Трамп заявил о "лучшем плане" в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него, по его словам, есть "лучший план всех времен" для урегулирования конфликта с Ираном. Он также подчеркнул, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.

Трамп раскритиковал предложение Ирана

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете глава Белого дома резко оценил последние предложения Ирана относительно возможного соглашения между странами.

Он заявил, что ответ Тегерана неприемлем и не соответствует позиции Вашингтона.

"У меня есть план — это очень простой план. Иран не может иметь ядерного оружия", — сказал Трамп.

Также он назвал иранское предложение "глупым" и подчеркнул, что ожидает совершенно другого подхода к переговорам.

Ядерное оружие остается главным требованием США

Американский президент подчеркнул, что любое потенциальное соглашение с Ираном должно предусматривать полный отказ от ядерной программы.

По его словам, позиция США остается стабильной, несмотря на различные дипломатические сценарии.

"В войне нужно быть гибким, но главное не меняется — они не могут иметь ядерного оружия", — отметил Трамп.

Он также добавил, что не увидел в ответе Ирана необходимых гарантий.

Ранее сообщалось, что Тегеран передал Соединенным Штатам официальный ответ на последние американские предложения по мирному урегулированию. Детали документа официально не раскрываются.

