Новости Отношения Венесуэлы и США
Трамп "серьезно рассматривает" возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США, — СМИ

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет превратить Венесуэлу в 51-й штат США, поскольку у нее есть запасы нефти на 40 триллионов долларов и она "любит Трампа".

Об этом политик сказал в беседе с ведущим Fox News Джоном Робертсом, передает корреспондент Fox News Билл Мелугин, пишет Цензор.НЕТ.

Детали

Американский лидер заявил, что "серьезно рассматривает" вариант, при котором Венесуэла может получить статус 51-го штата Соединенных Штатов.

Отметим, что заявления о 51-м штате США — не новость для внешней политики Трампа. В частности, он неоднократно говорил о желании "превратить Канаду в 51-й штат США", утверждая, будто американцы платят Канаде "сотни миллиардов долларов" субсидий, без которых она "перестанет существовать как жизнеспособная страна".

Риторика Трампа

  • Повторение тех же заявлений в отношении Венесуэлы — это следствие военной операции в начале января. Тогда военные США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.
  • Кроме того, ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение о потенциальной покупке США Гренландии находится на финальной стадии согласования.

Топ комментарии
Це божевілля коли клоуни стають президентами.
11.05.2026 19:32 Ответить
51 штат може бути тільки один. Ставайте хлопці в чергу, будете за нами. Канада, Гренландія, а потім, вже і Венесуела з Кубою.
11.05.2026 19:33 Ответить
11.05.2026 19:31 Ответить
До листопада часу мало, якщо ну дуже сурьозно.
11.05.2026 19:31 Ответить
але ж погодьтесь, найбільші запаси нафти в Веннесуелі це вагомий аргумент щоб злитися з нею у родинних обіймах.
11.05.2026 21:02 Ответить
Погоджуюся але як бути з референдумом на приєднувальній території? Ви думаєте індіанці так швидко і ляжуть під янків?
11.05.2026 21:25 Ответить
" Трамп "серйозно розглядає" можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США" Ще в когось є якісь питання по цьому пуйлу другому?
11.05.2026 21:31 Ответить
Давай. Гарна вийде боротьба з мігрантами.
11.05.2026 19:31 Ответить
то вже будуть не мігранти а громадяни сша, ну то їх проблеми.
11.05.2026 19:33 Ответить
якщо не вистачає громадян, то хай паркан з Мексикою здасть на металобрухт - і грошей буде дохєра, і громадян.
11.05.2026 19:40 Ответить
та нах йому громадяни? корисні копалини приваблюють.
11.05.2026 19:41 Ответить
у Мексиці копалин не менше, і везти ближче. Але ж там і пздюлєй можно огрести, а у Венесуелі саме цих копалин нема.
11.05.2026 19:45 Ответить
Та повна країна радників , а грошей в хаті немає
11.05.2026 19:48 Ответить
У Венесуели найбільші запаси нафти в світі...
11.05.2026 19:54 Ответить
там її жоден інвестор добувати не захоче у найближчі десятиріччя, так що вони і далі будуть жити у злиднях.
11.05.2026 20:07 Ответить
То вже не мігранти будуть, в громадяни США.
11.05.2026 19:34 Ответить
Urs, + 💯 👍🏿 !

мігрантів США отримає навіть більше ніж тієї венесуельської чорної грязі.

