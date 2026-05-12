Стоимость войны США против Ирана выросла до 29 млрд
Расходы США на войну против Ирана выросли примерно до 29 миллиардов долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
Обновленную оценку озвучили во время слушаний в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей. Представитель Пентагона пояснил, что сумма продолжает меняться из-за новых расходов.
Расходы быстро растут из-за боевых действий
По словам представителя оборонного ведомства, предварительная оценка составляла 25 миллиардов долларов. Однако после уточнения данных ее повысили.
"Сейчас мы считаем, что она приближается к 29 миллиардам. Это связано с обновленными расходами на ремонт и замену оборудования, а также с общими оперативными расходами", — отметил он.
Ранее эта цифра не включала часть расходов. В частности, речь шла о ремонте поврежденных баз на Ближнем Востоке и замене техники.
Реальная сумма может быть значительно больше
По оценкам отдельных источников, полная стоимость войны может достигать 40–50 миллиардов долларов. Это учитывает все дополнительные расходы, которые ранее не включались в расчеты.
В Пентагоне пока не готовы предоставить окончательный отчет. Там отмечают, что информацию обнародуют, когда это будет возможно.
В то же время в США растет напряженность вокруг переговоров с Ираном. По данным СМИ, американское руководство рассматривает вариант возобновления активных боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки коштувало "Велике крадівництво" ЗЄ протягом вже 7 років?
Своє рахуйте...