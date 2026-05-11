Трамп заявил о "лучшем плане" в отношении Ирана

Трамп о переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него, по его словам, есть "лучший план всех времен" для урегулирования конфликта с Ираном. Он также подчеркнул, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

Трамп раскритиковал предложение Ирана

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете глава Белого дома резко оценил последние предложения Ирана относительно возможного соглашения между странами.

Он заявил, что ответ Тегерана неприемлем и не соответствует позиции Вашингтона.

"У меня есть план — это очень простой план. Иран не может иметь ядерного оружия", — сказал Трамп.

Также он назвал иранское предложение "глупым" и подчеркнул, что ожидает совершенно другого подхода к переговорам.

Ядерное оружие остается главным требованием США

Американский президент подчеркнул, что любое потенциальное соглашение с Ираном должно предусматривать полный отказ от ядерной программы.

По его словам, позиция США остается стабильной, несмотря на различные дипломатические сценарии.

"В войне нужно быть гибким, но главное не меняется — они не могут иметь ядерного оружия", — отметил Трамп.

Он также добавил, что не увидел в ответе Ирана необходимых гарантий.

  • Ранее сообщалось, что Тегеран передал Соединенным Штатам официальный ответ на последние американские предложения по мирному урегулированию. Детали документа официально не раскрываются.

Такий забористий?
11.05.2026 20:05 Ответить
Наш план самий ******** план в мірє
11.05.2026 20:07 Ответить
Не хвилюйся, Доні, в тебе ще стільки "найкращих планів по Ірану" з'явиться і кожен буде "найкращим" за попереднього. Всі про це догадуються, один ти не в темі.
11.05.2026 20:14 Ответить
прямі поставки з відбірних плантацій колумбійських наркокартелів
показать весь комментарий
11.05.2026 20:35 Ответить
А в Тегерану є найдовший середній палець на найкращий план рижого ?
11.05.2026 20:20 Ответить
"У мене є план - це дуже простий план"

А той план пакистанський, афганський чи кремлівська коняка поділилася "аргентинською диппоштою"? Може "контрабас" з Китаю чи Пакистану?
А дружина вже проконсультувалась з лікарями і підготувала потрібін пігулки?

Знаю (не особисто) одного "планувальника", який "не має часу думати стратегічно". А наслідки цього я бачу щодня...
11.05.2026 20:29 Ответить
, "найкращий план усіх часів" - по чому?
11.05.2026 20:29 Ответить
Доня каже про план. Ціни на нафту падають. Брокери Доні купляють йому акції. Через день рудий каже що план лопнув. Ціни вверх. Акції продаються. Профіт. Цю пісню можна прокручувати безкінченно.
11.05.2026 20:31 Ответить
Черговий «план» містера Фікса?
11.05.2026 20:44 Ответить
Ох і тіпає там у черепушці ті бідолашні п'ять грам мозку що внього лишилось...
11.05.2026 20:53 Ответить
"трампло" по планах,які не виконані дуже скоро "зезедента" дожене...
11.05.2026 20:55 Ответить

11.05.2026 21:11 Ответить
Сьогодні Асланян так і сказав,що і після зустрічі з китайцями буде найкращий в світі діалог,це воно скаже на пресконференції,а приїде в Гамерику і оголосить про остаточну перемогу ))
11.05.2026 21:19 Ответить
Персы продолжают срать на голову величайшему ковбойскому ублюдку всех времён и великому полководцу. Теперь хотят брать плату за кабели, которые лежат под Ормузом, обеспечивая около трети всего интернет-трафика между Азией и Европой, и все дата-центры, которые есть и строятся. Стратеги
11.05.2026 21:26 Ответить
"хвали мене моя губонько бо до вух роздеру"
11.05.2026 21:50 Ответить
11.05.2026 21:51 Ответить
пустодзвін
11.05.2026 22:36 Ответить
Іран згідно цього плану стане черговим 51 штатом США? Розумово відсталі керують цією планетою.
11.05.2026 22:44 Ответить
 
 