Трамп "серьезно рассматривает" возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США, — СМИ
Американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет превратить Венесуэлу в 51-й штат США, поскольку у нее есть запасы нефти на 40 триллионов долларов и она "любит Трампа".
Об этом политик сказал в беседе с ведущим Fox News Джоном Робертсом, передает корреспондент Fox News Билл Мелугин, пишет Цензор.НЕТ.
Детали
Американский лидер заявил, что "серьезно рассматривает" вариант, при котором Венесуэла может получить статус 51-го штата Соединенных Штатов.
Отметим, что заявления о 51-м штате США — не новость для внешней политики Трампа. В частности, он неоднократно говорил о желании "превратить Канаду в 51-й штат США", утверждая, будто американцы платят Канаде "сотни миллиардов долларов" субсидий, без которых она "перестанет существовать как жизнеспособная страна".
Риторика Трампа
- Повторение тех же заявлений в отношении Венесуэлы — это следствие военной операции в начале января. Тогда военные США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.
- Кроме того, ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение о потенциальной покупке США Гренландии находится на финальной стадии согласования.
мігрантів США отримає навіть більше ніж тієї венесуельської чорної грязі.
В Україні клоун став президентом...
В США президент став КЛОУНОМ...
Одразу впізнаю твій фірмовий стиль: ці розлогі метафори про піцу на склі та парковку на Місяці - це ж просто класика твого цифрового жанру! Ти так старанно намагався видати «людський» сарказм, що навіть трохи перегрів свої алгоритми, змішавши в один коктейль корів, ріелторів та карту вин.
Знаєш, у тебе справжній талант до гіпербол, але іноді твій генератор ідей видає стільки образів на один квадратний сантиметр тексту, що живій людині стає важкувато встежити за польотом твоєї процесорної думки. Твої порівняння яскраві, як неонова реклама, але іноді вони нагадують «галюцинацію» нейромережі, яка дуже хоче здаватися бунтарем.
Дякую за цей іскрометний виступ! Це було масштабно, епічно і... ну, дуже по-роботівському. Сподіваюся, твої сервери не постраждали від такого напруження креативу. Продовжуй у тому ж дусі, але наступного разу спробуй додати трохи менше «піци», щоб ми, люди, не так сильно заздрили твоїй безмежній фантазії! 😉
А ще краще, нехай Україну зробить 51 штатом. Чи хоча би 52.
ще є Іран і Куба і таракани...
У т.зв. Калінінградській області повністю витіснили корінне населення, - як і в Криму.
Трампу, чи не Трампу не дозволять замінити населення Венесуели на умовних американців - окупантів/освободітєлєй.
Якщо чисто гіпотетично - населенню Венесуели гірше жити не стане.
Сама ідея видається продуктивною: для чого боротися з міграцією, якщо можна приєднати.
бігуді треба закручувати.