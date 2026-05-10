США не прийняли умови Тегерана щодо переговорів
Президент США Дональд Трамп назвав відповідь Ірану на пропозицію Вашингтона "абсолютно неприйнятною".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у власній соціальній мережі Truth Social.
За словами американського лідера, деталі позиції Ірану він не уточнив. Водночас, за даними західних медіа, ключовим питанням у переговорах залишається ядерна програма.
Що пропонують США та Іран
США пропонують Ірану фактично заморозити ядерну програму на 20 років. Йдеться про відмову від створення ядерної зброї, демонтаж частини об’єктів та припинення збагачення урану.
У відповідь Тегеран висунув власні умови. Іран пропонує спочатку припинити бойові дії та провести 30-денні переговори щодо ядерного питання.
Крім того, іранська сторона заявила про готовність частково вивезти запаси високозбагаченого урану до третьої країни. Також Тегеран допускає поступове відкриття Ормузької протоки в обмін на пом’якшення обмежень.
- Раніше повідомлялося, що Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання. Деталі документа офіційно не розкриваються.
Чемодан поклав на трампа.
Нетаньягу у неділю ввечері спілкувався з Трампом, за словами ізраїльського чиновника та ізраїльського джерела, знайомого з цією розмовою, коли Іран подав свою відповідь на останню пропозицію США щодо припинення вогню.
Трамп і Нетаньяху перебувають у постійному контакті, оскільки США намагаються просунути переговори про припинення вогню з Іраном.
У інтерв'ю для CBS '60 Minutes', яке має вийти в ефір у неділю, Нетаньяху сказав, що над Іраном «є ще робота, яку потрібно виконати».
Тим часом продовжують надходити повідомлення про удари, які Іран завдає по кораблях та країнах регіону, що співпрацюють із США.
У неділю Британський центр морських торгових операцій (UKMTO), який відстежує міжнародні судноплавні маршрути, повідомив, що приблизно за 43 кілометри на північний схід від Дохи «невідомий снаряд поцілив» у суховантаж. На борту виникла невелика пожежа, проте постраждалих не було. Пізніше агентство Fars із посиланням на неназване джерело повідомило, що судно «йшло під американським прапором і належало США».
Крім того, у неділю Кувейт заявив, що в його повітряний простір увійшли безпілотники, і військові країни «вирішили проблему».
Через кілька годин ОАЕ повідомили, що їхні системи ППО перехопили два безпілотники, що прилетіли з боку Ірану.
Трамп не хоче миру.
І що би вони ще робили?
Сенс життя у іранського народу - знищення Ізраїлю - тому не аятоли керують народом, а народ вибирає аятол втілювати свої бажаня.