Новости Операция США против Ирана
Стоимость войны США против Ирана выросла до 29 млрд

США могут потратить до 50 млрд на войну

Расходы США на войну против Ирана выросли примерно до 29 миллиардов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

Обновленную оценку озвучили во время слушаний в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей. Представитель Пентагона пояснил, что сумма продолжает меняться из-за новых расходов.

Расходы быстро растут из-за боевых действий

По словам представителя оборонного ведомства, предварительная оценка составляла 25 миллиардов долларов. Однако после уточнения данных ее повысили.

"Сейчас мы считаем, что она приближается к 29 миллиардам. Это связано с обновленными расходами на ремонт и замену оборудования, а также с общими оперативными расходами", — отметил он.

Ранее эта цифра не включала часть расходов. В частности, речь шла о ремонте поврежденных баз на Ближнем Востоке и замене техники.

Реальная сумма может быть значительно больше

По оценкам отдельных источников, полная стоимость войны может достигать 40–50 миллиардов долларов. Это учитывает все дополнительные расходы, которые ранее не включались в расчеты.

В Пентагоне пока не готовы предоставить окончательный отчет. Там отмечают, что информацию обнародуют, когда это будет возможно.

В то же время в США растет напряженность вокруг переговоров с Ираном. По данным СМИ, американское руководство рассматривает вариант возобновления активных боевых действий.

Цікаво які витрати на паливо для задіяної в цій війні техніки, кораблів і авіації? І на скільки, як результат операції, зросли закупівельні ціни на паливо для Пентагону? 🤔
12.05.2026 20:25 Ответить
Ой я вас просю.
Скільки коштувало "Велике крадівництво" ЗЄ протягом вже 7 років?

Своє рахуйте...
12.05.2026 20:26 Ответить
Затраты на святое дело(устранение регионального противника по просьбе союзника). Клятый Байден...
12.05.2026 20:39 Ответить
Це ще не враховано глобальні витрати через здорожчання нафти, тобто скільки США нанесли збитків світовій економіці, тим паче що газ ще Европа не накопичила на наступну зиму, та і дорожчі добрива вплинуть на врожайність та ринкову вартість нового врожаю.
12.05.2026 20:40 Ответить
для США це копiйки.
12.05.2026 22:42 Ответить
 
 