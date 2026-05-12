Стоимость войны США против Ирана выросла до 29 млрд

Расходы США на войну против Ирана выросли примерно до 29 миллиардов долларов.

Как сообщает CNN.

Обновленную оценку озвучили во время слушаний в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей. Представитель Пентагона пояснил, что сумма продолжает меняться из-за новых расходов.

Расходы быстро растут из-за боевых действий

По словам представителя оборонного ведомства, предварительная оценка составляла 25 миллиардов долларов. Однако после уточнения данных ее повысили.

"Сейчас мы считаем, что она приближается к 29 миллиардам. Это связано с обновленными расходами на ремонт и замену оборудования, а также с общими оперативными расходами", — отметил он.

Ранее эта цифра не включала часть расходов. В частности, речь шла о ремонте поврежденных баз на Ближнем Востоке и замене техники.

Реальная сумма может быть значительно больше

По оценкам отдельных источников, полная стоимость войны может достигать 40–50 миллиардов долларов. Это учитывает все дополнительные расходы, которые ранее не включались в расчеты.

В Пентагоне пока не готовы предоставить окончательный отчет. Там отмечают, что информацию обнародуют, когда это будет возможно.

В то же время в США растет напряженность вокруг переговоров с Ираном. По данным СМИ, американское руководство рассматривает вариант возобновления активных боевых действий.

