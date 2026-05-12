Вартість війни США проти Ірану зросла до 29 млрд

Витрати США на війну проти Ірану зросли до приблизно 29 мільярдів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оновлену оцінку озвучили під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Палати представників. Представник Пентагону пояснив, що сума продовжує змінюватися через нові витрати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевезення нафти через Панамський канал у квітні зросли на 74%. Це найвищий рівень за 13 років

Витрати швидко зростають через бойові дії

За словами представника оборонного відомства, попередня оцінка становила 25 мільярдів доларів. Однак після уточнення даних її підвищили.

"Зараз ми вважаємо, що вона наближається до 29 мільярдів. Це пов’язано з оновленими витратами на ремонт та заміну обладнання, а також із загальними оперативними витратами", — зазначив він.

Раніше ця цифра не включала частину витрат. Зокрема, йшлося про ремонт пошкоджених баз на Близькому Сході та заміну техніки.

Читайте: Трамп їде до Китаю: про що говоритиме із Сі

Реальна сума може бути значно більшою

За оцінками окремих джерел, повна вартість війни може сягати 40–50 мільярдів доларів. Це враховує всі додаткові витрати, які раніше не включали до розрахунків.

У Пентагоні поки не готові надати остаточний звіт. Там зазначають, що інформацію оприлюднять, коли це буде можливим.

Водночас у США зростає напруження навколо переговорів із Іраном. За даними ЗМІ, американське керівництво розглядає варіант відновлення активних бойових дій.

Читайте: Трамп заявив про "найкращий план" щодо Ірану