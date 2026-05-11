Трамп відвідає Китай із державним візитом 13-15 травня

Китай підтвердив державний візит Трампа до Пекіна

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що президент США Дональд Трамп здійснить державний візит до КНР на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

У короткому повідомленні МЗС Китаю зазначається, що Трамп здійснить візит на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Візит, за даними китайського відомства, триватиме з 13 по 15 травня.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що нова зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна планувалася після їхніх переговорів у жовтні 2025 року. Тоді сторони домовилися про подальший діалог у 2026 році.

Згодом з’явилася інформація про можливе перенесення через загострення ситуації навколо Ірану. Однак офіційно у Білому домі підтвердили, що дата зустрічі була зміщена лише технічно, і наразі вона залишається актуальною на середину травня.

Пізніше глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп не планує переносити зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, навіть попри напружену міжнародну ситуацію.

Це фіаско. Іран встояв. Трамп їде до Сі обісраним
11.05.2026 07:53 Відповісти
Сі 72 роки, Трампону 79 років, два безцінних кадри для геронтології, їм іще 73 річного ВВХ не вистачає на досліди.
11.05.2026 07:57 Відповісти
Зберуться три покидьки до кучки і-може буде як у казці-жили вони довго і счасливо, і померли в один день.
11.05.2026 08:10 Відповісти
Повезет им показать скальп иранского аятоллишки,маоистские комуняки должны понять такой сигнал
11.05.2026 08:12 Відповісти
 
 