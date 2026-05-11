Трамп "серйозно розглядає" можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що хоче перетворити Венесуелу на 51-й штат США, бо та має запаси нафти на 40 трильйонів доларів і "любить Трампа".

Про це політик сказав у розмові ведучим Fox News Джоном Робертсом, передає кореспондент Fox News Білл Мелугін, пише Цензор.НЕТ.

Деталі

Американський лідер заявив, що "всерйоз розглядає" варіант, за якого Венесуела може отримати статус 51-го штату Сполучених Штатів.

Зазначимо, що заяви про 51-й штат США — не нові для зовнішньої політики Трампа. Так, він неодноразово казав про бажання "перетворити Канаду на 51-й штат США", стверджуючи, ніби американці платять Канаді "сотні мільярдів доларів" субсидій, без яких та "перестане існувати як життєздатна країна".

Риторика Трампа

  • Повторення тих самих заяв щодо Венесуели — це наслідок військової операції на початку січня. Тоді військові США захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх із країни.
  • Крім того, раніше Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження.

Топ коментарі
+20
Це божевілля коли клоуни стають президентами.
11.05.2026 19:32 Відповісти
+11
51 штат може бути тільки один. Ставайте хлопці в чергу, будете за нами. Канада, Гренландія, а потім, вже і Венесуела з Кубою.
11.05.2026 19:33 Відповісти
+8
11.05.2026 19:31 Відповісти
До листопада часу мало, якщо ну дуже сурьозно.
11.05.2026 19:31 Відповісти
але ж погодьтесь, найбільші запаси нафти в Веннесуелі це вагомий аргумент щоб злитися з нею у родинних обіймах.
11.05.2026 21:02 Відповісти
Погоджуюся але як бути з референдумом на приєднувальній території? Ви думаєте індіанці так швидко і ляжуть під янків?
11.05.2026 21:25 Відповісти
" Трамп "серйозно розглядає" можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США" Ще в когось є якісь питання по цьому пуйлу другому?
11.05.2026 21:31 Відповісти
Давай. Гарна вийде боротьба з мігрантами.
11.05.2026 19:31 Відповісти
то вже будуть не мігранти а громадяни сша, ну то їх проблеми.
11.05.2026 19:33 Відповісти
якщо не вистачає громадян, то хай паркан з Мексикою здасть на металобрухт - і грошей буде дохєра, і громадян.
11.05.2026 19:40 Відповісти
та нах йому громадяни? корисні копалини приваблюють.
11.05.2026 19:41 Відповісти
у Мексиці копалин не менше, і везти ближче. Але ж там і пздюлєй можно огрести, а у Венесуелі саме цих копалин нема.
11.05.2026 19:45 Відповісти
Та повна країна радників , а грошей в хаті немає
11.05.2026 19:48 Відповісти
У Венесуели найбільші запаси нафти в світі...
11.05.2026 19:54 Відповісти
там її жоден інвестор добувати не захоче у найближчі десятиріччя, так що вони і далі будуть жити у злиднях.
11.05.2026 20:07 Відповісти
То вже не мігранти будуть, в громадяни США.
11.05.2026 19:34 Відповісти
Urs, + 💯 👍🏿 !

мігрантів США отримає навіть більше ніж тієї венесуельської чорної грязі.