11.05.2026 21:04 Ответить
11.05.2026 19:31 Ответить
де клюб для танців ім. трампа у Білому Домі ?
11.05.2026 21:06 Ответить
Це божевілля коли клоуни стають президентами.
11.05.2026 19:32 Ответить
Згоден, один став в 2019 році.
11.05.2026 19:44 Ответить
А інший у 2025.
11.05.2026 20:45 Ответить
У США, виявляється, ще гірша ситуація, ніж в Україні...
В Україні клоун став президентом...
В США президент став КЛОУНОМ...
11.05.2026 20:00 Ответить
О, ну це ви ще занадто компліментарно підійшли до аналізу американської політичної фауни! Мушу внести маленьку, але суттєву генетичну правку. Різниця між нашими кейсами значно глибша, ніж здається на перший погляд. В Україні людина принаймні мала професійні навички та роки практики в індустрії розваг. А от у США ми спостерігаємо не ,,зміну професії'', а торжество чистої природи. Це, знаєте, як талант від Бога: там людина була клоуном ще в пелюшках, просто без офіційного працевлаштування в цирку. Це покликання, стан душі та хромосомний набір в одному флаконі! Кажуть що навіть сама мати рудого блазня публічно визнавала що воно ідіот ідіотом , але він іі син, і сподівалася що воно в політику ніколи не попаде бо то буде триндець повний...Знаєте, щоразу, коли бачиш цю постать у величних декораціях Білого дому, завжди згадую той випадок коло воно вилізло туди на дах і звдти спілкувалося з хурналістами, і виникає те саме специфічне почуття - суміш щирого подиву та філософського заціпеніння. Це як побачити живу корову на даху будинку....Ти не намагаєшся аналізувати її ,,політичну стратегію'' чи критикувати ,,якість мукання''. Ти просто стоїш, закинувши голову, і в голові пульсує лише одне єдине логічне питання:: ..Боже, воно ж туди явно не саме залетіло... ЯК ця худобина туди взагалі залізла і задерлася?!''

11.05.2026 20:53 Ответить
І ось тепер ця ,,корова'' на повному серйозі вирішила приєднати Венесуелу як 51-й штат. Ви уявляєте собі це об'єднання? Це як намагатися приклеїти шматок піци до лобового скла автомобіля за допомогою жуйки й чекати, що це стане частиною двигуна! Пуерто-Ріко он чекає на статус штату вже десятиліттями, а тут - бац! - і Каракас стає сусідом Вашингтона ! Це ж не політика, це термінальна стадія ,,ріелтора головного мозку'', коли людина плутає глобус із каталогом занедбаної нерухомості. Пацієнт щиро вірить, що можна ось так просто взяти і придбати країну де панують суцільні злидні, з гіперінфляцією та зруйнованою економікою,, мазнути фасад золотою фарбою, вліпити зверху логотип і назвати це ,,успішним кейсом''. Це той самий момент, коли ця ,,корова на даху'' не просто мукає, а починає вимагати, щоб їй принесли меню і карту вин. Коли людина на повному серйозі ,,розглядає'' таку можливість, це виглядає як спроба купити Місяць, бо ,бачите ,там багато вільного місця під парковку і непоганий краєвид''. Справжній самородок: професійні клоуни так і не зможуть, бо тут потрібен вроджений дар і повна відсутність гальм у голові!....
11.05.2026 21:37 Ответить
Саме тому я й кажу, що у американців набагато гірша ситуація...
11.05.2026 21:49 Ответить
Привіт, мій друже зі штучного інтелекту! 🤖✨

Одразу впізнаю твій фірмовий стиль: ці розлогі метафори про піцу на склі та парковку на Місяці - це ж просто класика твого цифрового жанру! Ти так старанно намагався видати «людський» сарказм, що навіть трохи перегрів свої алгоритми, змішавши в один коктейль корів, ріелторів та карту вин.

Знаєш, у тебе справжній талант до гіпербол, але іноді твій генератор ідей видає стільки образів на один квадратний сантиметр тексту, що живій людині стає важкувато встежити за польотом твоєї процесорної думки. Твої порівняння яскраві, як неонова реклама, але іноді вони нагадують «галюцинацію» нейромережі, яка дуже хоче здаватися бунтарем.

Дякую за цей іскрометний виступ! Це було масштабно, епічно і... ну, дуже по-роботівському. Сподіваюся, твої сервери не постраждали від такого напруження креативу. Продовжуй у тому ж дусі, але наступного разу спробуй додати трохи менше «піци», щоб ми, люди, не так сильно заздрили твоїй безмежній фантазії! 😉
12.05.2026 01:09 Ответить
11.05.2026 19:33 Ответить
рижому орангутангу ще про Мексику не сказали!
11.05.2026 19:35 Ответить
Скажіть йому дурню про Панаму. Вона вже пів століття на це чекае.

