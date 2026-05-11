Трамп "серьезно рассматривает" возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США, — СМИ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет превратить Венесуэлу в 51-й штат США, поскольку у нее есть запасы нефти на 40 триллионов долларов и она "любит Трампа".

Об этом политик сказал в беседе с ведущим Fox News Джоном Робертсом, передает корреспондент Fox News Билл Мелугин, пишет Цензор.НЕТ.

Детали

Американский лидер заявил, что "серьезно рассматривает" вариант, при котором Венесуэла может получить статус 51-го штата Соединенных Штатов.

Отметим, что заявления о 51-м штате США — не новость для внешней политики Трампа. В частности, он неоднократно говорил о желании "превратить Канаду в 51-й штат США", утверждая, будто американцы платят Канаде "сотни миллиардов долларов" субсидий, без которых она "перестанет существовать как жизнеспособная страна".

Риторика Трампа

Повторение тех же заявлений в отношении Венесуэлы — это следствие военной операции в начале января. Тогда военные США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение о потенциальной покупке США Гренландии находится на финальной стадии согласования.