11.05.2026 21:04 Відповісти
11.05.2026 19:31 Відповісти
де клюб для танців ім. трампа у Білому Домі ?
11.05.2026 21:06 Відповісти
Це божевілля коли клоуни стають президентами.
11.05.2026 19:32 Відповісти
Згоден, один став в 2019 році.
11.05.2026 19:44 Відповісти
А інший у 2025.
11.05.2026 20:45 Відповісти
У США, виявляється, ще гірша ситуація, ніж в Україні...
В Україні клоун став президентом...
В США президент став КЛОУНОМ...
11.05.2026 20:00 Відповісти
О, ну це ви ще занадто компліментарно підійшли до аналізу американської політичної фауни! Мушу внести маленьку, але суттєву генетичну правку. Різниця між нашими кейсами значно глибша, ніж здається на перший погляд. В Україні людина принаймні мала професійні навички та роки практики в індустрії розваг. А от у США ми спостерігаємо не ,,зміну професії'', а торжество чистої природи. Це, знаєте, як талант від Бога: там людина була клоуном ще в пелюшках, просто без офіційного працевлаштування в цирку. Це покликання, стан душі та хромосомний набір в одному флаконі! Кажуть що навіть сама мати рудого блазня публічно визнавала що воно ідіот ідіотом , але він іі син, і сподівалася що воно в політику ніколи не попаде бо то буде триндець повний...Знаєте, щоразу, коли бачиш цю постать у величних декораціях Білого дому, завжди згадую той випадок коло воно вилізло туди на дах і звдти спілкувалося з хурналістами, і виникає те саме специфічне почуття - суміш щирого подиву та філософського заціпеніння. Це як побачити живу корову на даху будинку....Ти не намагаєшся аналізувати її ,,політичну стратегію'' чи критикувати ,,якість мукання''. Ти просто стоїш, закинувши голову, і в голові пульсує лише одне єдине логічне питання:: ..Боже, воно ж туди явно не саме залетіло... ЯК ця худобина туди взагалі залізла і задерлася?!''

11.05.2026 20:53 Відповісти
І ось тепер ця ,,корова'' на повному серйозі вирішила приєднати Венесуелу як 51-й штат. Ви уявляєте собі це об'єднання? Це як намагатися приклеїти шматок піци до лобового скла автомобіля за допомогою жуйки й чекати, що це стане частиною двигуна! Пуерто-Ріко он чекає на статус штату вже десятиліттями, а тут - бац! - і Каракас стає сусідом Вашингтона ! Це ж не політика, це термінальна стадія ,,ріелтора головного мозку'', коли людина плутає глобус із каталогом занедбаної нерухомості. Пацієнт щиро вірить, що можна ось так просто взяти і придбати країну де панують суцільні злидні, з гіперінфляцією та зруйнованою економікою,, мазнути фасад золотою фарбою, вліпити зверху логотип і назвати це ,,успішним кейсом''. Це той самий момент, коли ця ,,корова на даху'' не просто мукає, а починає вимагати, щоб їй принесли меню і карту вин. Коли людина на повному серйозі ,,розглядає'' таку можливість, це виглядає як спроба купити Місяць, бо ,бачите ,там багато вільного місця під парковку і непоганий краєвид''. Справжній самородок: професійні клоуни так і не зможуть, бо тут потрібен вроджений дар і повна відсутність гальм у голові!....
11.05.2026 21:37 Відповісти
Саме тому я й кажу, що у американців набагато гірша ситуація...
11.05.2026 21:49 Відповісти
Привіт, мій друже зі штучного інтелекту! 🤖✨

Одразу впізнаю твій фірмовий стиль: ці розлогі метафори про піцу на склі та парковку на Місяці - це ж просто класика твого цифрового жанру! Ти так старанно намагався видати «людський» сарказм, що навіть трохи перегрів свої алгоритми, змішавши в один коктейль корів, ріелторів та карту вин.

Знаєш, у тебе справжній талант до гіпербол, але іноді твій генератор ідей видає стільки образів на один квадратний сантиметр тексту, що живій людині стає важкувато встежити за польотом твоєї процесорної думки. Твої порівняння яскраві, як неонова реклама, але іноді вони нагадують «галюцинацію» нейромережі, яка дуже хоче здаватися бунтарем.

Дякую за цей іскрометний виступ! Це було масштабно, епічно і... ну, дуже по-роботівському. Сподіваюся, твої сервери не постраждали від такого напруження креативу. Продовжуй у тому ж дусі, але наступного разу спробуй додати трохи менше «піци», щоб ми, люди, не так сильно заздрили твоїй безмежній фантазії! 😉
12.05.2026 01:09 Відповісти
11.05.2026 19:33 Відповісти
рижому орангутангу ще про Мексику не сказали!
11.05.2026 19:35 Відповісти
Скажіть йому дурню про Панаму. Вона вже пів століття на це чекае.

