Трамп заявив про "найкращий план" щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що має, за його словами, "найкращий план усіх часів" для завершення конфлікту з Іраном. Він також наголосив, що Тегеран не повинен отримати ядерну зброю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Трамп розкритикував пропозицію Ірану

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті очільник Білого дому різко оцінив останні пропозиції Ірану щодо можливої угоди між країнами.

Він заявив, що відповідь Тегерана є неприйнятною і не відповідає позиції Вашингтона.

"У мене є план — це дуже простий план. Іран не може мати ядерної зброї", – сказав Трамп.

Також він назвав іранську пропозицію "дурною" та наголосив, що очікує зовсім іншого підходу до переговорів.

Читайте також: Трамп "серйозно розглядає" можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США, - ЗМІ

Ядерна зброя залишається головною вимогою США

Американський президент підкреслив, що будь-яка потенційна угода з Іраном має передбачати повну відмову від ядерної програми.

За його словами, позиція США залишається стабільною, попри різні дипломатичні сценарії.

"У війні треба бути гнучким, але головне не змінюється — вони не можуть мати ядерної зброї", – зазначив Трамп.

Він також додав, що не побачив у відповіді Ірану необхідних гарантій.

Раніше повідомлялося, що Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання. Деталі документа офіційно не розкриваються.

Читайте: Трамп відвідає Китай із державним візитом 13-15 травня