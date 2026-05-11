Трамп едет в Китай: о чем будет говорить с Си

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время предстоящего визита в Китай планирует обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином ряд ключевых международных вопросов. Речь идет об энергетике, ситуации вокруг Ирана и вопросе Тайваня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами.

Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином

По словам Трампа, на переговорах могут затронуть сразу несколько важных тем, касающихся глобальной безопасности и экономики.

Он отметил, что обсуждение, вероятно, охватит энергетические вопросы и ситуацию с Ираном.

"Может произойти много хорошего. Я думаю, что обсуждение коснется вопросов энергетики и прекрасной страны Иран", — сказал Трамп.

Также американский президент подтвердил, что планирует обсудить тему Тайваня и поставки оружия острову. Он высказал мнение, что Си Цзиньпин хотел бы прекращения таких поставок.

Отдельно Трамп отметил, что не ожидает военного конфликта между Тайванем и материковым Китаем. В то же время он подчеркнул, что имеет хорошие личные отношения с китайским лидером.

"Он замечательный джентльмен. Я считаю его потрясающим человеком", — заявил президент США.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в КНР по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина 13-15 мая.

