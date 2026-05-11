Трамп заявил о "лучшем плане" в отношении Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него, по его словам, есть "лучший план всех времен" для урегулирования конфликта с Ираном. Он также подчеркнул, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
Трамп раскритиковал предложение Ирана
Во время общения с журналистами в Овальном кабинете глава Белого дома резко оценил последние предложения Ирана относительно возможного соглашения между странами.
Он заявил, что ответ Тегерана неприемлем и не соответствует позиции Вашингтона.
"У меня есть план — это очень простой план. Иран не может иметь ядерного оружия", — сказал Трамп.
Также он назвал иранское предложение "глупым" и подчеркнул, что ожидает совершенно другого подхода к переговорам.
Ядерное оружие остается главным требованием США
Американский президент подчеркнул, что любое потенциальное соглашение с Ираном должно предусматривать полный отказ от ядерной программы.
По его словам, позиция США остается стабильной, несмотря на различные дипломатические сценарии.
"В войне нужно быть гибким, но главное не меняется — они не могут иметь ядерного оружия", — отметил Трамп.
Он также добавил, что не увидел в ответе Ирана необходимых гарантий.
- Ранее сообщалось, что Тегеран передал Соединенным Штатам официальный ответ на последние американские предложения по мирному урегулированию. Детали документа официально не раскрываются.
А той план пакистанський, афганський чи кремлівська коняка поділилася "аргентинською диппоштою"? Може "контрабас" з Китаю чи Пакистану?
А дружина вже проконсультувалась з лікарями і підготувала потрібін пігулки?
Знаю (не особисто) одного "планувальника", який "не має часу думати стратегічно". А наслідки цього я бачу щодня...
Персы продолжают срать на голову величайшему ковбойскому ублюдку всех времён и великому полководцу. Теперь хотят брать плату за кабели, которые лежат под Ормузом, обеспечивая около трети всего интернет-трафика между Азией и Европой, и все дата-центры, которые есть и строятся. Стратеги