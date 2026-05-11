Трамп "серйозно розглядає" можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США, - ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп заявив, що хоче перетворити Венесуелу на 51-й штат США, бо та має запаси нафти на 40 трильйонів доларів і "любить Трампа".

Про це політик сказав у розмові ведучим Fox News Джоном Робертсом, передає кореспондент Fox News Білл Мелугін, пише Цензор.НЕТ.

Деталі

Американський лідер заявив, що "всерйоз розглядає" варіант, за якого Венесуела може отримати статус 51-го штату Сполучених Штатів.

Зазначимо, що заяви про 51-й штат США — не нові для зовнішньої політики Трампа. Так, він неодноразово казав про бажання "перетворити Канаду на 51-й штат США", стверджуючи, ніби американці платять Канаді "сотні мільярдів доларів" субсидій, без яких та "перестане існувати як життєздатна країна".

Риторика Трампа

Повторення тих самих заяв щодо Венесуели — це наслідок військової операції на початку січня. Тоді військові США захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх із країни.

Крім того, раніше Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження.

