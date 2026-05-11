Трамп їде до Китаю: про що говоритиме із Сі

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час майбутнього візиту до Китаю планує обговорити з лідером КНР Сі Цзіньпіном низку ключових міжнародних питань. Йдеться про енергетику, ситуацію навколо Ірану та питання Тайваню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Трампа, на переговорах можуть порушити одразу кілька важливих тем, які стосуються глобальної безпеки та економіки.

Він зазначив, що обговорення, ймовірно, охопить енергетичні питання та ситуацію з Іраном.

"Багато хороших речей можуть статися. Я думаю, що обговорення торкнеться питань енергетики й прекрасної країни Іран", – сказав Трамп.

Також американський президент підтвердив, що планує обговорити тему Тайваню та постачання зброї острову. Він висловив думку, що Сі Цзіньпін хотів би припинення таких поставок.

Окремо Трамп наголосив, що не очікує військового конфлікту між Тайванем і материковим Китаєм. Водночас він підкреслив, що має добрі особисті відносини з китайським лідером.

"Він чудовий джентльмен. Я вважаю його приголомшливою людиною", – заявив президент США.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що президент США Дональд Трамп здійснить державний візит до КНР на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна 13-15 травня.

