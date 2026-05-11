Трамп відвідає Китай із державним візитом 13-15 травня

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що президент США Дональд Трамп здійснить державний візит до КНР на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Візит, за даними китайського відомства, триватиме з 13 по 15 травня.

Візит, за даними китайського відомства, триватиме з 13 по 15 травня.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що нова зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна планувалася після їхніх переговорів у жовтні 2025 року. Тоді сторони домовилися про подальший діалог у 2026 році.

Згодом з’явилася інформація про можливе перенесення через загострення ситуації навколо Ірану. Однак офіційно у Білому домі підтвердили, що дата зустрічі була зміщена лише технічно, і наразі вона залишається актуальною на середину травня.

Пізніше глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп не планує переносити зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, навіть попри напружену міжнародну ситуацію.

