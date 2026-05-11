Трамп посетит Китай с государственным визитом 13-15 мая
Министерство иностранных дел Китая сообщило, что президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в КНР по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт МИД Китая.
В кратком сообщении МИД Китая отмечается, что Трамп совершит визит по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина.
Визит, по данным китайского ведомства, продлится с 13 по 15 мая.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что новая встреча Трампа и Си Цзиньпина планировалась после их переговоров в октябре 2025 года. Тогда стороны договорились о продолжении диалога в 2026 году.
Впоследствии появилась информация о возможном переносе из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Однако официально в Белом доме подтвердили, что дата встречи была сдвинута лишь технически, и на данный момент она остается актуальной на середину мая.
Позже глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп не планирует переносить встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, даже несмотря на напряженную международную ситуацию.