А ще краще, нехай Україну зробить 51 штатом. Чи хоча би 52.
11.05.2026 19:35 Відповісти
До речі, це єдиний шанс для українців жити, як нормальні люди!
11.05.2026 19:53 Відповісти
Я тут до речі згадав, що у всесвіті гри "Масс Ефект" США, Канада і Мексика стали однією державою.
11.05.2026 19:37 Відповісти
Так. Ще у Ванкувері розташовувався генштаб Альянсу Систем.
12.05.2026 16:04 Відповісти
Гренландія 51й, Канада 52й - так і живемо.
ще є Іран і Куба і таракани...
11.05.2026 19:39 Відповісти
Хто йому дасть там 28ть мільйонів ланцюг
11.05.2026 19:39 Відповісти
Рюрик-педофіл, як його брат Путін.
11.05.2026 19:41 Відповісти
Вот же повезло этим боливарянам вонючим.
11.05.2026 19:45 Відповісти
Така своєрідна боротьба з нелегалами з Венесуели...
11.05.2026 19:50 Відповісти
Двієчник став президентом... Венесуела на півночі Південної Америки, а США - у Північній, що формує значну географічну дистанцію, попри морське сполучення через Карибський басейн.
11.05.2026 19:56 Відповісти
І що з того? Калінінградська обл. Теж ніяк не межує з рф.
11.05.2026 19:58 Відповісти
США не РФ. Доводилося бути у т.зв. Калінінградській області - все що "творено" при СССР як короста проступає на тому, що було до окупації.

У т.зв. Калінінградській області повністю витіснили корінне населення, - як і в Криму.

Трампу, чи не Трампу не дозволять замінити населення Венесуели на умовних американців - окупантів/освободітєлєй.

Якщо чисто гіпотетично - населенню Венесуели гірше жити не стане.

Сама ідея видається продуктивною: для чого боротися з міграцією, якщо можна приєднати.
11.05.2026 20:16 Відповісти
Аляска
11.05.2026 20:43 Відповісти
А психіатри США розглядають можливість профільного обстеження власного президента? Ось у чому питання...
11.05.2026 20:03 Відповісти
він такий! ще й болгарію до штатів приеднає, заразом з всима пінгвінами, вирвавши її з під носа у *****! ))
11.05.2026 20:03 Відповісти
Зараз дивився рілси - через один про хімтрейли згадали, весняне загострення в самому розгарі особливо пан з Вінниці розсмішив - каже травлять кожного дня з ранку до ночі розпиляють...
11.05.2026 20:08 Відповісти
БАРИГА,він і в США БАРИГА! Губу на
бігуді треба закручувати.
11.05.2026 20:12 Відповісти
Трамп можен зробити тільки те, що робить кіт на глині
11.05.2026 20:15 Відповісти
Его серьезность указывает на неадекватность, а не на вероятность события.
11.05.2026 20:16 Відповісти
коли трамп хтів Гренландію ,то це було добре , ЄС прокинулися та схаменулися з Великою Британією , а тут Венесуела ,в якої нефтяну смокталку ,китай залишив ...подивимося шо далі буде ...
11.05.2026 20:24 Відповісти
Люто плюсую, всіляко підтримую, запасаюсь попкорном...
11.05.2026 20:30 Відповісти
" Серйозність трампа" - це все одно .що бзданути у воді.Бульбашки і смерід вийдуть на поверхню
11.05.2026 20:32 Відповісти
Несіть діду пігуки! У нього чергове загострення...
11.05.2026 20:45 Відповісти
Краще евтаназія, щоб так болісно не страждав фігнею!
11.05.2026 20:48 Відповісти
Підкиньте цьому дегану ідейку - Марс покищо нічій...
11.05.2026 20:50 Відповісти
Скільки можна колупать цю нещасну земну кульку?! Вона ж зовсім маленька.
11.05.2026 21:38 Відповісти
нє.. ну трам взагалі дуже серйозон. Чи серйозний? Чи серйозн....? Матір Божа... молись за нас , грішних....
11.05.2026 22:00 Відповісти
Шоумен хрєнов.
11.05.2026 22:26 Відповісти
Трохи схоже на... імперіалізм. Що очікувано, бо не треба було московитам розпочинати" вставать". От цей зараз і "навстає", нудно не буде.
11.05.2026 22:49 Відповісти
мавпує свого друга владіміра
12.05.2026 01:07 Відповісти
Хай Трамп краще Україну зробить 51 штатом Америки.
12.05.2026 04:45 Відповісти
 
 