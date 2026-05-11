1 957 13

Трамп їде до Китаю: про що говоритиме із Сі

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час майбутнього візиту до Китаю планує обговорити з лідером КНР Сі Цзіньпіном низку ключових міжнародних питань. Йдеться про енергетику, ситуацію навколо Ірану та питання Тайваню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Трамп анонсував переговори з Сі Цзіньпіном

За словами Трампа, на переговорах можуть порушити одразу кілька важливих тем, які стосуються глобальної безпеки та економіки.

Він зазначив, що обговорення, ймовірно, охопить енергетичні питання та ситуацію з Іраном.

"Багато хороших речей можуть статися. Я думаю, що обговорення торкнеться питань енергетики й прекрасної країни Іран", – сказав Трамп.

Також американський президент підтвердив, що планує обговорити тему Тайваню та постачання зброї острову. Він висловив думку, що Сі Цзіньпін хотів би припинення таких поставок.

Окремо Трамп наголосив, що не очікує військового конфлікту між Тайванем і материковим Китаєм. Водночас він підкреслив, що має добрі особисті відносини з китайським лідером.

"Він чудовий джентльмен. Я вважаю його приголомшливою людиною", – заявив президент США.

  • Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що президент США Дональд Трамп здійснить державний візит до КНР на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна 13-15 травня.

Іран Китай Тайвань Сі Цзіньпін Трамп Дональд
Обісреться як завжди...
11.05.2026 20:55 Відповісти
Вже, Раніше їздили на поклін до США, зараз їдуть до Китая, до чого дійшли піндоси з рудим довбнем на чолі
11.05.2026 22:15 Відповісти
Рудий с¥чонок вже Тайвань зливає в обмін на Ормуз. Скількі б війн вже закінчилося і просто не відбулося б, якби ця балакуча мавпа не була президентом.
11.05.2026 20:57 Відповісти
звісно, про рєдкозємєльниє мєтали
11.05.2026 20:53 Відповісти
піндоси мудрій нарід , навіть "мудріши" за українців
11.05.2026 22:16 Відповісти
говоритиме з сі, який тільки прекрасний прєззік у американців! )
11.05.2026 20:59 Відповісти
Теж вирішив покататися як зеля
11.05.2026 21:13 Відповісти
Обломає його Сі, а нарцис бундючно і пихато затягне пісню про блискучі особисті стосунки.
11.05.2026 21:24 Відповісти
Трампон Трампакс барыга!
11.05.2026 22:01 Відповісти
У Трампа чомусь "чудові", "приголомшливі" і друг "валодья", і Сі, і всілякі орбани, лукашенки, скоро і з кім чен ином буде обійматися - про що це свідчить, не про те, що він їм заздрить і сам мріє стати диктатором?
11.05.2026 22:28 Відповісти
не зря загорелый прилетал к Карни.
наверное говорил, потерпите еще этого ****** пару лет и мы возьмем власть и все наладится.
11.05.2026 22:32 Відповісти
про те щоб Китай здавася, бо він побідив Іран, декілька разів
11.05.2026 22:39 Відповісти
 
 