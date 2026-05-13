Операцию США против Ирана могут назвать "Кувалда", - СМИ

В Пентагоне рассматривают возможность изменения названия военной операции США против Ирана

В Пентагоне рассматривают возможность изменения названия военной операции США против Ирана в случае срыва перемирия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале NBC News со ссылкой на источники.

Вероятным новым названием операции может стать "Sledgehammer", что переводится как "Кувалда".

Возможное изменение названия операции

По данным источников, в Вашингтоне не исключают, что режим прекращения огня между США и Ираном может сорваться. В таком случае боевые действия могут перейти в фазу новой эскалации.

Сейчас операция США носит название "Epic Fury". Ранее после ударов по иранским ядерным объектам использовалось название "Operation Midnight Hammer".

Изменение названия, по информации журналистов, может иметь не только символическое значение. Возможное изменение названия может иметь юридическое и политическое значение.

В частности, это касается полномочий администрации США по ведению боевых действий без отдельного согласования с Конгрессом.

Напряженность вокруг перемирия

На фоне нестабильной ситуации США продолжают укреплять свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Речь идет о переброске систем противовоздушной обороны и авиации.

В случае срыва договоренностей Иран заявляет о готовности активизировать свою ядерную программу, что вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Также в США рассматривают варианты возможных действий в стратегически важных районах, в частности в районе Ормузского пролива.

Иран США
+4
це ж було вже
13.05.2026 01:22 Ответить
+4
Витратить США на Іран весь свій запас ракет і бомб, тоді і залишиться лише "Кувалда".
13.05.2026 01:36 Ответить
+4
Правильніше "Куколда".
13.05.2026 05:48 Ответить
«Щиро запрошуємо до супермаркету MAGA у зв'язку зі збільшенням асортименту гівна:
■ "Operation Midnight Hammer"
■ "Epic Fury"
■ "Sledgehammer"
Це поки що не так багато як нам хочеться, але ми працюємо над розширенням лінійки цього продукту».
13.05.2026 02:12 Ответить
Ще буде "Pneumatichammer". Пару років псувати повітря там є кому.
13.05.2026 03:31 Ответить
Ви забули "Operation Midnight LadyMAGA"! Оце точно буде перемога так перемога.
13.05.2026 03:54 Ответить
13.05.2026 07:50 Ответить
І ще видати якийсь указ про парад в Тегерані, ну типу там дозволяємо.
13.05.2026 01:29 Ответить
Гумова, як у цЫрку
13.05.2026 01:30 Ответить
Прикольний був серіал...
13.05.2026 01:31 Ответить
Последняя военная операция трамбона будет называться "Лебединое озеро"
13.05.2026 01:52 Ответить
Може Кеннеді 3.0(два кенеді пройшли успішно)
13.05.2026 06:57 Ответить
У театрі Форда?
13.05.2026 08:43 Ответить
Краще назвіть: "2 см*, "3.14 ", "5:30 pm", "6-7", "69", "200", "404", "911"...
13.05.2026 02:52 Ответить
Вони оцим персонажем надихалися?

13.05.2026 04:36 Ответить
Краще назвати "Довбо...б" !
13.05.2026 05:37 Ответить
Да назовите хоть - " Хрен в заду". Только, потом историкам продеться разбираться. Чей хрен. и у кого в заду.
13.05.2026 05:42 Ответить
випередив
13.05.2026 07:19 Ответить
Якби операцію придумали поляки,то вона б називалась-вєлькій млотек,або млот ковальські.
13.05.2026 06:34 Ответить
Згадується класик: а вы, друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь.
13.05.2026 06:34 Ответить
Може краще: импотенція?
13.05.2026 07:20 Ответить
По обвислих яйцях трампа
13.05.2026 08:11 Ответить
Це підтверджує тези про краснова та інших у нас, адже "КУВАЛДА" кац. слово.
13.05.2026 09:08 Ответить
США, у вас помилочка, правильно буде «Флюгегехаймен»
13.05.2026 09:16 Ответить
Трумп втратив своє німецьке коріння
(село Кальштадт у німецькій землі Рейнланд-Пфальц) 😂
13.05.2026 09:36 Ответить
Трамповка
13.05.2026 11:54 Ответить
 
 