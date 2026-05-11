Трамп заявив про "найкращий план" щодо Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що має, за його словами, "найкращий план усіх часів" для завершення конфлікту з Іраном. Він також наголосив, що Тегеран не повинен отримати ядерну зброю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.
Трамп розкритикував пропозицію Ірану
Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті очільник Білого дому різко оцінив останні пропозиції Ірану щодо можливої угоди між країнами.
Він заявив, що відповідь Тегерана є неприйнятною і не відповідає позиції Вашингтона.
"У мене є план — це дуже простий план. Іран не може мати ядерної зброї", – сказав Трамп.
Також він назвав іранську пропозицію "дурною" та наголосив, що очікує зовсім іншого підходу до переговорів.
Ядерна зброя залишається головною вимогою США
Американський президент підкреслив, що будь-яка потенційна угода з Іраном має передбачати повну відмову від ядерної програми.
За його словами, позиція США залишається стабільною, попри різні дипломатичні сценарії.
"У війні треба бути гнучким, але головне не змінюється — вони не можуть мати ядерної зброї", – зазначив Трамп.
Він також додав, що не побачив у відповіді Ірану необхідних гарантій.
- Раніше повідомлялося, що Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання. Деталі документа офіційно не розкриваються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А той план пакистанський, афганський чи кремлівська коняка поділилася "аргентинською диппоштою"? Може "контрабас" з Китаю чи Пакистану?
А дружина вже проконсультувалась з лікарями і підготувала потрібін пігулки?
Знаю (не особисто) одного "планувальника", який "не має часу думати стратегічно". А наслідки цього я бачу щодня...
https://x.com/777AFU
777ua@777AFU
Персы продолжают срать на голову величайшему ковбойскому ублюдку всех времён и великому полководцу. Теперь хотят брать плату за кабели, которые лежат под Ормузом, обеспечивая около трети всего интернет-трафика между Азией и Европой, и все дата-центры, которые есть и строятся. Стратеги