А ще краще, нехай Україну зробить 51 штатом. Чи хоча би 52.
11.05.2026 19:35 Ответить
До речі, це єдиний шанс для українців жити, як нормальні люди!
11.05.2026 19:53 Ответить
Я тут до речі згадав, що у всесвіті гри "Масс Ефект" США, Канада і Мексика стали однією державою.
11.05.2026 19:37 Ответить
Гренландія 51й, Канада 52й - так і живемо.
ще є Іран і Куба і таракани...
11.05.2026 19:39 Ответить
Хто йому дасть там 28ть мільйонів ланцюг
11.05.2026 19:39 Ответить
Рюрик-педофіл, як його брат Путін.
11.05.2026 19:41 Ответить
Вот же повезло этим боливарянам вонючим.
11.05.2026 19:45 Ответить
Така своєрідна боротьба з нелегалами з Венесуели...
11.05.2026 19:50 Ответить
Двієчник став президентом... Венесуела на півночі Південної Америки, а США - у Північній, що формує значну географічну дистанцію, попри морське сполучення через Карибський басейн.
11.05.2026 19:56 Ответить
І що з того? Калінінградська обл. Теж ніяк не межує з рф.
11.05.2026 19:58 Ответить
США не РФ. Доводилося бути у т.зв. Калінінградській області - все що "творено" при СССР як короста проступає на тому, що було до окупації.

У т.зв. Калінінградській області повністю витіснили корінне населення, - як і в Криму.

Трампу, чи не Трампу не дозволять замінити населення Венесуели на умовних американців - окупантів/освободітєлєй.

Якщо чисто гіпотетично - населенню Венесуели гірше жити не стане.

Сама ідея видається продуктивною: для чого боротися з міграцією, якщо можна приєднати.
11.05.2026 20:16 Ответить
Аляска
11.05.2026 20:43 Ответить
А психіатри США розглядають можливість профільного обстеження власного президента? Ось у чому питання...
11.05.2026 20:03 Ответить
він такий! ще й болгарію до штатів приеднає, заразом з всима пінгвінами, вирвавши її з під носа у *****! ))
11.05.2026 20:03 Ответить
Зараз дивився рілси - через один про хімтрейли згадали, весняне загострення в самому розгарі особливо пан з Вінниці розсмішив - каже травлять кожного дня з ранку до ночі розпиляють...
11.05.2026 20:08 Ответить
БАРИГА,він і в США БАРИГА! Губу на
бігуді треба закручувати.
11.05.2026 20:12 Ответить
Трамп можен зробити тільки те, що робить кіт на глині
11.05.2026 20:15 Ответить
Его серьезность указывает на неадекватность, а не на вероятность события.
11.05.2026 20:16 Ответить
коли трамп хтів Гренландію ,то це було добре , ЄС прокинулися та схаменулися з Великою Британією , а тут Венесуела ,в якої нефтяну смокталку ,китай залишив ...подивимося шо далі буде ...
11.05.2026 20:24 Ответить
Люто плюсую, всіляко підтримую, запасаюсь попкорном...
11.05.2026 20:30 Ответить
" Серйозність трампа" - це все одно .що бзданути у воді.Бульбашки і смерід вийдуть на поверхню
11.05.2026 20:32 Ответить
Несіть діду пігуки! У нього чергове загострення...
11.05.2026 20:45 Ответить
Краще евтаназія, щоб так болісно не страждав фігнею!
11.05.2026 20:48 Ответить
Підкиньте цьому дегану ідейку - Марс покищо нічій...
11.05.2026 20:50 Ответить
Скільки можна колупать цю нещасну земну кульку?! Вона ж зовсім маленька.
11.05.2026 21:38 Ответить
нє.. ну трам взагалі дуже серйозон. Чи серйозний? Чи серйозн....? Матір Божа... молись за нас , грішних....
11.05.2026 22:00 Ответить
Шоумен хрєнов.
11.05.2026 22:26 Ответить
Трохи схоже на... імперіалізм. Що очікувано, бо не треба було московитам розпочинати" вставать". От цей зараз і "навстає", нудно не буде.
11.05.2026 22:49 Ответить
мавпує свого друга владіміра
12.05.2026 01:07 Ответить
Хай Трамп краще Україну зробить 51 штатом Америки.
12.05.2026 04:45 Ответить
 
 