Трамп посетит Китай с государственным визитом 13-15 мая

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в КНР по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт МИД Китая.

В кратком сообщении МИД Китая отмечается, что Трамп совершит визит по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина.

Визит, по данным китайского ведомства, продлится с 13 по 15 мая.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что новая встреча Трампа и Си Цзиньпина планировалась после их переговоров в октябре 2025 года. Тогда стороны договорились о продолжении диалога в 2026 году.

Впоследствии появилась информация о возможном переносе из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Однако официально в Белом доме подтвердили, что дата встречи была сдвинута лишь технически, и на данный момент она остается актуальной на середину мая.

Позже глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп не планирует переносить встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, даже несмотря на напряженную международную ситуацию.

Це фіаско. Іран встояв. Трамп їде до Сі обісраним
11.05.2026 07:53 Ответить
Сі 72 роки, Трампону 79 років, два безцінних кадри для геронтології, їм іще 73 річного ВВХ не вистачає на досліди.
11.05.2026 07:57 Ответить
Зберуться три покидьки до кучки і-може буде як у казці-жили вони довго і счасливо, і померли в один день.
11.05.2026 08:10 Ответить
Повезет им показать скальп иранского аятоллишки,маоистские комуняки должны понять такой сигнал
11.05.2026 08:12 Ответить
 
 