останню пропозицію США щодо припинення вогню.

Трамп і Нетаньяху перебувають у постійному контакті, оскільки США намагаються просунути переговори про припинення вогню з Іраном.
У інтерв'ю для CBS '60 Minutes', яке має вийти в ефір у неділю, Нетаньяху сказав, що над Іраном «є ще робота, яку потрібно виконати».
11.05.2026 00:03 Відповісти
BBC
Тим часом продовжують надходити повідомлення про удари, які Іран завдає по кораблях та країнах регіону, що співпрацюють із США.

У неділю Британський центр морських торгових операцій (UKMTO), який відстежує міжнародні судноплавні маршрути, повідомив, що приблизно за 43 кілометри на північний схід від Дохи «невідомий снаряд поцілив» у суховантаж. На борту виникла невелика пожежа, проте постраждалих не було. Пізніше агентство Fars із посиланням на неназване джерело повідомило, що судно «йшло під американським прапором і належало США».

Крім того, у неділю Кувейт заявив, що в його повітряний простір увійшли безпілотники, і військові країни «вирішили проблему».

Через кілька годин ОАЕ повідомили, що їхні системи ППО перехопили два безпілотники, що прилетіли з боку Ірану.
11.05.2026 00:06 Відповісти
6 травня Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що якщо Іран не погодиться на угоду, «почнуться бомбардування - і, на жаль, вони будуть набагато масштабнішими та інтенсивнішими, ніж раніше».
11.05.2026 00:11 Відповісти
А звідки він ********** візьме? Це не кролик, а Трамп - не фокусник... І чарівного циліндра у нього немає... Недарма "головний військовий моряк" США, подав у відставку - не хоче, щоб "крайнім" назначили...
11.05.2026 05:30 Відповісти
Зніме війська і арсенали з Европи наприклад
11.05.2026 22:32 Відповісти
Аятоли з Трампом продовжують качати біржу і "трошки" на тому заробляти
11.05.2026 00:06 Відповісти
Аятоли на проїзді мимо заробляють.
11.05.2026 22:00 Відповісти
Для тих, хто не має бажання довго читати, відповідь Тегерана, в двох словах : "Fuck Youself", що в літературному перекладі означає: «Ідіть лісом», або «Їдьте на заправку». Коротше, $6 за галон. Думай-те.
11.05.2026 00:14 Відповісти
а що таке це ж чудова угода ?
11.05.2026 00:19 Відповісти
Чудова. Біржу який раз качає???
11.05.2026 22:01 Відповісти
Нема карт. Так склалось
11.05.2026 00:47 Відповісти
По теліку розказують що Іран має купу міні підводних лодок і гамерикани бояться що вони можуть підібратись до їхніх корит і потопити торпедами.
11.05.2026 01:10 Відповісти
11.05.2026 05:01 Відповісти
Правильно написано... Можна те саме сказать одною фразою : "В чужих руках х*й завжди товщий...".
11.05.2026 05:33 Відповісти
11.05.2026 06:01 Відповісти
Висновок:
Трамп не хоче миру.
11.05.2026 09:08 Відповісти
Аятоллы всё не успокоятся)
11.05.2026 10:33 Відповісти
А для чого вони тоді взагалі потрібні іранському народу?
І що би вони ще робили?
Сенс життя у іранського народу - знищення Ізраїлю - тому не аятоли керують народом, а народ вибирає аятол втілювати свої бажаня.
11.05.2026 11:01 Відповісти
 
 