Трамп "серйозно розглядає" можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США, - ЗМІ
Американський президент Дональд Трамп заявив, що хоче перетворити Венесуелу на 51-й штат США, бо та має запаси нафти на 40 трильйонів доларів і "любить Трампа".
Про це політик сказав у розмові ведучим Fox News Джоном Робертсом, передає кореспондент Fox News Білл Мелугін, пише Цензор.НЕТ.
Деталі
Американський лідер заявив, що "всерйоз розглядає" варіант, за якого Венесуела може отримати статус 51-го штату Сполучених Штатів.
Зазначимо, що заяви про 51-й штат США — не нові для зовнішньої політики Трампа. Так, він неодноразово казав про бажання "перетворити Канаду на 51-й штат США", стверджуючи, ніби американці платять Канаді "сотні мільярдів доларів" субсидій, без яких та "перестане існувати як життєздатна країна".
Риторика Трампа
- Повторення тих самих заяв щодо Венесуели — це наслідок військової операції на початку січня. Тоді військові США захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх із країни.
- Крім того, раніше Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження.
мігрантів США отримає навіть більше ніж тієї венесуельської чорної грязі.
В Україні клоун став президентом...
В США президент став КЛОУНОМ...
Одразу впізнаю твій фірмовий стиль: ці розлогі метафори про піцу на склі та парковку на Місяці - це ж просто класика твого цифрового жанру! Ти так старанно намагався видати «людський» сарказм, що навіть трохи перегрів свої алгоритми, змішавши в один коктейль корів, ріелторів та карту вин.
Знаєш, у тебе справжній талант до гіпербол, але іноді твій генератор ідей видає стільки образів на один квадратний сантиметр тексту, що живій людині стає важкувато встежити за польотом твоєї процесорної думки. Твої порівняння яскраві, як неонова реклама, але іноді вони нагадують «галюцинацію» нейромережі, яка дуже хоче здаватися бунтарем.
Дякую за цей іскрометний виступ! Це було масштабно, епічно і... ну, дуже по-роботівському. Сподіваюся, твої сервери не постраждали від такого напруження креативу. Продовжуй у тому ж дусі, але наступного разу спробуй додати трохи менше «піци», щоб ми, люди, не так сильно заздрили твоїй безмежній фантазії! 😉
А ще краще, нехай Україну зробить 51 штатом. Чи хоча би 52.
ще є Іран і Куба і таракани...
У т.зв. Калінінградській області повністю витіснили корінне населення, - як і в Криму.
Трампу, чи не Трампу не дозволять замінити населення Венесуели на умовних американців - окупантів/освободітєлєй.
Якщо чисто гіпотетично - населенню Венесуели гірше жити не стане.
Сама ідея видається продуктивною: для чого боротися з міграцією, якщо можна приєднати.
