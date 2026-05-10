США не прийняли умови Тегерана щодо переговорів

Президент США Дональд Трамп назвав відповідь Ірану на пропозицію Вашингтона "абсолютно неприйнятною".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у власній соціальній мережі Truth Social.

За словами американського лідера, деталі позиції Ірану він не уточнив. Водночас, за даними західних медіа, ключовим питанням у переговорах залишається ядерна програма.

Що пропонують США та Іран

США пропонують Ірану фактично заморозити ядерну програму на 20 років. Йдеться про відмову від створення ядерної зброї, демонтаж частини об’єктів та припинення збагачення урану.

У відповідь Тегеран висунув власні умови. Іран пропонує спочатку припинити бойові дії та провести 30-денні переговори щодо ядерного питання.

Крім того, іранська сторона заявила про готовність частково вивезти запаси високозбагаченого урану до третьої країни. Також Тегеран допускає поступове відкриття Ормузької протоки в обмін на пом’якшення обмежень.

Раніше повідомлялося, що Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання. Деталі документа офіційно не розкриваються.

