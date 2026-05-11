УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12151 відвідувач онлайн
Новини Ядерна програма Ірану Операція США проти Ірану
1 910 18

Трамп заявив про "найкращий план" щодо Ірану

Трамп про переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що має, за його словами, "найкращий план усіх часів" для завершення конфлікту з Іраном. Він також наголосив, що Тегеран не повинен отримати ядерну зброю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Трамп розкритикував пропозицію Ірану

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті очільник Білого дому різко оцінив останні пропозиції Ірану щодо можливої угоди між країнами.

Він заявив, що відповідь Тегерана є неприйнятною і не відповідає позиції Вашингтона.

"У мене є план — це дуже простий план. Іран не може мати ядерної зброї", – сказав Трамп.

Також він назвав іранську пропозицію "дурною" та наголосив, що очікує зовсім іншого підходу до переговорів.

Читайте також: Трамп "серйозно розглядає" можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США, - ЗМІ

Ядерна зброя залишається головною вимогою США

Американський президент підкреслив, що будь-яка потенційна угода з Іраном має передбачати повну відмову від ядерної програми.

За його словами, позиція США залишається стабільною, попри різні дипломатичні сценарії.

"У війні треба бути гнучким, але головне не змінюється — вони не можуть мати ядерної зброї", – зазначив Трамп.

Він також додав, що не побачив у відповіді Ірану необхідних гарантій.

  • Раніше повідомлялося, що Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання. Деталі документа офіційно не розкриваються.

Читайте: Трамп відвідає Китай із державним візитом 13-15 травня

Автор: 

Іран (3386) ядерна зброя (1284) Трамп Дональд (8826)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Такий забористий?
показати весь коментар
11.05.2026 20:05 Відповісти
+4
Наш план самий ******** план в мірє
показати весь коментар
11.05.2026 20:07 Відповісти
+2
Не хвилюйся, Доні, в тебе ще стільки "найкращих планів по Ірану" з'явиться і кожен буде "найкращим" за попереднього. Всі про це догадуються, один ти не в темі.
показати весь коментар
11.05.2026 20:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такий забористий?
показати весь коментар
11.05.2026 20:05 Відповісти
прямі поставки з відбірних плантацій колумбійських наркокартелів
показати весь коментар
11.05.2026 20:35 Відповісти
Наш план самий ******** план в мірє
показати весь коментар
11.05.2026 20:07 Відповісти
Не хвилюйся, Доні, в тебе ще стільки "найкращих планів по Ірану" з'явиться і кожен буде "найкращим" за попереднього. Всі про це догадуються, один ти не в темі.
показати весь коментар
11.05.2026 20:14 Відповісти
А в Тегерану є найдовший середній палець на найкращий план рижого ?
показати весь коментар
11.05.2026 20:20 Відповісти
"У мене є план - це дуже простий план" Джерело: https://censor.net/ua/n4002638

А той план пакистанський, афганський чи кремлівська коняка поділилася "аргентинською диппоштою"? Може "контрабас" з Китаю чи Пакистану?
А дружина вже проконсультувалась з лікарями і підготувала потрібін пігулки?

Знаю (не особисто) одного "планувальника", який "не має часу думати стратегічно". А наслідки цього я бачу щодня...
показати весь коментар
11.05.2026 20:29 Відповісти
, "найкращий план усіх часів" - по чому?
показати весь коментар
11.05.2026 20:29 Відповісти
Доня каже про план. Ціни на нафту падають. Брокери Доні купляють йому акції. Через день рудий каже що план лопнув. Ціни вверх. Акції продаються. Профіт. Цю пісню можна прокручувати безкінченно.
показати весь коментар
11.05.2026 20:31 Відповісти
Черговий «план» містера Фікса?
показати весь коментар
11.05.2026 20:44 Відповісти
Ох і тіпає там у черепушці ті бідолашні п'ять грам мозку що внього лишилось...
показати весь коментар
11.05.2026 20:53 Відповісти
"трампло" по планах,які не виконані дуже скоро "зезедента" дожене...
показати весь коментар
11.05.2026 20:55 Відповісти

показати весь коментар
11.05.2026 21:11 Відповісти
Сьогодні Асланян так і сказав,що і після зустрічі з китайцями буде найкращий в світі діалог,це воно скаже на пресконференції,а приїде в Гамерику і оголосить про остаточну перемогу ))
показати весь коментар
11.05.2026 21:19 Відповісти
https://x.com/777AFU



https://x.com/777AFU

777ua@777AFU



Персы продолжают срать на голову величайшему ковбойскому ублюдку всех времён и великому полководцу. Теперь хотят брать плату за кабели, которые лежат под Ормузом, обеспечивая около трети всего интернет-трафика между Азией и Европой, и все дата-центры, которые есть и строятся. Стратеги
показати весь коментар
11.05.2026 21:26 Відповісти
"хвали мене моя губонько бо до вух роздеру"
показати весь коментар
11.05.2026 21:50 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2026 21:51 Відповісти
пустодзвін
показати весь коментар
11.05.2026 22:36 Відповісти
Іран згідно цього плану стане черговим 51 штатом США? Розумово відсталі керують цією планетою.
показати весь коментар
11.05.2026 22:44 Відповісти
 
 