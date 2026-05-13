Операцию США против Ирана могут назвать "Кувалда", - СМИ

В Пентагоне рассматривают возможность изменения названия военной операции США против Ирана в случае срыва перемирия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале NBC News со ссылкой на источники.

Вероятным новым названием операции может стать "Sledgehammer", что переводится как "Кувалда".

Возможное изменение названия операции

По данным источников, в Вашингтоне не исключают, что режим прекращения огня между США и Ираном может сорваться. В таком случае боевые действия могут перейти в фазу новой эскалации.

Сейчас операция США носит название "Epic Fury". Ранее после ударов по иранским ядерным объектам использовалось название "Operation Midnight Hammer".

Изменение названия, по информации журналистов, может иметь не только символическое значение. Возможное изменение названия может иметь юридическое и политическое значение.

В частности, это касается полномочий администрации США по ведению боевых действий без отдельного согласования с Конгрессом.

Напряженность вокруг перемирия

На фоне нестабильной ситуации США продолжают укреплять свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Речь идет о переброске систем противовоздушной обороны и авиации.

В случае срыва договоренностей Иран заявляет о готовности активизировать свою ядерную программу, что вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Также в США рассматривают варианты возможных действий в стратегически важных районах, в частности в районе Ормузского пролива.

